Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    प्रदूषण और मेकअप के कारण स्किन को गई है बेजान, तो डिटॉक्स करने के लिए लगाएं ये 5 फेस पैक्स

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 10:24 AM (IST)

    त्योहारों में मजा तो खूब आता है, लेकिन मेकअप, प्रदूषण और तला-भुना खाने की कीमत हमारी स्किन को चुकानी पड़ती है। ऐसे में फेस्टिवल के बाद स्किन को डिटॉक्स करना जरूरी है। कुछ फेस पैक्स स्किन के पोर्स में जमा गंदगी को साफ करते हैं और चेहरा फिर से ग्लोइंग बनाते हैं। 

    prefferd source google
    Hero Image

    स्किन के पोर्स साफ करेंगे ये फेस पैक्स (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। त्योहारों का मौसम खुशियां, उल्लास और दावतों से भरा होता है, लेकिन इसका असर अक्सर हमारी त्वचा पर दिखने लगता है। बढ़ता प्रदूषण, हैवी मेकअप, अनियमित नींद और बहुत तला-भुना और मीठा खाना त्वचा को बेजान बना देता है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ऐसे में त्वचा को फिर से स्वस्थ और चमकदार बनाने के लिए डिटॉक्सिफिकेशन बेहद जरूरी है। प्राकृतिक चीजों से बने फेस पैक इस काम में बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही 5 फेस पैक (Face Packs for Skin Detox) के बारे में, जो स्किन के पोर्स में जमा टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करते हैं।

    मुल्तानी मिट्टी और गुलाबजल का डिटॉक्स पैक

    मुल्तानी मिट्टी त्वचा की सफाई और डिटॉक्स के लिए सबसे बेहतरीन उपायों में से एक है। यह त्वचा की गहराई से सफाई करके एक्स्ट्रा ऑयल, गंदगी और टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है।

    बनाने की विधि-

    • दो चम्मच मुल्तानी मिट्टी में एक चम्मच गुलाबजल मिलाएं।
    • अगर त्वचा बहुत ज्यादा ऑयली है, तो इसमें कुछ बूंदें नींबू के रस की भी मिला सकते हैं।
    • इसे अच्छी तरह मिलाकर एक स्मूथ पेस्ट बना लें और चेहरे पर लगाएं।
    • सूखने पर ठंडे पानी से धो लें।
    acne face packs
    (Picture Courtesy: Freepik)

    बेसन और हल्दी का क्लींजिंग पैक

    बेसन त्वचा से डेड स्किन सेल्स को हटाने और उसे निखारने में काफी कारगर साबित हो सकता है। हल्दी में एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो त्वचा की सूजन और दाग-धब्बों को कम करते हैं। साथ ही, दही और शहद त्वचा को मॉइश्चराइज भी रखेंगे।

    बनाने की विधि-

    • दो चम्मच बेसन में एक चुटकी हल्दी, आधा चम्मच दही और कुछ बूंदें शहद की मिलाएं।
    • अच्छी तरह मिलाकर पेस्ट बना लें और चेहरे पर लगाएं।
    • 15-20 मिनट बाद सूखने पर गीले हाथों से मसाज करते हुए हल्के गुनगुने पानी से धो लें।

    दही और ओटमील का एक्सफोलिएटिंग पैक

    त्योहारों के बाद त्वचा पर जमी गंदगी और मेकअप को हटाने के लिए एक्सफोलिएशन जरूरी है। ओटमील एक कोमल एक्सफोलिएंट का काम करता है और दही त्वचा को ठंडक और चमक देती है। यह पैक त्वचा की गहराई से सफाई करेगा, ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स को कम करेगा और त्वचा को मुलायम बनाएगा।

    बनाने की विधि-

    • दो चम्मच पिसा हुआ ओटमील लें और उसमें एक चम्मच दही मिलाएं।
    • इसमें आधा चम्मच शहद मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लें।
    • इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं और सूखने के बाद हल्के हाथों से रब करते हुए धो लें।

    एलोवेरा और खीरे का सूदिंग पैक

    अगर त्योहारों की भाग-दौड़ और मेकअप के कारण त्वचा में जलन, रैशेज या रेडनेस आ गई है, तो यह पैक बेहद आराम देगा। एलोवेरा और खीरा दोनों ही त्वचा को ठंडक पहुंचाने और उसे हाइड्रेट करने का काम करते हैं।

    बनाने की विधि-

    • दो चम्मच ताजा एलोवेरा जेल लें।
    • इसमें आधा खीरा पीसकर और एक चम्मच गुलाबजल मिलाएं।
    • इस मिश्रण को चेहरे और गर्दन पर लगाएं और 20 मिनट बाद धो लें।

    शहद और दालचीनी का एंटी-एक्ने पैक

    मिठाई और तली-भुनी चीजों के कारण अक्सर मुंहासे निकल आते हैं। शहद एक नेचुरल मॉइश्चराइजर और एंटीबैक्टीरियल एजेंट है, जबकि दालचीनी ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करके मुंहासे पैदा करने वाले बैक्टीरिया से लड़ती है।

    बनाने की विधि-

    • एक चम्मच कच्चा शहद लें और उसमें आधा चम्मच दालचीनी पाउडर मिलाएं।
    • इसे अच्छी तरह मिलाकर प्रभावित जगहों पर स्पॉट ट्रीटमेंट की तरह लगाएं या पूरे चेहरे पर लगा सकते हैं।
    • 15-20 मिनट बाद ठंडे पानी से धो लें।

    यह भी पढ़ें- इन 5 गलतियों की वजह से बार-बार लौट रहे हैं पिंपल; नहीं किया सुधार, तो दाग-धब्बों से भर जाएगा चेहरा