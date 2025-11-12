डायबिटीज से पहले शरीर में नजर आते हैं ये 5 लक्षण, अनदेखा करने की भूल बना देगी बीमारी का शिकार
डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है, जिसकी चपेट में अगर व्यक्ति एक बार आ जाए, तो फिर इससे पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता। इसलिए जरूरी है कि इसके शुरुआती लक्षण (Diabetes Early Symptoms) नजर आते ही सावधान हो जाएं, ताकि समय पर इसे कंट्रोल किया जा सके। आइए जानें कैसे होते हैं ये लक्षण।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। डायबिटीज (Diabetes) आज के दौर की एक सामान्य लेकिन गंभीर बीमारी बन गई है। पिछले कुछ दशकों में भारत में इसके मामले काफी तेजी से बढ़ हैं खराब जीवनशैली, गलत खान-पान और तनाव के कारण यह बीमारी अब सिर्फ बुजुर्गों में नहीं, बल्कि 40 से कम उम्र के लोगों को भी अपनी चपेट में ले रही है।
सबसे चिंताजनक बात यह है कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि उन्हें डायबिटीज है या वह इसका शिकार होने की कगार पर खड़े हैं। दरअसल, शरीर डायबिटीज से पहले ही कुछ संकेत (Symptoms of Diabetes) देने लगता है, लेकिन अक्सर हम इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसी गलती जीवनभर के लिए भारी पड़ सकती है। ऐसे में आइए जानते हैं डायबिटीज से पहले नजर आने वाले लक्षणों के बारे में।
बार-बार प्यास लगना और बार-बार पेशाब आना
ये डायबिटीज के सबसे आम लक्षण हैं। जब खून में शुगर का स्तर बढ़ जाता है, तो शरीर उसे पेशाब के जरिए बाहर निकालने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में शरीर से पानी भी ज्यादा मात्रा में निकल जाता है, जिससे डिहाइड्रेशन होने लगता है और व्यक्ति को बार-बार प्यास लगती है। यह एक साइकिल बन जाता है- ज्यादा प्यास लगना, ज्यादा पानी पीना और फिर बार-बार वॉशरूम जाना। अगर आपको सामान्य से कहीं ज्यादा प्यास लग रही है और पेशाब की मात्रा व फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, तो इसे हल्के में न लें।
थकान और कमजोरी महसूस होना
लगातार थकान और शरीर में आलस बने रहना भी एक चेतावनी भरा संकेत है। दरअसल, सेल्स एनर्जी के लिए ग्लूकोज पर निर्भर होते हैं। डायबिटीज की स्थिति में इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर पाता, जिससे सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिल पाता। इसके कारण शरीर थका हुआ और सुस्त महसूस करने लगता है। अगर पूरी नींद लेने के बाद भी आप थका हुआ महसूस करते, तो यह चिंता का विषय हो सकता है।
धुंधला दिखाई देना
अचानक से दृष्टि का धुंधला होना या देखने में परेशानी होना डायबिटीज का एक गंभीर लक्षण है। खून में शुगर का स्तर बढ़ने से आंखों के लेंस में सूजन आ सकती है, जिससे उसकी फोकस करने की क्षमता प्रभावित होती है। अगर इस लक्षण को नजरअंदाज किया जाए, तो यह विजन लॉस का कारण भी बन सकता है। अचानक हुए बदलाव को कभी भी 'चश्मे का नंबर बढ़ना' समझकर इग्नोर न करें।
वजन में अचानक बदलाव
बिना किसी कोशिश के तेजी से वजन घटना भी एक खतरे की घंटी है। जब सेल्स को एनर्जी नहीं मिल पाती, तो शरीर मांसपेशियों और फैट को तोड़ना शुरू कर देता है। इससे वजन तेजी से कम होने लगता है। यह घटना अक्सर टाइप-1 डायबिटीज में ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन टाइप-2 में भी हो सकती है।
घाव का जल्दी न भरना
अगर शरीर पर कोई कट, खरोंच या घाव हो गया है और वह सामान्य से ज्यादा समय ले रहा है, तो यह डायबिटीज का एक अहम लक्षण है। हाई ब्लड शुगर ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचाती है, जिससे सर्कुलेशन प्रभावित होता है और घाव जल्दी भर नहीं पाते।
