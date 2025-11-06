Language
    कैंसर के शुरुआत में नजर आते हैं ये 5 लक्षण; शरीर में नजर आएं ऐसे बदलाव, तो तुरंत भागें डॉक्टर के पास

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 09:01 AM (IST)

    कैंसर एक ऐसी बीमारी है, जिसका अगर वक्त पर पता लगा लिया जाए, तो इसे शरीर के दूसरे हिस्सों में फैलने से रोका जा सकता है। लेकिन परेशानी यह है कि लोग अक्सर इसके लक्षणों (Cancer Symptoms) को काफी देर से पहचानते हैं। इसके कारण बीमारी बढ़ने लगती है और इलाज मुश्किल हो जाता है। इसलिए कैंसर के शुरुआती लक्षणों के बारे में जानकारी होनी जरूरी है।

    कैसे करें कैंसर की पहचान? (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। कैंसर एक गंभीर बीमारी है, लेकिन अगर शुरुआती चरण में ही इसकी पहचान हो जाए, तो इलाज के सफल होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। दरअसल, कैंसर के कारण शरीर में कुछ बदलाव (Cancer Early Symptoms) शुरू होते हैं, जिनकी पहचान अगर समय पर कर ली जाए, तो बीमारी के बढ़ने से पहले इलाज शुरू किया जा सकता है। 

    हालांकि, शुरुआत में कैंसर के कारण शरीर में काफी छोटे बदलाव (Cancer Warning Signs) होते हैं, जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन ऐसा करना घातक साबित हो सकता है। आइए जानें कैंसर के शुरुआती लक्षण कैसे होते हैं।

    बार-बार बुखार आना या इन्फेक्शन

    सामान्य तौर पर बुखार शरीर का इन्फेक्शन से लड़ने का संकेत है, लेकिन अगर बिना किसी कारण के बार-बार बुखार आए, तो यह चिंता का विषय हो सकता है। कुछ तरह के कैंसर, खासतौर से ब्लड कैंसर, शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता को प्रभावित करते हैं, जिससे बार-बार बुखार और इन्फेक्शन हो सकते हैं।

    बिना किसी कारण के वजन कम होना

    अगर बिना डाइट या एक्सरसाइज में बदलाव किए ही आपका वजन तेजी से कम हो रहा है, तो इसे हल्के में न लें। अचानक और अनजाने में 5 किलोग्राम या उससे ज्यादा वजन कम होना कैंसर का एक सामान्य शुरुआती लक्षण हो सकता है। यह लक्षण अक्सर पैंक्रियाटिक कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़ों के कैंसर या एसोफैगल कैंसर में देखने को मिलता है।

    लगातार थकान और कमजोरी

    सामान्य थकान आराम करने से ठीक हो जाती है, लेकिन अगर आप लंबे समय तक असामान्य रूप से थका हुआ महसूस करें और आराम करने के बाद भी यह थकान दूर न हो, तो यह चिंता का विषय है। कैंसर सेल्स शरीर के पोषक तत्वों का इस्तेमाल करके बढ़ती हैं, जिससे शरीर में एनर्जी की कमी हो सकती है। यह लक्षण खासतौर से ल्यूकेमिया और कोलन कैंसर में नजर आता है।

    त्वचा में बदलाव

    आपकी त्वचा शरीर के भीतर होने वाले बदलावों का आईना होती है। त्वचा का रंग पीला पड़ना, अचानक तिल का आकार, रंग या आकृति बदलना, नए तिल या धब्बे उभरना या घावों का ठीक न होना ये सभी त्वचा कैंसर या किसी अन्य कैंसर के संकेत हो सकते हैं। त्वचा के रंग में पीलापन लिवर या पैंक्रियाटिक कैंसर का संकेत हो सकता है।

    शरीर के किसी हिस्से में लगातार दर्द

    शरीर के किसी हिस्से में लगातार बना रहने वाला दर्द जो सामान्य इलाज से ठीक न हो, कैंसर का संकेत हो सकता है। सिर में लगातार दर्द ब्रेन ट्यूमर का, पीठ में दर्द कोलोरेक्टल या ओवेरियन कैंसर का और सीने में लगातार दर्द फेफड़ों के कैंसर का संकेत हो सकता है। हड्डियों का दर्द बोन कैंसर या अन्य कैंसर के हड्डियों में फैलने का संकेत दे सकता है।