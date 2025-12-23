Language
    पता चल गया हलवाई जैसे फूले-फूले भटूरे और चटपटे छोले बनाने का राज, नोट करें स्टेप-बाय-स्टेप रेसिपी

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 11:52 AM (IST)

    सर्दी के मौसम में छोले-भटूरे (Chhole Bhature) खाने का मजा ही कुछ और होता है। लेकिन बाहर मिलने वाले छोले-भटूरे अनहेल्दी हो सकते हैं। ऐसे में घर पर इन्ह ...और पढ़ें

    कैसे बनाएं छोले-भटूरे? (Picture Courtesy: AI Generated Image)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दी के मौसम में नाश्ते या लंच में गर्मा-गर्म छोले-भटूरे मिल जाएं, तो मजा ही आ जाता है। दिल्ली वालों के लिए तो छोले-भटूरे एक खास डिश है, जो सर्दी के आनंद को दोगुना कर देती है। लेकिन अक्सर लोग इन्हें खाने से इसलिए कतराते हैं, क्योंकि बाहर बाजार में बिकने वाले छोले-भटूरों में एक ही तेल का बार-बार इस्तेमाल किया जाता है।

    इसलिए अगर आप इस चिंता को भूलकर छोले-भटूरों का आनंद लेना चाहते हैं, तो घर पर बनाना सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आइए जानें घर पर फूले-फूले भटूरे और चटपटे छोले बनाने की स्टेप-बाय-स्टेप रेसिपी (Chhole Bhature Recipe)।

    भटूरे बनाने की रेसिपी

    भटूरे का आटा कम से कम 2-3 घंटे पहले गूंथना चाहिए, ताकि वे अच्छे से फूलें।

    सामग्री-

    • मैदा- 2 कप
    • सूजी- 2 बड़े चम्मच (कुरकुरापन लाने के लिए)
    • दही- 1/4 कप
    • चीनी- आधा छोटा चम्मच
    • नमक- स्वादानुसार
    • तेल- 2 चम्मच (मोयन के लिए)
    • ईनो या बेकिंग सोडा- आधा छोटा चम्मच

    विधि-

    • एक बर्तन में मैदा, सूजी, नमक, चीनी और बेकिंग सोडा मिलाकर छान लें।
    • इसमें दही और तेल डालकर अच्छी तरह मिलाएं।
    • हल्के गुनगुने पानी की मदद से नरम आटा गूंथ लें। 
    • आटे को 5-7 मिनट तक अच्छे से पटक-पटक कर चिकना करें।
    • आटे पर थोड़ा तेल लगाकर गीले कपड़े से ढक दें और 2-3 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर छोड़ दें।

    भटूरे तलना

    • कड़ाही में तेल को तेज गर्म करें। भटूरे के लिए तेल का अच्छा गर्म होना जरूरी है।
    • आटे की लोई बनाकर उसे बेलें।
    • अब सावधानी से गरम तेल में बेले हुए भटूरे डालें और कलछी से हल्का दबाएं ताकि वह पूरी तरह फूल जाए।
    • दोनों तरफ से सुनहरा होने तक तलें।
    (Picture Courtesy: Freepik
     
    (Picture Courtesy: Freepik

    छोले बनाने की रेसिपी

    सामग्री-

    • काबुली चने- 1 कप (रात भर भिगोए हुए)
    • प्याज- 2 बारीक कटे हुए
    • टमाटर का पेस्ट- 2 टमाटरों का
    • अदरक-लहसुन पेस्ट- 1 बड़ा चम्मच
    • सूखे मसाले- हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और छोले मसाला।
    • खड़े मसाले- तेजपत्ता, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग।
    • चाय पत्ती का पानी या सूखा आंवला (काले रंग के लिए)।

    विधि-

    • सबसे पहले कुकर में भीगे हुए छोले, नमक, एक तेजपत्ता और चाय पत्ती का पानी डालकर 4-5 सीटी आने तक पकाएं।
    • अब कड़ाही में तेल गर्म करें और इसमें जीरा और खड़े मसाले डालें। अब प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें।
    • इसके बाद अदरक-लहसुन पेस्ट डालें, फिर टमाटर का पेस्ट और सारे सूखे मसाले डालकर तब तक भूनें जब तक तेल अलग न होने लगे।
    • अब उबले हुए छोले कड़ाही में डालें और इसे धीमी आंच पर 10-15 मिनट तक पकने दें, ताकि मसाले छोलों के अंदर तक चले जाएं।
    • ऊपर से हरी मिर्च और हरा धनिया डालकर सजाएं।

    कुछ खास टिप्स-

    • हलवाई जैसा काला रंग- छोलों को उबालते समय एक मलमल के कपड़े में चाय पत्ती बांधकर डाल दें।
    • नरम भटूरे- आटे में सूजी डालने से भटूरे काफी देर तक फूले रहते हैं और पिचकते नहीं हैं।
    • सर्विंग- इन्हें प्याज के लच्छे, हरी मिर्च के अचार और नींबू के साथ परोसें।