    नाश्ते के लिए हेल्दी ऑप्शन है पनीर का चीला और तीखी हरी चटनी, बस नोट कर लें बनाने का आसान तरीका

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 09:24 AM (IST)

    पनीर का चीला एक स्वादिष्ट और सेहतमंद नाश्ता है। इसे बनाना भी आसान है। बेसन के घोल में पनीर, हरी मिर्च और धनिया मिलाकर चीला बनाया जाता है। इसे तीखी हरी ...और पढ़ें

    ब्रेकफास्ट में पनीर चीला के साथ बनाएं तीखी हरी चटनी (Picture Courtesy: AI Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सुबह के समय हेल्दी नाश्ता करना सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। हालांकि, अक्सर ये उलझन रहती है कि ऐसा क्या बनाया जाए, जो हेल्दी भी हो और टेस्टी भी। तो आइए इसमें हम आपकी मदद कर देते हैं। ब्रेकफास्ट के लिए पनीर का चीला काफी फायदेमंद हो सकता है।

    यह हेल्दी भी होता है और स्वाद में भी लाजवाब होता है। इसे अगर तीखी हरी चटनी के साथ परोसा जाए, तो इसका स्वाद और लजीज हो जाता है। आइए जानें पनीर का चीला और तीखी हरी चटनी बनाने की रेसिपी। 

    सामग्री:

    बेसन 1 कप
    पनीर (कद्दूकस किया हुआ) 100-150 ग्राम
    दही 2 बड़े चम्मच (वैकल्पिक) 
    हरी मिर्च 1-2 (बारीक कटी हुई)
    हरा धनिया बारीक कटा हुआ
    मसाले नमक, हल्दी, अजवायन, लाल मिर्च पाउडर
    सब्जियां बारीक कटा प्याज, शिमला मिर्च (स्वादानुसार)
    तेल/घी सेकने के लिए

    बनाने की विधि:

    • सबसे पहले एक बड़े बर्तन में बेसन छान लें। इसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्च और थोड़ी सी अजवायन डालें। अब थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए एक मध्यम गाढ़ा घोल तैयार करें। ध्यान रहे कि घोल में गुठलियां न पड़ें। 
    • इसके बाद एक अलग बाउल में कद्दूकस किया हुआ पनीर लें। इसमें बारीक कटा प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया और हल्का सा नमक मिला लें।
    • अब एक नॉन-स्टिक तवा गरम करें और उसे थोड़े से तेल से चिकना कर लें। अब आंच धीमी करें और एक बड़ा चम्मच घोल तवे के बीच में डालकर गोल-गोल फैलाएं।
    • जब चीले की ऊपरी सतह सूखी दिखने लगे, तो किनारों पर थोड़ा तेल डालें और इसे पलट कर दूसरी तरफ से भी हल्का सेक लें।
    • अब चीले को वापस पलटें और तैयार की गई पनीर की स्टफिंग को बीच में या आधे हिस्से पर फैलाएं।
    • चीले को रोल करें या आधा मोड़ दें और धीमी आंच पर कुरकुरा होने तक सेकें।

    तीखी हरी चटनी की रेसिपी

    सामग्री: 

    हरा धनिया  1 बड़ी कटोरी (डंठल सहित)
    पुदीना के पत्ते आधा कटोरी (ताजगी के लिए)
    हरी मिर्च 3-4 (या स्वादानुसार)
    अदरक 1 इंच का टुकड़ा
    लहसुन 3-4 कलियां
    नींबू का रस 1 बड़ा चम्मच
    जीरा  आधा छोटा चम्मच
    नमक स्वादानुसार
    बर्फ के टुकड़े 2 क्यूब

    बनाने की विधि:

    • सबसे पहले धनिया और पुदीना के पत्तों को अच्छी तरह धो लें।
    • अब मिक्सी के जार में धनिया, पुदीना, अदरक, मिर्च, लहसुन, जीरा और नमक डालें।
    • फिर इसमें 2 बर्फ के टुकड़े या थोड़ा ठंडा पानी डालें। इससे चटनी का रंग एकदम हरा बना रहेगा।
    • अब इसे बारीक पीस लें और अंत में नींबू का रस मिला दें।
    • तीखी हरी चटनी बनकर तैयार है। 
     