जल्दी पहचान में नहीं आते पैंक्रियाटिक कैंसर के लक्षण, शरीर में दिखें ये 6 संकेत, तो हो जाएं सावधान

पेट में दर्द जो पीठ तक फैलना- पैंक्रियाज पेट के पीछे, रीढ़ के पास स्थित होता है। जब ट्यूमर बढ़ता है, तो यह आसपास की नसों और अंगों पर दबाव डाल सकता है, जिससे ऊपरी पेट में दर्द होता है जो अक्सर पीठ तक जाता हुआ महसूस होता है। यह दर्द आता-जाता रह सकता है।

अकारण वजन घटना और भूख न लगना- बिना किसी कोशिश के तेजी से वजन घटना कैंसर का एक सामान्य संकेत है। पैंक्रियाटिक कैंसर में शरीर खाने को ठीक से पचा नहीं पाता, जिससे पोषक तत्वों का अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता और वजन घटने लगता है। साथ ही, भूख भी कम लगती है।

पाचन संबंधी समस्याएं- पैनक्रियाज से निकलने वाले डायजेस्टिव एंजाइम में रुकावट के कारण खाना ठीक से नहीं पच पाता। इससे मतली, उल्टी, सूजन और बेचैनी हो सकती है।