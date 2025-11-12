सिर्फ चीनी छोड़ने से नहीं चलेगा काम, डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए लाइफस्टाइल में 5 बदलाव भी हैं जरूरी
क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए मीठा छोड़ना काफी है? अगर हां, तो आपको बता दें कि यह बिल्कुल गलत धारणा है। मीठे से परहेज करने से ब्लड शुगर कंट्रोल (Diabetes Management) करने में कुछ हद तक मदद मिलती है, लेकिन यह काफी नहीं होता। डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए लाइफस्टाइल में बदलाव करना जरूरी है।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। डायबिटीज का नाम सुनते ही लोगों के मन में सबसे पहली बात आती है कि मीठा या चीनी खाना बंद करने से इसे काबू किया जा सकता है। हालांकि, सिर्फ मीठे से परहेज करना डायबिटीज कंट्रोल (Diabetes Management) करने के लिए काफी नहीं है। इसके साथ-साथ लाइफस्टाइल में और भी बदलाव करना जरूरी है।
जी हां, डायबिटीज लाइफस्टाइल से जुड़ी एक बीमारी है। इसलिए इसे कंट्रोल करने के लिए भी लाइफस्टाइल में सुधार करना जरूरी है। आइए जानें ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए लाइफस्टाइल में क्या-क्या बदलाव (Lifestyle Changes for Diabetes) करने चाहिए।
हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट
चीनी छोड़ना तो ठीक है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप क्या खा रहे हैं। सफेद ब्रेड, मैदा और चावल की जगह साबुत अनाज जैसे जौ, ओट्स, ब्राउन राइस और रागी को डाइट में शामिल करें। इनमें फाइबर ज्यादा होता है, जो शुगर को धीरे-धीरे रिलीज करता है। साथ ही, हरी पत्तेदार सब्जियां, फलियां, दालें और फल फाइबर के बेहतरीन सोर्स हैं। दालें, अंडे, मछली, टोफू और नट्स भी जरूर खाएं। यह भूख को नियंत्रित रखते हैं और एनर्जी लेवल को स्थिर करते हैं।
नियमित फिजिकल एक्टिविटी
एक्सरसाइज डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए बेहद जरूरी है। नियमित एक्सरसाइज करने से इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है, जिससे ब्लड शुगर नेचुरली कंट्रोल होता है। साथ ही, एक्सरसाइज वजन कम करने में मदद मिलती है। थोड़ा वजन कम करने से भी डायबिटीज कंट्रोल करने में काफी फायदा मिल सकता है। इसलिए रोजाना कम से कम 30-45 मिनट की ब्रिस्क वॉकिंग, साइकिलिंग, स्वीमिंग, योग या कोई अन्य एरोबिक एक्सरसाइज जरूर करें।
वजन कंट्रोल करें
ज्यादा वजन, खासतौर से पेट के आसपास जमा चर्बी, इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ावा देती है। वजन को कंट्रोल करने के लिए हेल्दी डाइट और नियमित एक्सरसाइज पर फोकस करें। सिर्फ 5-10% वजन कम करने से भी ब्लड शुगर लेवल पर पॉजिटिव असर देखने को मिल सकता है।
स्ट्रेस मैनेजमेंट
स्ट्रेस के कारण ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लगता है। स्ट्रेस में शरीर कोर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे हार्मोन रिलीज करता है, जो लिवर से शुगर रिलीज करके ब्लड शुगर लेवल बढ़ा देते हैं। प्राणायाम, मेडिटेशन और योग तनाव को कम करने के शानदार तरीके हैं। पूरी नींद लेना भी स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बेहद जरूरी है।
पूरी नींद लें
7-8 घंटे की नींद शरीर की मरम्मत और रिचार्जिंग के लिए जरूरी है। पूरी नींद न लेने से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है और भूख के हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं, जिससे मीठा खाने की इच्छा बढ़ती है। इसलिए रोजाना 7-8 घंटे की अच्छी और गहरी नींद लें। साथ ही, सोने का एक समय फिक्स करें।
