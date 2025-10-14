Taylor Swift के 'द लाइफ ऑफ अ शो गर्ल' ने रचा इतिहास, सिंगर के नाम दर्ज हुआ बड़ा रिकॉर्ड

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकन सिंगर एंड सॉन्ग राइटर टेलर स्विफ्ट इस वक्त अपने जिंदगी के सबसे खूबसूरत पलों को जी रही हैं। एक तरफ जहां बीते दिनों ही वह फुटबॉलर ट्रेविस केल्से से सगाई को लेकर चर्चा में आईं, तो वहीं दूसरी तरफ सिंगर की हालिया रिलीज एल्बम 'द लाइफ ऑफ अ शोगर्ल' ने पहले ही हफ्ते में रिलीज होते ही एक इतिहास लिख दिया था।

टेलर स्विफ्ट की एल्बम की बिकी सबसे ज्यादा कॉपी टेलर स्विफ्ट की बीते दिनों रिलीज हुई 'द लाइफ ऑफ अ शोगर्ल' एल्बम की रिलीज के साथ ही पहले हफ्ते में सबसे ज्यादा कॉपी बिकी है। इस बिक्री के साथ ही टेलर स्विफ्ट की एल्बम ने सेलिंग के मामले में उन्होंने एडेल के '25' के रिकॉर्ड को ब्रेक करके एक इतिहास रच दिया है। 25 एल्बम साल 2015 में आई थी, जिसकी तकरीबन 3.378 मिलियन कॉपी बिकी थी।

द लाइफ ऑफ अ शोगर्ल की बिकी कितनी कॉपी सिंगर टेलर स्विफ्ट की एल्बम 'द लाइफ ऑफ अ शोगर्ल' एल्बम की अभी तक एक हफ्ते में टोटल 4.002 मिलियन कॉपी बिकी हैं, जोकि उनकी 12वीं स्टूडियो एल्बम है। वैसे टेलर स्विफ्ट के लिए अपने रिकॉर्ड ब्रेक करना कोई बड़ी बात नहीं है, इस एल्बम ने उनकी पुरानी 'द टॉर्चर पोएस्ट डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड ब्रेक किया है, जिसकी 8, 59, 000 के आसपास एल्बम कॉपी एक हफ्ते में बिकी थी।