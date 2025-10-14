पैरों में दिखते हैं खराब ब्लड सर्कुलेशन के ये 3 लक्षण, नजर आते ही लेनी चाहिए डॉक्टर से सलाह

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हमारा शरीर के मशीन की तरह है, जिसमें खून के जरिए पोषक तत्व और ऑक्सीजन सप्लाई होता है, ताकि बॉडी फंक्शन कर सके। इसलिए ब्लड सर्कुलेशन का ठीक रहना जरूरी है। हालांकि, कुछ वजहों से ब्लड सर्कुलेशन बिगड़ सकता है, जिसके कुछ लक्षण (Poor Blood Circulation Symptoms) सबसे पहले हमारे पैरों में नजर आते हैं।

जी हां, आर्टरीज ब्लॉक होने, डायबिटीज, नर्व डैमेज जैसे कई कारणों से ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित हो सकता है। लेकिन अगर इस पर वक्त रहते ध्यान न दिया जाए, तो समस्या गंभीर रूप ले सकती है। आइए जानें खराब ब्लड सर्कुलेशन होने पर पैरों में क्या संकेत (Poor Blood Circulation Symptoms in Legs) नजर आते हैं।

टखनों और पैरों में सूजन जब ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता, तो फ्लूइड पैरों और टखनों के टिश्यूज में जमा होने लगता है, जिसे एडीमा कहते हैं। यह सूजन अक्सर लंबे समय तक खड़े रहने या बैठे रहने के बाद और भी बढ़ जाती है। दबाने पर त्वचा पर गड्ढा-सा पड़ जाना इसका एक सामान्य लक्षण है। यह सूजन दिल की कमजोरी, किडनी की समस्या या नसों के कमजोर होने का भी संकेत हो सकती है।

पैरों का हमेशा ठंडा रहना क्या आपके पैर हमेशा दूसरों को छूने पर ठंडे लगते हैं? अगर हां, तो यह खराब ब्लड सर्कुलेशन का एक अहम संकेत है। जब पैरों तक सही मात्रा में गर्म खून नहीं पहुंच पाता, तो वे ठंडे रह जाते हैं। यह समस्या थायरॉइड या पेरिफेरल आर्टरी डिजीज जैसी स्थितियों में भी देखी जा सकती है।