    10 हजार स्टेप्स नहीं! एक्सपर्ट्स ने बताया अच्छी सेहत के लिए असल में कितनी Walk है काफी

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 02:15 PM (IST)

    एक समय था जब हर फिटनेस एक्सपर्ट यही कहते थे कि अच्छी सेहत के लिए आपको रोजाना 10 हजार कदम चलना ही चाहिए। यह टारगेट बहुत पॉपुलर हुआ, लेकिन क्या यह सच में हर किसी के लिए जरूरी है? नई रिसर्च कहती है-'नहीं', अगर आप 10k स्टेप्स नहीं चल पाते, तो भी निराश होने की जरूरत नहीं है।  

    10,000 स्टेप्स सिर्फ मार्केटिंग! जानें वैज्ञानिकों की नजर में कितनी वॉक है बेस्ट? (Image Source: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। फिटनेस की दुनिया में, 'हर दिन 10,000 कदम' चलने का टारगेट एक गोल्डन रूल जैसा माना जाता रहा है। यह लक्ष्य हमारी स्मार्टवॉच और फोन ऐप्स पर लगातार दिखता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह संख्या कहां से आई, और क्या यह सचमुच इतना जरूरी है?

    दरअसल, एक नई स्टडी ने इस पुरानी धारणा को चुनौती दी है। ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन (BJSM) में प्रकाशित इस अध्ययन से पता चला है कि, खासकर बुजुर्गों के लिए, हर दिन कुछ ही कदम चलना भी मृत्यु दर और दिल की बीमारियों के खतरे को काफी हद तक कम कर सकता है। यह रिसर्च बताती है कि लंबी उम्र और सेहत के लिए 'पर्याप्त मूवमेंट' का असली मतलब क्या है।

    लंबी उम्र के लिए कितनी वॉक है जरूरी?

    शोधकर्ताओं ने संयुक्त राज्य अमेरिका में बुजुर्ग महिलाओं पर अध्ययन किया। उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि वॉकिंग स्टेप्स का उनकी सेहत पर क्या असर पड़ता है। ऐसे में, परिणाम चौंकाने वाले रहे:

    जो लोग हफ्ते में सिर्फ एक या दो दिन 4,000 कदम (लगभग 30 से 40 मिनट की वॉक) चलते थे, उनमें उन लोगों की तुलना में मृत्यु का खतरा 26% और दिल की बीमारी का खतरा 27% कम हो गया जो बहुत कम चलते थे।

    जब प्रतिभागियों ने हफ्ते में तीन या उससे ज्यादा दिन यह टारगेट पूरा किया, तो फायदा और बढ़ गया। उनमें मृत्यु का खतरा 40% और हृदय रोग का जोखिम 27% कम हो गया। हालांकि, रोजाना 7,000 कदम चलने से जीवनकाल पर थोड़ा अतिरिक्त लाभ दिखा, लेकिन दिल की सेहत के लिए यह 4,000 से बहुत अलग नहीं था।

    कितने स्टेप्स नहीं, कितने दिन चलने से पड़ता है फर्क

    शोधकर्ताओं ने एक अहम बात पाई- असल में यह मायने नहीं रखता कि आप हफ्ते में कितने दिन वॉक करते हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि आप कुल कितने कदम चलते हैं।

    आसान शब्दों में, सबसे ज्यादा फर्क इस बात से पड़ता है कि आप एक दिन में कितनी मूवमेंट कर रहे हैं, न कि इस बात से कि आप रोज 10,000 कदम का लक्ष्य पूरा करते हैं या नहीं।

    यह रिसर्च उन सभी लोगों के लिए आजादी का अहसास करा सकती है जो 10,000 कदम के लक्ष्य को बहुत डरावना या मुश्किल मानते हैं। खासकर बुजुर्गों या सीमित समय वाले लोगों के लिए। ऐसे में, अब यह साफ है कि स्वास्थ्य के लिए 'सब कुछ या कुछ नहीं' वाला नियम लागू नहीं होता। हफ्ते में कुछ दिन भी 4,000 स्टेप्स चलना आपकी हार्ट हेल्थ के लिए एक बड़ा अंतर ला सकता है।

    Source: British Journal of Sports Medicine