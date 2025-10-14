Taylor Swift के 'द लाइफ ऑफ अ शो गर्ल' ने रचा इतिहास, सिंगर के नाम दर्ज हुआ बड़ा रिकॉर्ड
टेलर स्विफ्ट अपनी नई एल्बम 'द लाइफ ऑफ अ शोगर्ल' की रिकॉर्ड-तोड़ सफलता का आनंद ले रही हैं। इस एल्बम ने पहले ही हफ्ते में बिक्री के रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसके साथ ही, टेलर बिलबोर्ड 200 चार्ट्स पर 15 नंबर 1 एल्बम के साथ ड्रेक और जे-जेड को पीछे छोड़ते हुए अकेली कलाकार बन गई हैं, जो उनके करियर की एक और बड़ी उपलब्धि है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकन सिंगर एंड सॉन्ग राइटर टेलर स्विफ्ट इस वक्त अपने जिंदगी के सबसे खूबसूरत पलों को जी रही हैं। एक तरफ जहां बीते दिनों ही वह फुटबॉलर ट्रेविस केल्से से सगाई को लेकर चर्चा में आईं, तो वहीं दूसरी तरफ सिंगर की हालिया रिलीज एल्बम 'द लाइफ ऑफ अ शोगर्ल' ने पहले ही हफ्ते में रिलीज होते ही एक इतिहास लिख दिया था।
टेलर स्विफ्ट की एल्बम की बिकी सबसे ज्यादा कॉपी
टेलर स्विफ्ट की बीते दिनों रिलीज हुई 'द लाइफ ऑफ अ शोगर्ल' एल्बम की रिलीज के साथ ही पहले हफ्ते में सबसे ज्यादा कॉपी बिकी है। इस बिक्री के साथ ही टेलर स्विफ्ट की एल्बम ने सेलिंग के मामले में उन्होंने एडेल के '25' के रिकॉर्ड को ब्रेक करके एक इतिहास रच दिया है। 25 एल्बम साल 2015 में आई थी, जिसकी तकरीबन 3.378 मिलियन कॉपी बिकी थी।
इतना ही नहीं, टेलर अकेली ही ऐसी आर्टिस्ट हैं, जिनकी बिलबोर्ड 200 चार्ट्स पर अधिकतर एल्बम नंबर 1 पर रहीं। उनकी तकरीबन 15 एल्बम ऐसी हैं, जिन्हें टॉप स्पॉट मिला है। टेलर से पहले यह ड्रेक और जे-जेड के बीच बराबरी पर था, जिनके 14-14 एल्बम नंबर 1 पर थे। टेलर स्विफ्ट अब सिर्फ द बीटल्स से पीछे हैं, जिनके 19 एल्बम बिलबोर्ड चार्ट्स में हैं।
द लाइफ ऑफ अ शोगर्ल की बिकी कितनी कॉपी
सिंगर टेलर स्विफ्ट की एल्बम 'द लाइफ ऑफ अ शोगर्ल' एल्बम की अभी तक एक हफ्ते में टोटल 4.002 मिलियन कॉपी बिकी हैं, जोकि उनकी 12वीं स्टूडियो एल्बम है। वैसे टेलर स्विफ्ट के लिए अपने रिकॉर्ड ब्रेक करना कोई बड़ी बात नहीं है, इस एल्बम ने उनकी पुरानी 'द टॉर्चर पोएस्ट डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड ब्रेक किया है, जिसकी 8, 59, 000 के आसपास एल्बम कॉपी एक हफ्ते में बिकी थी।
टेलर स्विफ्ट के सुपरहिट गानों की बात करें तो उनमें 'यू बिलॉन्ग विद मी', 'लव स्टोरी', 'ब्लैंक स्पेस', इट इज ओवर नाऊ जैसे सुपरहिट गाने दिए हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2006 में 'टेलर स्विफ्ट' एल्बम के साथ की थी। इसके बाद उनकी 2008 में फीयरलेस, 2009 में स्पीक नाऊ, 2012 में रेड, 2014 में 1989 और 2017 में रेप्यूटेशन सहित कई सुपरहिट एलबम आई।
