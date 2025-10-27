जहरीली हवा में Walk या Exercise बन सकता है खतरे की घंटी! डॉक्टर से जानें सेहत बचाने के जरूरी नियम
दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, जिससे सुबह-शाम की सैर और व्यायाम भी हानिकारक हो सकते हैं। डॉक्टरों के अनुसार, प्रदूषित हवा में व्यायाम करने से फेफड़ों और हृदय पर बुरा असर पड़ता है। इससे बचने के लिए सुबह-शाम की सैर से बचने, घर के अंदर व्यायाम करने, एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करने और मास्क पहनने जैसे नियमों का पालन करना चाहिए।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली के बाद से ही राजधानी दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में हवा का स्तर लगातार खराब होता जा रहा है। हवा में घुलता जहर सेहत पर बुरा असर डाल रहा है। तेजी से बढ़ते वायु प्रदूषण के साथ ही सेहत से जुड़ी कई समस्याएं भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में खुद को हेल्दी रखने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है।
खासकर अगर आप सुबह के समय वॉक या एक्सरसाइज के लिए बाहर जाते हैं, तो यह खबर आपके लिए ही है। जी हां, दमघोंटू हवा में वॉक या एक्सरसाइज करना फायदे की जगह आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसा सिर्फ हमारा मानना ही नहीं है, बल्कि खुद हेल्थ एक्सपर्ट भी इसकी पुष्टि करते हैं।
इसलिए इस बारे में विस्तार से जानने के लिए हमने मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल्स, फरीदाबाद में पल्मोनोलॉजी रेस्पिरेटरी एंड स्लीप मेडिसिन के क्लिनिकल डायरेक्टर डॉ. पंकज छाबड़ा से बातचीत की। इस दौरान डॉक्टर ने बताया कि बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच वॉक या एक्सरसाइज करना कैसे हानिकारक हो सकता है और इसके लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से-
कैसे हानिकारक है सुबह की वॉक-एक्सरसाइज
डॉक्टर ने बताया कि जब एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) खराब हो जाता है, तो सुबह की सैर या एक्सरसाइज के लिए बाहर निकलना फायदे से ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। सुबह के समय प्रदूषण का स्तर आमतौर पर अपने पीक पर होता है, जिससे धूल, धुआं और हानिकारक गैसें जमीन के पास फंस जाती हैं।
ऐसे में इस दौरान एक्सरसाइज या वॉक करते समय इस जहरीली हवा में सांस लेने से फेफड़े ज्यादा प्रदूषक अंदर लेते हैं, जिससे रेस्पिरेटरी संबंधी जलन, अस्थमा के दौरे, गले में इन्फेक्शन और यहां तक कि फेफड़ों को लंबे समय तक नुकसान होने का खतरा बढ़ जाता है।
कैसे रखें खुद को हेल्दी
ऐसे में सवाल यह उठता है कि खराब होती हवा के बीच अपनी फिटनेस और सेहत का ध्यान कैसे रखा जाए। इसके लिए डॉक्टर ने कुछ उपाय बताए हैं। उन्होंने कहा कि जब AQI खराब या बहुत खराब कैटेगरी में हो, तो बाहर एक्सरसाइज करने से बचें। इसके बजाय, अपनी डेली एक्सरसाइज को घर के अंदर ही करें। योग, स्ट्रेचिंग या घर पर कार्डियो करना एक सेफ ऑप्शन हैं।
अगर फिर भी आपको बाहर एक्सरसाइज करना है, तो देर सुबह या शाम यानी सुबह 10 बजे के बाद या सूर्यास्त के आसपास का समय सुबह-सुबह एक्सरसाइज करने से ज्यादा सुरक्षित होता है, क्योंकि इस समय प्रदूषण का स्तर थोड़ा कम हो जाता है। इसके अलावा हमेशा एक अच्छी तरह से फिट किया हुआ N95 मास्क पहनें, ज्यादा भीड़-भाड़ वाली जगहों से बचें और प्रदूषकों के प्रभाव को कम करने के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखें।
इन बातों का भी रखें ध्यान
घर लौटने के बाद, धूल के कणों को हटाने के लिए अपना चेहरा धोएं और कुल्ला करें। घर के अंदर एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल आपके फेफड़ों को भी हेल्दी रखने में मदद कर सकता है। याद रखें, फिटनेस जरूरी है, लेकिन अपने फेफड़ों को जहरीली हवा से बचाना भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए उतना ही जरूरी है।
