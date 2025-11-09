Language
    रोज सिर्फ 15 मिनट गर्म पानी में भिगोएं अपने पैर, सेहत से जुड़ी इन 6 परेशानियों से मिल जाएगा छुटकारा

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 05:41 PM (IST)

    क्या आप जानते हैं अगर रोजाना सिर्फ 15 मिनट आप अपने पैरों को गर्म पानी में भिगोएंगे, तो आपकी सेहत में कैसे बदलाव होंगे? दरअसल, यह एक जापानी तकनीक है, जो पूरी बॉडी को रिलैक्स करने के साथ-साथ और भी कई फायदे देती है। आइए जानें रोजाना 15 मिनट गर्म पानी में भिगोने से आपकी सेहत को क्या फायदे (15 Minute Foot Soaking Benefits) मिलेंगे। 

    पैरों को गर्म पानी में भिगोने से मिलेंगे कई फायदे (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हमारे शरीर की सेहत का ख्याल रखने के लिए कई बार छोटे-छोटे उपाय बहुत बड़े बदलाव ला सकते हैं। ऐसा ही एक आसान, लेकिन बेहद फायदेमंद (Benefits of Soaking Feet) उपाय है रोजाना सिर्फ 15 मिनट गर्म पानी में पैर भिगोना। 

    यह एक जापानी तकनीक है, जो न सिर्फ पैरों को आराम देता है, बल्कि पूरी सेहत को दुरुस्त रखने में मदद करता है। आइए जानें रोजाना सिर्फ 15 मिनट गर्म पानी में पैर भिगोने के क्या-क्या फायदे (Benefits of Feet Soaking in Warm Water) हो सकते हैं। 

    स्ट्रेस कम होना और अच्छी नींद

    आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव एक आम समस्या बन गई है। गर्म पानी में पैर भिगोने से शरीर की मांसपेशियां और नसें रिलैक्स होती हैं। इससे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और दिमाग शांत होता है। रात को सोने से पहले ऐसा करने से इनसोम्निया की समस्या दूर होती है और गहरी व शांति भरी नींद आती है।

    बेहतर ब्लड सर्कुलेशन

    पैरों को गर्म पानी में भिगोने से शरीर के निचले हिस्से की ब्लड वेसल्स फैलती हैं। इससे ब्लड फ्लो तेज और बेहतर होता है। बेहतर ब्लड सर्कुलेशन का मतलब है शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का सही पहुंचना, जो पूरे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है।

    सिरदर्द और माइग्रेन में आराम

    कई बार सिरदर्द का कारण खराब ब्लड सर्कुलेशन या शरीर में गर्मी का इंबैलेंस होता है। गर्म पानी में पैर भिगोने से शरीर की गर्मी पैरों की ओर खिंचती है, जिससे सिर की गर्मी कम होती है और सिरदर्द में तुरंत आराम मिलता है। यह माइग्रेन के दर्द को कम करने में भी सहायक है।

    मांसपेशियों के दर्द और अकड़न में राहत

    पूरे दिन का थकान भरा काम, लंबे समय तक खड़े रहना या चलने के बाद पैरों में दर्द और अकड़न होना स्वाभाविक है। गर्म पानी की सेक इस दर्द और थकान को दूर करने का रामबाण इलाज है। यह मांसपेशियों को रिलैक्स करके उन्हें आराम पहुंचाती है।

    सर्दी-जुकाम और साइनस में फायदेमंद

    सर्दियों के मौसम में या एयर कंडीशनर में बैठने से अक्सर सर्दी-जुकाम हो जाता है। ऐसे में गर्म पानी में पैर भिगोना बहुत फायदेमंद होता है। यह शरीर को अंदर से गर्मी देता है और कंजेशन को कम करने में मदद करता है, जिससे सर्दी-जुकाम और साइनस में आराम मिलता है।

    पैरों की स्वच्छता और त्वचा के लिए फायदेमंद

    यह प्रक्रिया पैरों की अच्छी तरह सफाई करती है। गर्म पानी पैरों के पोर्स को खोल देता है, जिससे गंदगी और बैक्टीरिया आसानी से बाहर निकल जाते हैं। इससे पैरों में होने वाले फंगल इन्फेक्शन का खतरा कम होता है। साथ ही, इससे एड़ियों का फटना और रूखापन भी दूर होता है।

    कैसे करें यह उपाय?

    • एक बाल्टी या टब में इतना गर्म पानी लें जिसमें पैर आराम से डुबोए जा सकें। पानी इतना गर्म न हो कि जलन होने लगे।
    • अब इसमें एप्सम सॉल्ट डालें और अपने दोनों पैर डालकर लगभग 15 मिनट तक बैठे रहें।
    • 15 मिनट बाद पैरों को बाहर निकालकर साफ तौलिए से पोंछ लें।
     
    Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।