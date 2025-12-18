नाश्ते के लिए हेल्दी ऑप्शन है पनीर का चीला और तीखी हरी चटनी, बस नोट कर लें बनाने का आसान तरीका

सबसे पहले एक बड़े बर्तन में बेसन छान लें। इसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्च और थोड़ी सी अजवायन डालें। अब थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए एक मध्यम गाढ़ा घोल तैयार करें। ध्यान रहे कि घोल में गुठलियां न पड़ें।

इसके बाद एक अलग बाउल में कद्दूकस किया हुआ पनीर लें। इसमें बारीक कटा प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया और हल्का सा नमक मिला लें।

अब एक नॉन-स्टिक तवा गरम करें और उसे थोड़े से तेल से चिकना कर लें। अब आंच धीमी करें और एक बड़ा चम्मच घोल तवे के बीच में डालकर गोल-गोल फैलाएं।

जब चीले की ऊपरी सतह सूखी दिखने लगे, तो किनारों पर थोड़ा तेल डालें और इसे पलट कर दूसरी तरफ से भी हल्का सेक लें।

अब चीले को वापस पलटें और तैयार की गई पनीर की स्टफिंग को बीच में या आधे हिस्से पर फैलाएं।