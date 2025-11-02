10 मिनट के लिए फिटकरी के पानी में डुबोएं पैर, छूमंतर होगा दर्द; मिलेंगे और भी ढेरों फायदे
क्या आप भी दिनभर की भाग-दौड़ के बाद शाम को घर आकर सोचते हैं कि काश कोई चमत्कारी इलाज मिल जाए जो पैरों का सारा दर्द, सूजन और थकान पल भर में खींच ले? अगर हां, तो महंगे फुट स्पा और तेल मालिश के पीछे भागना छोड़िए, क्योंकि आपकी रसोई या दवा के डिब्बे में एक ऐसा सफेद क्रिस्टल मौजूद है, जो आपके पैरों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जी हां, इसका नाम है फिटकरी।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। फिटकरी (Alum) एक ऐसा घरेलू नुस्खा है, जो सदियों से हमारे घरों में इस्तेमाल होता आ रहा है। यह दिखने में भले ही एक साधारण क्रिस्टल जैसी हो, लेकिन इसके फायदे असाधारण हैं। फिटकरी में एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-फंगल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं।
दिन भर की भाग-दौड़ और तनाव का सबसे ज्यादा असर हमारे पैरों पर पड़ता है। थकान, दर्द, सूजन और फंगल इंफेक्शन जैसी समस्याएं आम हैं। ऐसे में, फिटकरी का पानी किसी जादू से कम नहीं है। यह न सिर्फ आपके पैरों को आराम देती है, बल्कि उन्हें हेल्दी और कोमल भी बनाता है।
सिर्फ 10 मिनट का कमाल
अगर आप घंटों खड़े रहकर या ऑफिस में काम करके थक गए हैं और पैरों में हल्का दर्द महसूस हो रहा है, तो यह नुस्खा आपके लिए है।
- क्या करें: एक टब में गुनगुना या हल्का गर्म पानी लें। उसमें एक छोटा चम्मच फिटकरी पाउडर या फिटकरी का एक टुकड़ा डालकर घोल लें।
- कितनी देर: अपने पैरों को इस पानी में कम से कम 10 मिनट तक डुबोकर रखें।
फिटकरी का गर्म पानी आपके पैरों की मांसपेशियों की ऐंठन और थकान को तुरंत कम करता है। इसमें मौजूद गुण पैरों की नसों को आराम देते हैं, जिससे दर्द धीरे-धीरे छूमंतर हो जाता है। यह तनाव को दूर करने का भी एक बेहतरीन तरीका है।
ढेरों फायदे जो दूर करेंगे आपकी समस्या
पैरों को फिटकरी के पानी में डुबोने से सिर्फ दर्द ही नहीं जाता, बल्कि और भी कई शानदार फायदे मिलते हैं:
- पैरों की दुर्गंध से छुटकारा: फिटकरी में मौजूद एंटी-बैक्टीरियल गुण पैरों की बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं। अगर पसीना आने के कारण बदबू की समस्या है, तो यह उसका सबसे सस्ता और प्रभावी इलाज है।
- फंगल इन्फेक्शन का खात्मा: फिटकरी की एंटी-फंगल प्रॉपर्टी एथलीट फुट जैसे फंगल संक्रमण को रोकने और उनके इलाज में मदद करती है। खुजली और जलन से भी राहत मिलती है।
- फटी एड़ियों के लिए वरदान: फिटकरी का पानी पैरों की डेड स्किन सेल्स को हटाने में मदद करता है। नियमित इस्तेमाल से आपकी फटी एड़ियां धीरे-धीरे ठीक होने लगती हैं और त्वचा मुलायम बनती है।
- सूजन में कमी: अगर आपके पैरों में सूजन रहती है, तो फिटकरी का एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण सूजन को कम करने में भी मददगार हो सकता है। यह शरीर को रिलैक्स महसूस कराता है।
- त्वचा को चमकाए: यह पैरों की गंदगी को साफ करता है और टैनिंग को भी हल्का करने में मदद कर सकता है, जिससे आपके पैर स्वच्छ और चमकदार दिखते हैं।
फिटकरी एक पुरानी, लेकिन बहुत कारगर औषधि है। अपने पैरों को स्वस्थ और तरोताजा रखने के लिए हफ्ते में दो या तीन बार 10 मिनट के लिए फिटकरी के पानी में डुबोना एक सरल और शानदार तरीका है।
यह भी पढ़ें- सर्दियों में परेशान नहीं करेंगी फटी एड़ियां, मक्खन जैसे सॉफ्ट पैरों के लिए आजमाएं 5 असरदार नुस्खे
यह भी पढ़ें- पैरों में दिखें ये 5 बदलाव, तो तुरंत लें डॉक्टर का अपॉइन्टमेंट; गंभीर बीमारियों का हो सकते हैं संकेत
Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।