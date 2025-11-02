10 मिनट के लिए फिटकरी के पानी में डुबोएं पैर, छूमंतर होगा दर्द; मिलेंगे और भी ढेरों फायदे

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। फिटकरी (Alum) एक ऐसा घरेलू नुस्खा है, जो सदियों से हमारे घरों में इस्तेमाल होता आ रहा है। यह दिखने में भले ही एक साधारण क्रिस्टल जैसी हो, लेकिन इसके फायदे असाधारण हैं। फिटकरी में एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-फंगल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं।

दिन भर की भाग-दौड़ और तनाव का सबसे ज्यादा असर हमारे पैरों पर पड़ता है। थकान, दर्द, सूजन और फंगल इंफेक्शन जैसी समस्याएं आम हैं। ऐसे में, फिटकरी का पानी किसी जादू से कम नहीं है। यह न सिर्फ आपके पैरों को आराम देती है, बल्कि उन्हें हेल्दी और कोमल भी बनाता है।

सिर्फ 10 मिनट का कमाल अगर आप घंटों खड़े रहकर या ऑफिस में काम करके थक गए हैं और पैरों में हल्का दर्द महसूस हो रहा है, तो यह नुस्खा आपके लिए है। क्या करें: एक टब में गुनगुना या हल्का गर्म पानी लें। उसमें एक छोटा चम्मच फिटकरी पाउडर या फिटकरी का एक टुकड़ा डालकर घोल लें।

कितनी देर: अपने पैरों को इस पानी में कम से कम 10 मिनट तक डुबोकर रखें। फिटकरी का गर्म पानी आपके पैरों की मांसपेशियों की ऐंठन और थकान को तुरंत कम करता है। इसमें मौजूद गुण पैरों की नसों को आराम देते हैं, जिससे दर्द धीरे-धीरे छूमंतर हो जाता है। यह तनाव को दूर करने का भी एक बेहतरीन तरीका है।