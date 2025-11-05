Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कहीं देर न हो जाए! शरीर के 7 हिस्सों में दर्द हो सकते हैं इन खतरनाक कैंसर के शुरुआती संकेत

    By Meenakshi NaiduEdited By: Harshita Saxena
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 02:18 PM (IST)

    कैंसर (Cancer Symptoms) एक ऐसी बीमारी है, जो शरीर में चुपचाप पनपती है और इसके शुरुआती लक्षण नॉर्मल दर्द जैसे लग सकते हैं, जिन्हें लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं। अगर मांसपेशियों में किसी तरह का खिंचाव न होने के बावजूद शरीर के कुछ खास हिस्सों जैसे पीठ, सिर, गला, छाती या पेट में लगातार दर्द बना रहता है, तो यह नॉर्मल नहीं होता। ऐसे दर्द को नजरअंदाज करना घातक साबित हो सकता है क्योंकि यह कुछ प्रकार के कैंसर का शुरुआती संकेत हो सकता है, जिसे समय रहते पहचानना जरूरी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    कैंसर के लक्षण: शरीर के इन दर्दों को न करें अनदेखा (Picture Credit- Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। कैंसर एक जानलेवा बीमारी है, जो अक्सर शरीर में चुपचाप पनपती रहती है। शुरुआती चरणों में इसके लक्षण आम बीमारियों जैसे लगते हैं, जिससे लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। हालांकि, शरीर में लगातार बना रहने वाला कुछ खास तरह का दर्द, खासतौर पर बिना किसी स्पष्ट वजह के, एक सीरियस सिम्पटम्स हो सकता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अगर मांसपेशियों में कोई खिंचाव या चोट नहीं है, फिर भी कुछ अंगों में लगातार दर्द बना रहता है, तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह कुछ प्रकार के कैंसर के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ खास अंगों के बारे में जिनमें लगातार दर्द बना रहना कैंसर का संकेत हो सकता है-

    पीठ का निचला हिस्सा

    back pain

    (Picture Credit- Freepik)

    लगातार कमर के निचले हिस्से में दर्द बना रहना, विशेष रूप से जब आराम या दर्द निवारक से राहत न मिले, यह ओवरियन, प्रोस्टेट या रैक्टम के कैंसर का संकेत हो सकता है।

    सिरदर्द

    head ache

    (Picture Credit- Freepik)

    लगातार सिरदर्द, जो सामान्य दर्दनिवारक से ठीक नहीं होता, यह ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन कैंसर का लक्षण हो सकता है। विशेष रूप से अगर यह सुबह-सुबह ज्यादा होता है या धुंधला दिखने जैसे लक्षण भी हों।

    सीने में दर्द

    chest pain

    (Picture Credit- Freepik)

    फेफड़े या ब्रेस्ट कैंसर के मामलों में सीने में दबाव या दर्द महसूस हो सकता है, खासकर अगर यह गहरी सांस लेने या खांसने पर बढ़े।

    पेट में दर्द

    stomach ache

    (Picture Credit- Freepik)

    गैस, एसिडिटी जैसी समस्या न होने के बावजूद पेट में लगातार दर्द या सूजन हो, तो यह लिवर, पैंक्रियाज या पेट के कैंसर का लक्षण हो सकता है।

    हड्डियों में दर्द

    bone pain

    (Picture Credit- Freepik)

    रात में तेज हड्डियों का दर्द जो आराम करने पर भी कम न हो, तो यह बोन कैंसर या कैंसर के हड्डियों में फैलने का संकेत हो सकता है।

    गले में दर्द या निगलने में तकलीफ

    pain

    (Picture Credit- Freepik)

    अगर बिना सर्दी-जुकाम के गले में लंबे समय तक दर्द बना रहता है या निगलने में कठिनाई होती है, तो यह गले या थायरॉयड कैंसर का लक्षण हो सकता है।

    पीठ के ऊपरी हिस्से में दर्द

    upper back pain

    (Picture Credit- Freepik)

    यह दर्द अक्सर डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ा होता है और पैंक्रियाटिक कैंसर से जुड़ा हुआ हो सकता है। अगर उपरोक्त अंगों में बिना किसी स्पष्ट कारण के लगातार दर्द हो रहा है, तो इसे केवल सामान्य दर्द मानकर टालना खतरनाक हो सकता है।

    समय रहते डॉक्टर से परामर्श लेना जरूरी है जिससे किसी भी गंभीर बीमारी की जांच और इलाज समय पर हो सके। नियमित हेल्थ चेकअप और शरीर के संकेतों को समझना ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से बचाव का सबसे अच्छा उपाय है।

    यह भी पढ़ें- युवाओं में कैंसर का बढ़ रहा है खतरा, डॉक्टर ने कहा- खराब लाइफस्टाइल का है 70 प्रतिशत योगदान

    यह भी पढ़ें- ब्लड कैंसर के मरीजों को अब सिर्फ एक गोली से मिलेगा आराम, इलाज पर खर्च भी होगा कम