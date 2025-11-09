Language
    सोते हुए भी पेट की चर्बी पिघला देंगी ये 5 फैट बर्निंग ड्रिंक्स, आज से ही करें ट्राई

    By Meenakshi Naidu
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 07:00 AM (IST)

    वजन घटाने के लिए अब सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज ही नहीं, बल्कि आपकी नाइट टाइम ड्रिंक्स भी अहम भूमिका निभा सकती हैं। कुछ नेचुरल ड्रिंक्स ऐसे होते हैं जो सोते समय शरीर के मेटाबॉलिज्म को एक्टिव रखते हैं और फैट बर्निंग प्रॉसेज को तेज करते हैं। इन्हें अपनाकर आप नींद के दौरान भी अपने वजन को नियंत्रित कर सकते हैं।

    सोते समय वजन कम करने के आसान उपाय

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। वजन घटाने के लिए सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज ही जरूरी नहीं, बल्कि रात को सोते समय शरीर का मेटाबॉलिज्म भी अहम भूमिका निभाता है। अच्छी नींद और सही तरह के ड्रिंक्स न सिर्फ शरीर को डिटॉक्स करते हैं बल्कि फैट बर्निंग प्रॉसेज को भी तेज कर सकते हैं।

    ऐसे में अगर आप भी बिना ज्यादा मेहनत के वजन घटाना चाहते हैं, तो सोने से पहले इन फैट बर्निंग ड्रिंक्स को जरूर अपनाएं जो रातभर शरीर के अंदर चुपचाप अपना काम करती हैं। तो आइए जानते हैं इन ड्रिंक्स के बारे में-

    हल्दी वाला दूध

    हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं और नींद को बेहतर बनाते हैं। सोने से पहले हल्का गर्म हल्दी दूध लें।

    मेथी पानी

    मेथी के बीजों को रातभर पानी में भिगो दें और सोने से पहले उसका पानी हल्का गर्म कर पी लें। यह मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और फैट को कम करने में मदद करता है।

    अदरक की चाय

    अदरक पाचन सुधारता है और फैट बर्निंग गुणों से भरपूर होता है। सोने से पहले एक कप अदरक की चाय वजन घटाने में सहायक होती है।

    नींबू और शहद का गुनगुना पानी

    नींबू शरीर को डिटॉक्स करता है और शहद फैट बर्निंग में मदद करता है। सोने से पहले इसे पीने से मेटाबॉलिज्म एक्टिव रहता है।

    कैमोमाइल टी

    यह एक रिलैक्सिंग टी है, जो नींद की क्वालिटी को बेहतर बनाती है और शरीर को शांत करती है, जिससे फैट बर्निंग प्रॉसेज स्मूद होती है।

    जीरे का पानी

    रात में एक चम्मच जीरा पानी में उबालकर पीने से पाचन बेहतर होता है और शरीर में फैट स्टोरेज कम होता है।

    एलोवेरा जूस

    सोने से पहले एक कप ताजा एलोवेरा जूस पीने से शरीर डिटॉक्स होता है और पाचन में सुधार आता है।

    ग्रीन टी

    इसमें मौजूद कैटेचिन्स फैट बर्निंग में सहायक होते हैं और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं, जिससे नींद के दौरान भी कैलोरी बर्न होती है।

    त्रिफला पानी

    आयुर्वेदिक त्रिफला चूर्ण को गर्म पानी में मिलाकर पीना शरीर की सफाई करता है और वजन घटाने में मदद करता है।

    दालचीनी वाली चाय

    दालचीनी ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखती है और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है। रात को इसे पीने से फैट स्टोर नहीं होता और नींद के दौरान फैट बर्न होता है।

