प्रदूषण के कारण अगर वॉक छूट गई है, तो सिर्फ 10 मिनट की ये 5 आदतें रखेंगी आपको फिट

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आजकल हवा का स्तर लगातार खराब हो रहा है। तेजी से खराब हो रही हवा सेहत पर बुरा असर डाल सकती है। ऐसे में डॉक्टर भी लोगों को घरों के अंदर रहने की सलाह दे रहे हैं। इसकी वजह से नियमित मॉर्निंग या इवनिंग वॉक करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप फिट और एक्टिव नहीं रह सकते।

कुछ स्मार्ट और आसान आदतों को अपनाकर आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं और वॉक न कर पाने की कमी को काफी हद तक पूरा कर सकते हैं। आइए जानें ऐसी कुछ सरल लेकिन असरदार आदतों के बारे में, जो बिना वॉक के भी आपको फिट और एनर्जेटिक बनाए रखेंगी।

लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करें

ऑफिस या अपार्टमेंट में लिफ्ट की बजाय सीढ़ियां चढ़ें। ये आपकी टांगों की अच्छी एक्सरसाइज है और कैलोरी बर्न करने में मदद करती है।

हर घंटे थोड़ा चलें

अगर आप ऑफिस या घर पर लंबे समय तक बैठे रहते हैं, तो हर घंटे में कम से कम 5 मिनट चलने की आदत डालें। इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है।

फोन पर बात करते समय चलें

फोन पर बात करते समय कुर्सी पर बैठने की बजाय टहलने की आदत डालें। इससे बिना एक्स्ट्रा समय दिए भी एक्टिव रह सकते हैं।

घरेलू कामों को खुद करें

झाड़ू-पोंछा, बर्तन धोना, कपड़े सुखाना जैसे काम खुद करने से शरीर की अच्छी एक्सरसाइज होती है।

स्क्वैट्स और स्ट्रेचिंग को दिनचर्या में शामिल करें

सुबह उठने के बाद या शाम को कुछ मिनट के लिए स्क्वैट्स और स्ट्रेचिंग करें। ये मांसपेशियों को सक्रिय रखती हैं।

खाने के बाद थोड़ी देर चलें

खाने के बाद 5-10 मिनट की वॉक पाचन के लिए अच्छी होती है और आलस्य दूर करती है।

बैठने का पॉश्च्र चेंज करें

लंबे समय तक एक ही पॉश्चर में न बैठें। पॉश्चर बदलते रहें जिससे रीढ़ और जोड़ों पर दबाव न पड़े।

ज्यादा पानी पिएं

पानी ज्यादा पीने से आपको बार-बार वॉशरूम जाना पड़ेगा, जिससे चलने का मौका मिलेगा और शरीर डिटॉक्स भी होगा।

टीवी या मोबाइल देखते समय एक्टिव रहें

टीवी देखते समय स्ट्रेचिंग या जगह में ही हल्की चाल से चल सकते हैं।

वीकेंड पर एक्टिविटीज प्लान करें

वीकेंड में हाइकिंग, डांसिंग, गार्डनिंग या साइकलिंग जैसी एक्टिविटीज प्लान करें जिससे शरीर की एक्सरसाइज हो।

इन आदतों को अपनाकर आप मॉर्निंग या इवनिंग वॉक के बिना भी एक्टिव, हेल्दी और एनर्जेटिक बने रह सकते हैं। बस जरूरत है थोड़े से डिसिप्लीन और स्मार्ट प्लानिंग की।