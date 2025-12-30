इस न्यू ईयर आपकी वेट लॉस जर्नी को आसान बनाएंगे 10 सिंपल Diet Swaps, फिटनेस की राह हो जाएगी आसान

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। नया साल आते ही हम सब एक ही रेजोल्यूशन लेते हैं- "इस साल तो वजन कम करके ही रहूंगा!" हम जिम की मेंबरशिप लेते हैं और स्ट्रिक्ट डाइटिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन समस्या यह है कि सख्त डाइट ज्यादा दिन नहीं चल पाती और हम फिर से पुराने ढर्रे पर आ जाते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ऐसे में, क्या हो अगर हम आपसे कहें कि आपको अपना पसंदीदा खाना पूरी तरह छोड़ने की जरूरत नहीं है? आपको बस उसे थोड़े 'स्मार्ट' तरीके से बदलने की जरूरत है। इसे कहते हैं "Diet Swaps"। जी हां, इस नए साल, अपनी डाइट में ये 10 छोटे बदलाव करें और देखें कमाल।

(Image Source: AI-Generated) कोल्ड ड्रिंक्स की जगह नारियल पानी या छाछ कोल्ड ड्रिंक्स और सोडा में सिवाय चीनी के कुछ नहीं होता। ये सिर्फ आपका वजन बढ़ाते हैं। इस साल जब भी प्यास लगे या कुछ ठंडा पीने का मन करे, तो नारियल पानी, नींबू पानी या ठंडी छाछ पिएं। यह आपको हाइड्रेटेड भी रखेगा और कैलोरी भी नहीं बढ़ाएगा।

फलों का जूस नहीं, पूरा फल खाएं हम अक्सर सोचते हैं कि फलों का जूस बहुत हेल्दी है, लेकिन सच यह है कि जूस निकालने पर फल का सारा फाइबर निकल जाता है और सिर्फ शुगर बचती है। इसलिए जूस पीने के बजाय फल को चबाकर खाएं। इससे पेट भी भरेगा और पोषण भी पूरा मिलेगा।

आलू के चिप्स को कहें 'ना', मखाने को कहें 'हां' शाम की चाय के साथ कुछ कुरकुरा खाने का मन तो करता ही है, लेकिन तले हुए चिप्स की जगह 'भुने हुए मखाने' या 'पॉपकॉर्न' (बिना बटर वाले) खाएं। मखाने में कैलोरी बहुत कम होती है और यह भूख को शांत करने के लिए बेहतरीन स्नैक है।

मेयोनीज की जगह घर की चटनी या दही सैंडविच हो या रोल, हम स्वाद के लिए ढेर सारी मेयोनीज डाल देते हैं। यह फैट का घर है। इसकी जगह पुदीने की हरी चटनी, हमस या गाढ़े दही का इस्तेमाल करें। स्वाद भी बना रहेगा और सेहत भी।

मिल्क चॉकलेट की जगह डार्क चॉकलेट मीठा खाने की क्रेविंग सबको होती है। अगर आप खुद को रोक नहीं पा रहे, तो बहुत सारी चीनी वाली मिल्क चॉकलेट की जगह डार्क चॉकलेट का एक छोटा टुकड़ा खाएं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हार्ट के लिए अच्छे हैं।

सफेद ब्रेड की जगह मल्टीग्रेन ब्रेड सफेद ब्रेड मैदे से बनती है, जो पचने में भारी होती है और फैट बढ़ाती है। नाश्ते में इसकी जगह 100% होल वीट या मल्टीग्रेन ब्रेड का इस्तेमाल करें। इसमें फाइबर ज्यादा होता है जो आपको देर तक भूख नहीं लगने देता।

चीनी वाली चाय की जगह बिना चीनी की चाय भारतीय घरों में दिन भर में कई कप चाय पी ली जाती है। सोचिए, हर कप के साथ कितनी चीनी आपके शरीर में जा रही है। चीनी की जगह थोड़ा गुड़ डालें या धीरे-धीरे फीकी चाय की आदत डालें। यह एक छोटा बदलाव बड़ा असर दिखाएगा।

फ्राइड फूड की जगह रोस्टेड या ग्रिल्ड फूड तले हुए पनीर या चिकन की जगह ग्रिल्ड या तंदूरी ऑप्शन चुनें। स्वाद में यह भी लाजवाब होते हैं, लेकिन तेल न होने के कारण इनमें कैलोरी आधी रह जाती है। आइसक्रीम की जगह फ्रूट योगर्ट खाने के बाद आइसक्रीम खाने का मजा ही कुछ और है, लेकिन यह शुगर बम है। इसकी जगह सादे दही में ताजे फल काटकर मिलाएं और इसे खाएं। यह मीठा भी है और हेल्दी भी।

सफेद चावल की जगह ब्राउन राइस या दलिया सफेद चावल बहुत जल्दी पच जाते हैं और भूख जल्दी लगती है। हफ्ते में कुछ दिन इनकी जगह ब्राउन राइस, ओट्स या दलिया खाने की कोशिश करें। ये फाइबर से भरपूर होते हैं और वजन घटाने में बहुत मदद करते हैं।