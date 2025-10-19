Taylor Swift ने ब्रेन कैंसर से जूझ रही दो साल की Lilah के लिए दिया लाखों का दान, लिखा एक प्यारा सा नोट

ग्लोबल पॉप आइकन ने लीला नाम की दो साल की बच्ची की मदद के लिए चुपचाप 1,00,000 डॉलर (88.02 लाख रुपये) का दान दिया है। लीला एक दुर्लभ और अजीब तरह के ब्रेन कैंसर से लड़ रही है। यह दान लीला के GoFundMe पेज के ज़रिए किया गया, जिसे उसके परिवार ने उसके चल रहे इलाज के भारी खर्च को पूरा करने के लिए बनाया था।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। टेलर स्विफ्ट (Taylor Swift) जितनी बड़ी म्यूजिक स्टार हैं उतना बड़ा उनका दिल भी है। एक्ट्रेस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि दयालु स्वाभाव रखना म्यूजिक से कई ज्यादा मायने रखता है।

इसकी जानकारी टेलर के एक फैन पेज न एक्स पर पोस्ट के जरिए दी। बिना किसी प्रचार और शोर शराबे के स्विफ्ट ने छह अंकों का दान दिया और छोटी बच्ची के लिए एक स्पेशल मैसेज छोड़ा। उन्होंने लिखा अपनी सबसे प्यारी दोस्त लिलाह को एक बड़ा सा हग, लव,टेलर।"

❤️| Taylor donated $100,000 to the family of two-year-old Lilah, who is battling stage 4 cancer.



"Sending the biggest hug to my friend, Lilah! Love, Taylor" pic.twitter.com/mhV9dwQuPX — Taylor Swift Updates ❤️‍🔥 (@swifferupdates) October 17, 2025

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा पोस्ट

यह प्यारा सा नोट तब से वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया पर लोगों के दिलों को पिघला रहा है। प्रशंसकों ने गायिका की सहानुभूति और दयालुता की प्रशंसा की और उन्हें "रियल लाइफ एंजेल" कहकर बुलाया। कई लोगों ने तो स्विफ्ट के लकी नंबर के सम्मान में 13 डॉलर दान करना शुरू कर दिया। इससे लिलाह के लिए धन जुटाना और भी आसान हो गया और ये ग्लोबल सपोर्ट में बदल गया।

‼️ | @TaylorSwift13 donated the ENTIRE goal and DOUBLED to the family of two-year-old Lilah, who is battling stage 4 cancer.



— She donated $150,000 and counting with the help of Swifties. pic.twitter.com/mqryzMgfhi — Taylor Swift News (@blessedswifty) October 18, 2025

स्टेज 4 के कैंसर से जूझ रही है बच्ची

लिलाह की स्वास्थ्य समस्या इस साल की शुरुआत में तब शुरू हुई जब उन्हें घर पर अचानक दौरा पड़ा। डॉक्टरों ने जल्द ही एक ब्रेन ट्यूमर का पता लगाया, जिसे बाद में स्टेज 4 के कैंसर के रूप में पहचाना गया। हालांकि सर्जनों ने ट्यूमर को सफलतापूर्वक निकाल दिया, लेकिन उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ। अब उन्हें ठीक होने के लिए महीनों तक कीमोथेरेपी और स्टेम सेल थेरेपी की जरूरत है।

अस्पताल के बढ़ते बिल और मेडिकल सेंटर में लंबे समय तक रहने से परेशान होने के बाद, उसके माता-पिता ने GoFundMe अभियान शुरू किया। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि दुनिया के सबसे बड़े सितारों में से एक टेलर स्विफ्ट उनकी मदद के लिए आगे आएंगी।