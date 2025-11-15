Language
    शार्प जॉ लाइन चाहिए? बस 10 मिनट करें ये 7 एक्सरसाइज, चेहरे की खूबसूरती में लगेंगे चार चांद

    By Meenakshi NaiduEdited By: Harshita Saxena
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 05:38 PM (IST)

    चेहरे की खूबसूरती में जौ लाइन अहम भूमिका निभाता है। शार्प और टोंड जॉलाइन न केवल लुक को अट्रैक्टिव बनाती है, बल्कि आपको ज्यादा यंग और कॉन्फिडेंट भी दिखाती है। बढ़ती उम्र, स्ट्रेस और फैट के कारण जबड़ा ढीला पड़ सकता है, लेकिन कुछ आसान फेस एक्सरसाइज के जरिए इसे फिर से सुडौल और मजबूत बनाया जा सकता है। जैसे कि चिन लिफ्, चेखबोन लिफ्ट, फिश फेस,जॉ क्लींच एक्सरसाइज जो जबड़े की शेप को निखारकर चेहरे को दे परफेक्ट और डिफाइंड लुक।

    चेहरे की खूबसूरती बढ़ाएं: जबड़े को सुडौल बनाने के आसान उपाय (Picture Credit- AI Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। चेहरे की सुंदरता सिर्फ ग्लोइंग स्किन या बड़ी आंखों से नहीं नापी जाती, बल्कि जबड़े (Jawline) की बनावट भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को आकर्षक बनाती है। एक परफेक्ट, टोंड और सुडौल जबड़ा न सिर्फ आपको यंग दिखाता है, बल्कि आपके चेहरे को शार्प और डिफाइंड लुक भी देता है।

    बढ़ती उम्र, वजन या त्वचा की ढीलापन जैसी समस्याएं जबड़े की बनावट को बिगाड़ सकती हैं, लेकिन अगर समय रहते कुछ खास एक्सरसाइज को रूटीन में शामिल किया जाए तो नेचुरल तरीके से जबड़े की शेप को बेहतर बनाया जा सकता है। आइए जानते हैं कुछ बेहतरीन फेस एक्सरसाइज के बारे में जो आपके जबड़े को सुडौल बना सकती हैं- 

    चिन लिफ्ट

    छत की तरफ देखकर अपने होंठों को 'किस' की मुद्रा में ऊपर की ओर करें। इस पोजिशन को 5 सेकेंड तक रोकें और फिर रिलैक्स करें। इसे 10 बार दोहराएं। यह एक्सरसाइज चीन और गर्दन की चर्बी को कम करने में मदद करती है।

    चेखबोन लिफ्ट

    दोनों हाथों की उंगलियों से गालों को ऊपर की ओर लिफ्ट करें जैसे आप स्माइल कर रहे हों। कुछ सेकेंड तक होल्ड करें। यह एक्सरसाइज गालों की मसल्स को टोन कर जबड़े को शार्प लुक देती है।

    फिश फेस

    गालों को अंदर खींचते हुए मछली जैसा चेहरा बनाएं और 10 सेकेंड तक होल्ड करें। फिर रिलैक्स करें। इसे दिन में 10 बार करें। यह जबड़े और गालों की टोनिंग के लिए फायदेमंद है।

    जॉ क्लींच

    अपने जबड़े को कसकर भींचें और 5 सेकेंड तक होल्ड करें। इससे जबड़े की मांसपेशियों पर दबाव बनता है, जो उन्हें मजबूत बनाता है।

    गर्दन रोलिंग

    सिर को धीरे-धीरे घड़ी की दिशा में और फिर उल्टी दिशा में घुमाएं। इससे गर्दन और जबड़े की आसपास की मसल्स एक्टिव होती हैं।

    जीभ बाहर निकालना

    अपनी जीभ को जितना बाहर निकाल सकते हैं उतना निकालें और 10 सेकेंड तक होल्ड करें। यह एक्सरसाइज डबल चिन और लूज स्किन को टार्गेट करती है।

    अल्फाबेट ओ और ई बोलना

    'ओ' और 'ई' बोलते समय मुंह की मसल्स को स्ट्रेच करें। यह अभ्यास जबड़े की टोनिंग और फेस शेप सुधारने में मदद करता है।

    इन आसान फेस एक्सरसाइज को डेली 10-15 मिनट तक करने से आप अपने जबड़े की शेप को सुधार सकते हैं। यह न केवल चेहरे की सुंदरता को निखारता है बल्कि सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है।

