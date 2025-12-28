Language
    घर का खाना खाकर भी क्यों नहीं घट रहा वजन? डॉक्टर ने बताए डाइट को सही करने के 4 नियम

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 06:00 PM (IST)

    आप भी मानते होंगे कि घर का बना खाना तो हेल्दी ही होता है। दरअसल, यह एक आम धारणा है, जो पूरी तरह सच नहीं है। भारतीय थाली में पोर्शन सही तरीके से न बंटे ...और पढ़ें

    Hero Image

    कैसे बनाएं अपनी डाइट हेल्दी? (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हम में से ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि घर का बना खाना अपने आप में हेल्दी होता है। साफ-सुथरा, ताजा और स्वादिष्ट, लेकिन क्या यह वाकई पोषण से भरपूर भी है? हाल ही में अक्टूबर 2025 में आई ICMR की एक स्टडी ने भारतीय डाइट को लेकर एक अहम सच सामने रखा है। 

    रिपोर्ट के मुताबिक, एक औसत भारतीय की थाली में करीब 62 फीसदी कैलोरी सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से आती है, जबकि प्रोटीन और हेल्दी फैट की मात्रा चिंताजनक रूप से कम है। यही असंतुलन धीरे-धीरे मोटापा, डायबिटीज और अन्य लाइफस्टाइल बीमारियों की वजह बन रहा है। ऐसे में डॉ. अक्षय केवलानी बता रहे हैं कि अपनी थाली में कैसे बदलाव करके आप अपनी डाइट को हेल्दी बना सकते हैं। 

    घर के खाने में पोषण में कमी?

    घर का खाना साफ-सफाई से बनता है और ताजा होता है। इसलिए इससे इन्फेक्शन होने का खतरा न के बराबर रहता है। लेकिन उसे बिना सोचे-समझे ‘हेल्दी’ कहना भी सही नहीं है। हमारी रोज की प्लेट में चावल, रोटी, डोसा, पोहा, दाल जैसे फूड्स जरूर होते हैं, लेकिन इनमें से 70 से 80 फीसदी हिस्सा कार्ब्स का होता है। ऊपर से ज्यादा नमक और तेल मिल जाने से पोषण संतुलन और बिगड़ जाता है। नतीजा यह कि शरीर को जरूरी प्रोटीन, फाइबर और अच्छे फैट नहीं मिल पाते।

    कैसे बनाएं अपनी थाली को हेल्दी?

    क्या कम करें? 

    सबसे पहले अपनी डाइट में तेल और नमक की मात्रा पर ध्यान दें। अक्सर हम स्वाद के चक्कर में इन दोनों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं। इन्हें पूरी तरह हटाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन धीरे-धीरे मात्रा कम करना बेहतर ऑप्शन है। कम तेल-नमक वाला खाना न सिर्फ दिल के लिए अच्छा है, बल्कि वजन और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में भी मदद करता है।

    किसकी मात्रा बढ़ाएं?

    प्रोटीन हमारी डाइट का सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाने वाला हिस्सा है। शरीर को रोजाना प्रति किलो वजन के हिसाब से लगभग एक ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। अगर आप फिटनेस या मसल बिल्डिंग पर काम कर रहे हैं, तो यह मात्रा और बढ़ सकती है। हर मील में कम से कम एक प्रोटीन सोर्स शामिल करें, जैसे- दाल, पनीर, टोफू, दूध, दही, अंडे या लीन मीट।

    Home Cooked Meal (1)

    (AI Generated Image)

    डाइट में क्या जोड़ें?

    कच्ची या हल्की स्टीम की हुई सब्जियां आपकी थाली को संतुलित बनाने में बड़ा रोल निभाती हैं। इनमें फाइबर, विटामिन और मिनरल्स भरपूर होते हैं। साथ ही, सब्जियां खाने से अपने आप तेल और नमक की खपत भी कम हो जाती है। सलाद, उबली सब्जियां या हल्की सब्जी को रोज के खाने का हिस्सा बनाएं।

    क्या बदलाव करें?

    रोज-रोज गेहूं और चावल की जगह अब मोटे अनाज को मौका दें। रागी, बाजरा और ज्वार जैसे मिलेट्स पोषण के लिहाज से बेहतर होते हैं। ये ब्लड शुगर कंट्रोल करने, पाचन सुधारने और लंबे समय तक पेट भरा रखने में मदद करते हैं।