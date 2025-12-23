पता चल गया हलवाई जैसे फूले-फूले भटूरे और चटपटे छोले बनाने का राज, नोट करें स्टेप-बाय-स्टेप रेसिपी
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दी के मौसम में नाश्ते या लंच में गर्मा-गर्म छोले-भटूरे मिल जाएं, तो मजा ही आ जाता है। दिल्ली वालों के लिए तो छोले-भटूरे एक खास डिश है, जो सर्दी के आनंद को दोगुना कर देती है। लेकिन अक्सर लोग इन्हें खाने से इसलिए कतराते हैं, क्योंकि बाहर बाजार में बिकने वाले छोले-भटूरों में एक ही तेल का बार-बार इस्तेमाल किया जाता है।
इसलिए अगर आप इस चिंता को भूलकर छोले-भटूरों का आनंद लेना चाहते हैं, तो घर पर बनाना सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आइए जानें घर पर फूले-फूले भटूरे और चटपटे छोले बनाने की स्टेप-बाय-स्टेप रेसिपी (Chhole Bhature Recipe)।
भटूरे बनाने की रेसिपी
भटूरे का आटा कम से कम 2-3 घंटे पहले गूंथना चाहिए, ताकि वे अच्छे से फूलें।
सामग्री-
- मैदा- 2 कप
- सूजी- 2 बड़े चम्मच (कुरकुरापन लाने के लिए)
- दही- 1/4 कप
- चीनी- आधा छोटा चम्मच
- नमक- स्वादानुसार
- तेल- 2 चम्मच (मोयन के लिए)
- ईनो या बेकिंग सोडा- आधा छोटा चम्मच
विधि-
- एक बर्तन में मैदा, सूजी, नमक, चीनी और बेकिंग सोडा मिलाकर छान लें।
- इसमें दही और तेल डालकर अच्छी तरह मिलाएं।
- हल्के गुनगुने पानी की मदद से नरम आटा गूंथ लें।
- आटे को 5-7 मिनट तक अच्छे से पटक-पटक कर चिकना करें।
- आटे पर थोड़ा तेल लगाकर गीले कपड़े से ढक दें और 2-3 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर छोड़ दें।
भटूरे तलना
- कड़ाही में तेल को तेज गर्म करें। भटूरे के लिए तेल का अच्छा गर्म होना जरूरी है।
- आटे की लोई बनाकर उसे बेलें।
- अब सावधानी से गरम तेल में बेले हुए भटूरे डालें और कलछी से हल्का दबाएं ताकि वह पूरी तरह फूल जाए।
- दोनों तरफ से सुनहरा होने तक तलें।
छोले बनाने की रेसिपी
सामग्री-
- काबुली चने- 1 कप (रात भर भिगोए हुए)
- प्याज- 2 बारीक कटे हुए
- टमाटर का पेस्ट- 2 टमाटरों का
- अदरक-लहसुन पेस्ट- 1 बड़ा चम्मच
- सूखे मसाले- हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और छोले मसाला।
- खड़े मसाले- तेजपत्ता, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग।
- चाय पत्ती का पानी या सूखा आंवला (काले रंग के लिए)।
विधि-
- सबसे पहले कुकर में भीगे हुए छोले, नमक, एक तेजपत्ता और चाय पत्ती का पानी डालकर 4-5 सीटी आने तक पकाएं।
- अब कड़ाही में तेल गर्म करें और इसमें जीरा और खड़े मसाले डालें। अब प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें।
- इसके बाद अदरक-लहसुन पेस्ट डालें, फिर टमाटर का पेस्ट और सारे सूखे मसाले डालकर तब तक भूनें जब तक तेल अलग न होने लगे।
- अब उबले हुए छोले कड़ाही में डालें और इसे धीमी आंच पर 10-15 मिनट तक पकने दें, ताकि मसाले छोलों के अंदर तक चले जाएं।
- ऊपर से हरी मिर्च और हरा धनिया डालकर सजाएं।
कुछ खास टिप्स-
- हलवाई जैसा काला रंग- छोलों को उबालते समय एक मलमल के कपड़े में चाय पत्ती बांधकर डाल दें।
- नरम भटूरे- आटे में सूजी डालने से भटूरे काफी देर तक फूले रहते हैं और पिचकते नहीं हैं।
- सर्विंग- इन्हें प्याज के लच्छे, हरी मिर्च के अचार और नींबू के साथ परोसें।
