प्री-डायबिटीज को हल्के में लेने की भूल पड़ जाएगी भारी, एम्स के डॉक्टर ने बताया इससे निपटने का तरीका

सीमा झा, नई दिल्ली। मधुमेह भारत में अनियंत्रित गति से पांव पसार रहा है । देश की ऐसी आबादी भी अब टाइप-2 डायबिटीज की शिकार हो रही है, जिसने अभी अपना 40वां जन्मदिन भी नहीं मनाया है। ऐसे ढेरों मामले सामने आ रहे हैं, जहां इंसुलिन की समस्या से जूझते मरीजों की उम्र 20 वर्ष से भी कम है।

यही वह वर्ग है, जो आने वाले समय में देश की उत्पादकता- अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला है। बच्चों में इस समस्या के पनपने का सबसे बड़ा कारण है कि वे बाहर से खाना मंगाकर खा रहे हैं, उनका स्क्रीन टाइम बढ़ गया हैं, नींद पूरी नहीं हो रही है और कसरत, व्यायाम के लिए उनके पास समय नहीं है।

हमें समझना होगा कि अगर प्री डायबिटीज की अवस्था में आने के बाद भी सजग हो जाएं तो मधुमेह को नियंत्रित करना असंभव नहीं है। ज्यादातर लोग इसे हल्के में लेते हैं। यह बीमारी 'साइलेंट किलर' की तरह शरीर को धीरे-धीरे कमजोर कर देती है। शरीर के महत्वपूर्ण अंग जैसे किडनी, आंखें आदि गंभीर रूप से प्रभावित हो सकते हैं।

(Picture Courtesy: Freepik) इन लक्षणों को हल्के में न लें अधिक प्यास लगना

जल्दी-जल्दी यूरिन महसूस होना

अधिक भूख लगना

हर समय थकान

खानपान ठीक होने के बाद भी वजन घटना जिम जाना ही पर्याप्त नहीं वजन जितना अधिक होगा, मांसपेशियां और कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन के प्रति उतनी ही प्रतिरोधी होंगी। इसलिए यदि आप जिम जाकर वजन को नियंत्रित कर लेना चाहते हैं तो यह सोच सही नहीं है। इससे बचने के लिए वर्तमान दिनचर्या को देखें कि कौन सी चीज है, जो बदलनी है। स्वस्थ खानपान की तरफ लौटने का प्रयास करें।

जिम जाकर पसीना बहाने का समय नहीं है तो आप घर पर ही रस्सी कूद, नृत्य या अन्य कुछ काम, जैसे कपड़े हाथ से धोने, पोंछा लगाने आदि काम कर सकते हैं। संक्षेप में कहें तो जितनी कैलोरी ले रहे हैं उसी अनुपात में कसरत करें, सक्रियता बनाए रखने का प्रयास करें।

क्या रिवर्स हो सकता है डायबिटीज? आप दवा या डाइट कंट्रोल से मधुमेह को पूरी खत्म या रिवर्स नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता है कि कुछ समय डाइट कंट्रोल कर लें और कुछ समय तक कसरत करें, सक्रिय रहें तो डायबिटीज खत्म हो जाएगी। बेहतर होगा कि शुगर को नियंत्रण में रखने का निरंतर प्रयास हो । स्वस्थ खानपान और अच्छी दिनचर्या से पैंक्रियाज सही से काम करना शुरू कर सकता है, यही आपका लक्ष्य होना चाहिए।