Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Taylor Swift ने ब्रेन कैंसर से जूझ रही दो साल की Lilah के लिए दिया लाखों का दान, लिखा एक प्यारा सा नोट

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 07:04 PM (IST)

    टेलर स्विफ्ट (Taylor Swift) अपनी एक फैन की मदद के लिए आगे आईं जो स्टेज 4 के ब्रेन कैंसर से जूझ रही है। गायिका ने लिलाह नाम की एक दो साल की बच्ची के लिए चुपचाप दान दिया। बच्ची को 18 महीने की उम्र में दौरा पड़ने के बाद स्टेज 4 कैंसर का पता चला था। परिवार लीला की बेहतर देखभाल के लिए खर्च में मदद मांग रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    टेलर स्विफ्ट की दो साल की नन्ही फैन (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। टेलर स्विफ्ट (Taylor Swift) जितनी बड़ी म्यूजिक स्टार हैं उतना बड़ा उनका दिल भी है। एक्ट्रेस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि दयालु स्वाभाव रखना म्यूजिक से कई ज्यादा मायने रखता है।

    इलाज के लिए चहिए थी भारी रकम

    ग्लोबल पॉप आइकन ने लीला नाम की दो साल की बच्ची की मदद के लिए चुपचाप 1,00,000 डॉलर (88.02 लाख रुपये) का दान दिया है। लीला एक दुर्लभ और अजीब तरह के ब्रेन कैंसर से लड़ रही है। यह दान लीला के GoFundMe पेज के ज़रिए किया गया, जिसे उसके परिवार ने उसके चल रहे इलाज के भारी खर्च को पूरा करने के लिए बनाया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह भी पढ़ें- 30 साल की उम्र में बनी दुनिया की सबसे युवा अरबपति, जानिए कौन हैं स्केटबोर्ड से ऑफिस जाने वाली लूसी गुओ

    सिंगर ने लिखा प्यार सा मैसेज

    इसकी जानकारी टेलर के एक फैन पेज न एक्स पर पोस्ट के जरिए दी। बिना किसी प्रचार और शोर शराबे के स्विफ्ट ने छह अंकों का दान दिया और छोटी बच्ची के लिए एक स्पेशल मैसेज छोड़ा। उन्होंने लिखा अपनी सबसे प्यारी दोस्त लिलाह को एक बड़ा सा हग, लव,टेलर।"

    सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा पोस्ट

    यह प्यारा सा नोट तब से वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया पर लोगों के दिलों को पिघला रहा है। प्रशंसकों ने गायिका की सहानुभूति और दयालुता की प्रशंसा की और उन्हें "रियल लाइफ एंजेल" कहकर बुलाया। कई लोगों ने तो स्विफ्ट के लकी नंबर के सम्मान में 13 डॉलर दान करना शुरू कर दिया। इससे लिलाह के लिए धन जुटाना और भी आसान हो गया और ये ग्लोबल सपोर्ट में बदल गया।

    स्टेज 4 के कैंसर से जूझ रही है बच्ची

    लिलाह की स्वास्थ्य समस्या इस साल की शुरुआत में तब शुरू हुई जब उन्हें घर पर अचानक दौरा पड़ा। डॉक्टरों ने जल्द ही एक ब्रेन ट्यूमर का पता लगाया, जिसे बाद में स्टेज 4 के कैंसर के रूप में पहचाना गया। हालांकि सर्जनों ने ट्यूमर को सफलतापूर्वक निकाल दिया, लेकिन उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ। अब उन्हें ठीक होने के लिए महीनों तक कीमोथेरेपी और स्टेम सेल थेरेपी की जरूरत है।

    अस्पताल के बढ़ते बिल और मेडिकल सेंटर में लंबे समय तक रहने से परेशान होने के बाद, उसके माता-पिता ने GoFundMe अभियान शुरू किया। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि दुनिया के सबसे बड़े सितारों में से एक टेलर स्विफ्ट उनकी मदद के लिए आगे आएंगी।

    यह भी पढ़ें- Taylor Swift के 'द लाइफ ऑफ अ शो गर्ल' ने रचा इतिहास, सिंगर के नाम दर्ज हुआ बड़ा रिकॉर्ड