वजन घटाना है? ब्रेकफास्ट में शामिल करें सेब की ये फाइबर-रिच रेसिपीज, मिलेंगे गजब फायदे

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दिन की शुरुआत जितनी हेल्दी और एनर्जेटिक होगी, पूरा दिन उतना ही अच्छा बीतेगा। ब्रेकफास्ट का सीधा संबंध आपके मेटाबॉलिज्म, एनर्जी लेवल और मूड से होता है। ऐसे में सेब (Apple) जैसे सुपरफ्रूट को अपने सुबह की डाइट में शामिल करना एक स्मार्ट हेल्थ चॉइस है।

सेब में घुलनशील और अघुलनशील फाइबर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो पेट को साफ रखने, ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस करने और लंबे समय तक भूख न लगने में मदद करता है। इसके अलावा इसमें विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स और लो कैलोरीज भी होती हैं, जो इसे वजन घटाने वालों के लिए परफेक्ट बनाते हैं। आइए जानते हैं सेब से बनने वाली कुछ ऐसी हेल्दी और टेस्टी डिशेज, जिन्हें आप आसानी से अपने ब्रेकफास्ट में शामिल कर सकते हैं।

एप्पल ओट्स पोरीज

दूध में ओट्स पकाएं, उसमें कद्दूकस किया सेब, दालचीनी पाउडर और थोड़ा शहद डालें। यह पोरीज फाइबर से भरपूर और पेट के लिए बेहद हेल्दी होता है।

एप्पल स्मूदी बाउल

यह सेब, केला, ग्रीक योगर्ट और चिया सीड्स को ब्लेंड करें। ऊपर से नट्स, ग्रेनोला और फल डालें। यह डिश स्वाद के साथ-साथ पेट को भी लंबे समय तक भरा रखती है।

पीनट बटर एप्पल टोस्ट

ब्राउन ब्रेड को टोस्ट कर उस पर पीनट बटर लगाएं और पतले सेब स्लाइस रखें। ऊपर से थोड़ा दालचीनी और शहद छिड़कें।

सेब का मीठा चीला

बेसन या सूजी के बैटर में कद्दूकस सेब, इलायची और गुड़ डालकर मीठा चीला बनाएं। यह बच्चों को भी बहुत पसंद आता है।

एप्पल सिनेमन पैनकेक

पैनकेक के बैटर में सेब/दालचीनी मिलाकर पकाएं। ऊपर से मेपल सिरप या शहद डालकर सर्व करें।

सेब पराठा

सेब को कद्दूकस कर उसमें किशमिश, इलायची और थोड़ा गुड़ मिलाएं और इस मिक्सचर सेसे पराठा तैयार करें। यह एक मीठा और पौष्टिक ब्रेकफास्ट है।

एप्पल योगर्ट पारफे

एक गिलास में ग्रेनोला, ग्रीक योगर्ट और सेब के टुकड़े लेयर करके सजाएं। यह डिश स्वादिष्ट भी है और देखने में भी आकर्षक।

एप्पल-नट्स सैलेड

सेब, खीरा, भुने चने और नट्स को मिलाकर नींबू रस और पुदीने के साथ हल्का-फुल्का सलाद बनाएं।

एप्पल ढोकला

मूंगदाल ढोकले के बैटर में सेब मिलाकर नया फ्लेवर ट्राय करें। यह स्वाद और हेल्थ का शानदार कॉम्बिनेशन।

