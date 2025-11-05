कहीं देर न हो जाए! शरीर के 7 हिस्सों में दर्द हो सकते हैं इन खतरनाक कैंसर के शुरुआती संकेत

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। कैंसर एक जानलेवा बीमारी है, जो अक्सर शरीर में चुपचाप पनपती रहती है। शुरुआती चरणों में इसके लक्षण आम बीमारियों जैसे लगते हैं, जिससे लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। हालांकि, शरीर में लगातार बना रहने वाला कुछ खास तरह का दर्द, खासतौर पर बिना किसी स्पष्ट वजह के, एक सीरियस सिम्पटम्स हो सकता है।

अगर मांसपेशियों में कोई खिंचाव या चोट नहीं है, फिर भी कुछ अंगों में लगातार दर्द बना रहता है, तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह कुछ प्रकार के कैंसर के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ खास अंगों के बारे में जिनमें लगातार दर्द बना रहना कैंसर का संकेत हो सकता है-

पीठ का निचला हिस्सा

लगातार कमर के निचले हिस्से में दर्द बना रहना, विशेष रूप से जब आराम या दर्द निवारक से राहत न मिले, यह ओवरियन, प्रोस्टेट या रैक्टम के कैंसर का संकेत हो सकता है।

सिरदर्द

लगातार सिरदर्द, जो सामान्य दर्दनिवारक से ठीक नहीं होता, यह ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन कैंसर का लक्षण हो सकता है। विशेष रूप से अगर यह सुबह-सुबह ज्यादा होता है या धुंधला दिखने जैसे लक्षण भी हों।

सीने में दर्द

फेफड़े या ब्रेस्ट कैंसर के मामलों में सीने में दबाव या दर्द महसूस हो सकता है, खासकर अगर यह गहरी सांस लेने या खांसने पर बढ़े।

पेट में दर्द

गैस, एसिडिटी जैसी समस्या न होने के बावजूद पेट में लगातार दर्द या सूजन हो, तो यह लिवर, पैंक्रियाज या पेट के कैंसर का लक्षण हो सकता है।

हड्डियों में दर्द

रात में तेज हड्डियों का दर्द जो आराम करने पर भी कम न हो, तो यह बोन कैंसर या कैंसर के हड्डियों में फैलने का संकेत हो सकता है।

गले में दर्द या निगलने में तकलीफ

अगर बिना सर्दी-जुकाम के गले में लंबे समय तक दर्द बना रहता है या निगलने में कठिनाई होती है, तो यह गले या थायरॉयड कैंसर का लक्षण हो सकता है।

पीठ के ऊपरी हिस्से में दर्द

यह दर्द अक्सर डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ा होता है और पैंक्रियाटिक कैंसर से जुड़ा हुआ हो सकता है। अगर उपरोक्त अंगों में बिना किसी स्पष्ट कारण के लगातार दर्द हो रहा है, तो इसे केवल सामान्य दर्द मानकर टालना खतरनाक हो सकता है।