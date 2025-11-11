हार्ट, शुगर और अस्थमा मरीजों को 90 दिन तक खतरा... सतर्क रहने की सलाह, इन अस्पतालों में इलाज की सुविधा





तापमान में गिरावट से कार्बनमोनोऑक्साइड का स्तर निचली सतह पर बढ़ने लगता है, इससे मधुमेह और ह्रदय रोगियों की धड़कन बढ़ने लगती है, सांस लेने में परेशानी के साथ ही बेहोशी और चक्कर भी आ सकते हैं। ब्रेन स्ट्रोक का खतरा भी अधिक रहता है। डॉ. अतुल कुलश्रेष्ठ, मधुमेह रोग विशेषज्ञ



सर्दियों में पीएम 2.5 के साथ ही ओजोन का स्तर बढ़ने से सांस राेगियों में अस्थमा अटैक की आशंका बढ़ जाती है। असीओपीडी और टीबी के मरीजों को भी परेशानी होने लगती है। प्रदूषण और सर्दी से बचाव करने से मरीज ठीक रह सकते हैं। डॉ. जीवी सिंह, अध्यक्ष रेस्पिरेटरी मेडिसिन, एसएन मेडिकल कॉलेज



सर्दी के मौसम में खून की नलिकाएं सिकुड़ जाती हैं। वहीं, कार्बन मोनोआक्साइड का स्तर बढ़ने से खून का थक्का जमने की आशंका बढ़ने लगती है। इससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। वहीं, अचानक से रक्तचाप भी बढ़ सकता है। डॉ. सुशील सिंघल, कार्डियोथोरेसिक सर्जन, एसएन मेडिकल कॉलेज



पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों सर्दी जुकाम के साथ ही निमोनिया की समस्या ज्यादा रहती है। धूप निकलने पर कपड़े उतारकर बच्चों को ना लिटाएं, इससे सर्दी लग सकती है। ठंडे पदार्थ का सेवन ना कराएं। डॉ. नीरज यादव, अध्यक्ष बाल रोग विभाग एसएन मेडिकल कॉलेज