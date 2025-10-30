सर्दियों में परेशान नहीं करेंगी फटी एड़ियां, मक्खन जैसे सॉफ्ट पैरों के लिए आजमाएं 5 असरदार नुस्खे
फटी एड़ियों की समस्या से छुटकारा पाने के लिए घरेलू उपाय बहुत कारगर होते हैं। नारियल तेल और मोम, ग्लिसरीन और गुलाब जल, नींबू और शहद, गुनगुना पानी और नमक, केला और शहद का पैक, और एलोवेरा जेल जैसे प्राकृतिक तत्व फटी एड़ियों को मुलायम और सुंदर बनाने में मदद करते हैं। इन उपायों को नियमित रूप से अपनाकर आप बिना किसी साइड इफेक्ट के अपनी एड़ियों को स्वस्थ रख सकते हैं।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। फटी एड़ियां न केवल आपके लुक को खराब करती हैं बल्कि चलने-फिरने में दर्द और जलन भी पैदा कर सकती हैं। इसकी वजह अक्सर ड्राई स्किन, लंबे समय तक पानी में रहना, विटामिन की कमी या सर्दियों में स्किन ड्राइनेस हो सकता है।
मार्केट में कई क्रीम एवलेबल हैं, लेकिन घरेलू नुस्खे न सिर्फ सुरक्षित होते हैं बल्कि लंबे समय तक असर भी दिखाते हैं। यहां कुछ बेहद असरदार और आसान घरेलू उपायों की जानकारी दी गई है,जो आपकी फटी एड़ियों को मुलायम और साफ बना देंगे। तो आइए जानते हैं इनके बारे में-
नारियल तेल और मोम
नारियल तेल एक नेचुरल मॉइस्चराइजर है और मोम स्किन को सील करके नमी को लॉक करता है। दोनों को मिलाकर हल्का गर्म करें और रात में सोने से पहले एड़ियों पर लगाएं। ऊपर से कॉटन के मोजे पहन लें। कुछ दिनों में ही असर नजर आने लगेगा।
ग्लिसरीन और गुलाबजल
ग्लिसरीन त्वचा को नमी देती है और गुलाबजल ठंडक देता है। दोनों को बराबर मात्रा में मिलाकर हर रात एड़ियों पर लगाएं। ग्लिसरीन और रोज़ वाटर एड़ियों को सॉफ्ट बनाने के साथ-साथ डलनेस भी दूर करता है।
नींबू और शहद
नींबू में नैचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती हैं और शहद स्किन को नरम करता है। दोनों को मिलाकर 15–20 मिनट तक एड़ियों पर लगाएं। इससे डेड स्किन हटती है और त्वचा साफ और चमकदार बनती है।
गुनगुना पानी और नमक
गुनगुने पानी में थोड़ा-सा नमक डालकर 15 मिनट तक पैरों को डुबोएं। इसके बाद स्क्रबर या प्यूमिक स्टोन से डेड स्किन हटाएं। यह उपाय हफ्ते में 2 बार करें, इससे स्किन साफ और सॉफ्ट होती है।
केला और शहद का पैक
पका केला मसलकर उसमें 1 चम्मच शहद मिलाएं और एड़ियों पर लगाएं। 20 मिनट बाद वॉश करें। केला पोषण देता है और शहद एंटीसेप्टिक का काम करता है।
एलोवेरा जेल
एलोवेरा जेल में हीलिंग और मॉइस्चराइजिंग गुण होते हैं। इसे रात को साफ एड़ियों पर लगाकर मोजे पहन लें। इससे स्किन रिपेयर होती है और दरारें भरने में मदद मिलती है।
इन आसान और नेचुरल उपायों को रोजाना या नियमित रूप से अपनाकर आप अपनी एड़ियों को सॉफ्ट, और सुंदर बना सकते हैं, वो भी बिना महंगे प्रॉडक्ट्स या साइड इफेक्ट्स के।
