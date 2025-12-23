पता चल गया हलवाई जैसे फूले-फूले भटूरे और चटपटे छोले बनाने का राज, नोट करें स्टेप-बाय-स्टेप रेसिपी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दी के मौसम में नाश्ते या लंच में गर्मा-गर्म छोले-भटूरे मिल जाएं, तो मजा ही आ जाता है। दिल्ली वालों के लिए तो छोले-भटूरे एक खास डिश है, जो सर्दी के आनंद को दोगुना कर देती है। लेकिन अक्सर लोग इन्हें खाने से इसलिए कतराते हैं, क्योंकि बाहर बाजार में बिकने वाले छोले-भटूरों में एक ही तेल का बार-बार इस्तेमाल किया जाता है।