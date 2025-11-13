सिर्फ चीनी छोड़ना काफी नहीं, युवाओं को डायबिटीज से बचने के लिए लाइफस्टाइल में करने होंगे 5 बदलाव

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। डायबिटीज दुनियाभर में तेजी से अपने पैर पसारने लगी है। खासकर भारत में पिछले कुछ समय से इसके मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। यह एक लाइलाज बीमारी है, जिसका कोई इलाज नहीं और इसे आमतौर बदलाओं और लाइफस्टाइल में कुछ बदलावों की मदद से कंट्रोल किया जाता है।

पहले जहां यह बीमारी बुजुर्गों को अपना शिकार बनाती थी, वहीं अब युवाओं में इसके मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। पिछले कुछ समय से भारत में डायबिटीज के मामले युवाओं में काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो एक चिंता का विषय बन चुका है। ऐसे में जरूरी है कि इसके कारणों और इससे बचाव के लिए सही कदम उठाए जाए।

ऐसे में वर्ल्ड डायबिटीज डे के मौके पर बीएलके-मैक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में सेंटर फॉर डायबिटीज, थायरॉइड, मोटापा और एंडोक्रिनोलॉजी के सीनियर डायरेक्टर डॉ. अशोक कुमार झिंगन से जानते हैं युवाओं में बढ़ते डायबिटीज के मामलों के बारे में विस्तार से-

डॉक्टर बताते हैं कि युवाओं में डायबिटीज के बढ़ते मामले दुनियाभर में गंभीर चिंता का विषय हैं और भारत भी इससे प्रभावित देशों में से एक है। युवाओं में इसके बढ़ते मामले, विशेष रूप से टाइप 2 डायबिटीज के, मुख्य रूप से बदलती जीवनशैली और पर्यावरणीय बदलावों के कारण हैं। इसके कुछ संभव कारण निम्न हैं-