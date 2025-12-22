क्रिसमस बनेगा और खास, बिना अंडे और ओवन के घर पर आसानी से तैयार करें बेकरी जैसा 'चॉकलेट केक'

अगर आप भी क्रिसमस के मौके पर घर पर चॉकलेट केक (Chocolate Cake without Oven) बनाना चाहते हैं, वो भी बिना अंडे और ओवन के, तो यहां पढ़ें आसान रेसिपी।

(Picture Courtesy: Freepik)

सबसे पहले एक बड़े कुकर में थोड़ा नमक फैलाएं, उसमें एक स्टैंड रखें और ढक्कन लगाकर 10 मिनट के लिए धीमी आंच पर गरम होने दें। केक टिन को तेल लगाकर चिकना करें और थोड़ा मैदा छिड़क दें।

इसके बाद एक बाउल में मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और नमक को एक साथ छान लें। छानने से केक स्पंजी बनता है।

अब एक दूसरे बड़े बाउल में क्रीम और पिसी हुई चीनी को अच्छी तरह फेंटें। अब इसमें तेल और वैनिला एसेंस मिलाएं।

इसके बाद इस सूखे मिश्रण को धीरे-धीरे गीले मिश्रण में डालें। साथ ही थोड़ा-थोड़ा दूध डालते हुए मिलाएं। ध्यान रहे कि मिश्रण में गुठलियां न रहें और इसे बहुत ज्यादा न फेंटें।

जब बैटर अच्छे से मिल जाए, तो इसे केक टिन में डालें। टिन को दो-तीन बार थपथपाएं ताकि हवा निकल जाए। अब इसे पहले से गरम की हुई कड़ाही या कुकर में रखें।

इस बैटर को धीमी आंच पर 35-45 मिनट तक बेक करें। ध्यान रखें कि कुकर के ढक्कन की सीटी और रबड़ निकाल दें।