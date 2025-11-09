रोज सिर्फ 15 मिनट गर्म पानी में भिगोएं अपने पैर, सेहत से जुड़ी इन 6 परेशानियों से मिल जाएगा छुटकारा

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हमारे शरीर की सेहत का ख्याल रखने के लिए कई बार छोटे-छोटे उपाय बहुत बड़े बदलाव ला सकते हैं। ऐसा ही एक आसान, लेकिन बेहद फायदेमंद (Benefits of Soaking Feet) उपाय है रोजाना सिर्फ 15 मिनट गर्म पानी में पैर भिगोना।

यह एक जापानी तकनीक है, जो न सिर्फ पैरों को आराम देता है, बल्कि पूरी सेहत को दुरुस्त रखने में मदद करता है। आइए जानें रोजाना सिर्फ 15 मिनट गर्म पानी में पैर भिगोने के क्या-क्या फायदे (Benefits of Feet Soaking in Warm Water) हो सकते हैं।

स्ट्रेस कम होना और अच्छी नींद आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव एक आम समस्या बन गई है। गर्म पानी में पैर भिगोने से शरीर की मांसपेशियां और नसें रिलैक्स होती हैं। इससे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और दिमाग शांत होता है। रात को सोने से पहले ऐसा करने से इनसोम्निया की समस्या दूर होती है और गहरी व शांति भरी नींद आती है।

बेहतर ब्लड सर्कुलेशन पैरों को गर्म पानी में भिगोने से शरीर के निचले हिस्से की ब्लड वेसल्स फैलती हैं। इससे ब्लड फ्लो तेज और बेहतर होता है। बेहतर ब्लड सर्कुलेशन का मतलब है शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का सही पहुंचना, जो पूरे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है।

मांसपेशियों के दर्द और अकड़न में राहत पूरे दिन का थकान भरा काम, लंबे समय तक खड़े रहना या चलने के बाद पैरों में दर्द और अकड़न होना स्वाभाविक है। गर्म पानी की सेक इस दर्द और थकान को दूर करने का रामबाण इलाज है। यह मांसपेशियों को रिलैक्स करके उन्हें आराम पहुंचाती है।