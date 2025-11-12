सिर्फ चीनी छोड़ने से नहीं चलेगा काम, डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए लाइफस्टाइल में 5 बदलाव भी हैं जरूरी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। डायबिटीज का नाम सुनते ही लोगों के मन में सबसे पहली बात आती है कि मीठा या चीनी खाना बंद करने से इसे काबू किया जा सकता है। हालांकि, सिर्फ मीठे से परहेज करना डायबिटीज कंट्रोल (Diabetes Management) करने के लिए काफी नहीं है। इसके साथ-साथ लाइफस्टाइल में और भी बदलाव करना जरूरी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जी हां, डायबिटीज लाइफस्टाइल से जुड़ी एक बीमारी है। इसलिए इसे कंट्रोल करने के लिए भी लाइफस्टाइल में सुधार करना जरूरी है। आइए जानें ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए लाइफस्टाइल में क्या-क्या बदलाव (Lifestyle Changes for Diabetes) करने चाहिए।

हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट चीनी छोड़ना तो ठीक है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप क्या खा रहे हैं। सफेद ब्रेड, मैदा और चावल की जगह साबुत अनाज जैसे जौ, ओट्स, ब्राउन राइस और रागी को डाइट में शामिल करें। इनमें फाइबर ज्यादा होता है, जो शुगर को धीरे-धीरे रिलीज करता है। साथ ही, हरी पत्तेदार सब्जियां, फलियां, दालें और फल फाइबर के बेहतरीन सोर्स हैं। दालें, अंडे, मछली, टोफू और नट्स भी जरूर खाएं। यह भूख को नियंत्रित रखते हैं और एनर्जी लेवल को स्थिर करते हैं।

नियमित फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए बेहद जरूरी है। नियमित एक्सरसाइज करने से इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है, जिससे ब्लड शुगर नेचुरली कंट्रोल होता है। साथ ही, एक्सरसाइज वजन कम करने में मदद मिलती है। थोड़ा वजन कम करने से भी डायबिटीज कंट्रोल करने में काफी फायदा मिल सकता है। इसलिए रोजाना कम से कम 30-45 मिनट की ब्रिस्क वॉकिंग, साइकिलिंग, स्वीमिंग, योग या कोई अन्य एरोबिक एक्सरसाइज जरूर करें।

वजन कंट्रोल करें ज्यादा वजन, खासतौर से पेट के आसपास जमा चर्बी, इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ावा देती है। वजन को कंट्रोल करने के लिए हेल्दी डाइट और नियमित एक्सरसाइज पर फोकस करें। सिर्फ 5-10% वजन कम करने से भी ब्लड शुगर लेवल पर पॉजिटिव असर देखने को मिल सकता है।