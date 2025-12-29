New Year 2026: इस नए साल पर बड़े वादे नहीं, बल्कि 5 छोटे-छोटे हेल्थ रेजोल्यूशन बनाएंगे आपको हेल्दी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। नया साल (New Year 2026) नई शुरुआत का मौका लेकर आता है। इस समय हम अक्सर खुद से बेहतर बनने के वादे करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में वे रेजोल्यूशन पीछे छूट जाते हैं। अगर इस न्यू ईयर आप सच में अपनी सेहत को प्राथमिकता देना चाहते हैं, तो बड़े और मुश्किल लक्ष्यों की जगह छोटे, आसान और टिकाऊ हेल्थ रेजोल्यूशन (New Year Health Resolution) अपनाएं। ये न सिर्फ आपको फिट बनाएंगे, बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत करेंगे। आइए जानते हैं इस न्यू ईयर के लिए 5 जरूरी हेल्थ रेजोल्यूशन।

रोजाना कम से कम 30 मिनट एक्टिव रहें फिट रहने के लिए घंटों जिम जाना जरूरी नहीं है। रोजाना 30 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी भी काफी होती है। आप वॉक, योग, साइक्लिंग, डांस या हल्की स्ट्रेचिंग कुछ भी चुन सकते हैं। लगातार बैठकर काम करने वालों के लिए यह रेजोल्यूशन खासतौर पर जरूरी है। इससे वजन कंट्रोल में रहता है, दिल स्वस्थ रहता है और एनर्जी लेवल भी बढ़ता है।

(AI Generated Image) हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट अपनाएं नया साल जंक फूड छोड़ने का सबसे अच्छा समय हो सकता है। कोशिश करें कि अपने खाने में हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज और प्रोटीन शामिल करें। बहुत ज्यादा मीठा, तला-भुना और प्रोसेस्ड फूड कम करें। साथ ही, समय पर खाना और ओवरईटिंग से बचना भी इस रेजोल्यूशन का हिस्सा होना चाहिए।

पानी पीने की आदत सुधारें हम में से ज्यादातर लोग दिनभर में सही मात्रा में पानी नहीं पीते। इस न्यू ईयर यह तय करें कि रोजाना 8-10 गिलास पानी जरूर पिएंगे। सही मात्रा में पानी पीने से शरीर डिटॉक्स होता है, त्वचा में निखार आता है और पाचन तंत्र बेहतर रहता है। चाहें तो मोबाइल में रिमाइंडर सेट कर सकते हैं।

नींद को प्राथमिकता दें अच्छी सेहत के लिए अच्छी नींद बेहद जरूरी है। देर रात तक मोबाइल चलाना और कम सोना आजकल आम हो गया है। इस न्यू ईयर रेजोल्यूशन में रोजाना 7-8 घंटे की नींद को शामिल करें। समय पर सोने और जागने की आदत न सिर्फ थकान कम करती है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाती है।