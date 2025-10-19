ऑयली से लेकर ड्राई तक, हर स्किन टाइप के लिए घर पर बनाएं नेचुरल Face Toner

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हर किसी की स्किन की जरूरतें अलग होती हैं- किसी की स्किन ऑयली होती है, तो किसी की ड्राई या सेंसिटिव। ऐसे में, एक ही तरह के स्किनकेयर प्रॉडक्ट्स सभी के लिए फायदेमंद नहीं हो सकते हैं। खासकर टोनर, जो स्किन को डीप क्लीन करने, पोर्स टाइट करने और स्किन को बैलेंस करने में मदद करता है।

यही वजह है कि इसे अपने स्किन टाइप के अनुसार बनाना जरूरी है। बता दें, मार्केट के केमिकल बेस्ड टोनर्स की जगह आप घर पर ही नेचुरल टोनर बना सकते हैं, जो न केवल आपकी स्किन को निखारेंगे, बल्कि उसे हेल्दी भी बनाएंगे। आइए जानते हैं डिफरेंट टाइप के स्किन के लिए अलग-अलग तरीके के टोनर्स के बारे में।

ऑयली स्किन के लिए नीम और गुलाब जल टोनर ऑयली स्किन को बैलेंस करने के लिए परफेक्ट होता है। जिसमें नीम एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है। बनाने की विधि: नीम की पत्तियों को पानी में उबालकर ठंडा करें और छान लें। इसमें 3 बड़े चम्मच गुलाब जल मिलाएं। यह टोनर पिंपल्स को कंट्रोल करता है, पोर्स को क्लीन करता है और स्किन को ऑयल-फ्री रखता है। ड्राई स्किन के लिए खीरा और एलोवेरा टोनर ड्राई स्किन के लिए परफेक्ट होता है, क्योंकि ड्राई स्किन को हाइड्रेशन की जरूरत होती है और खीरा व एलोवेरा इसमें सहायक होते हैं।

बनाने की विधि: खीरे का रस निकालें और उसमें एक बड़ा चम्मच एलोवेरा जेल मिलाएं। यह टोनर स्किन को नमी देता है, खुश्की हटाता है और स्किन को सॉफ्ट बनाता है। सेंसिटिव स्किन के लिए कैमोमाइल और गुलाब जल टोनर सबसे अच्छा होता है, क्योंकि सेंसिटिव स्किन को बेहद सौम्य देखभाल की जरूरत होती है।

बनाने की विधि: कैमोमाइल टी बनाकर ठंडी करें और उसमें गुलाब जल मिलाएं।यह स्किन को शांत करता है, रेडनेस और जलन को कम करता है। नॉर्मल स्किन के लिए नॉर्मल स्किन के लिए ग्रीन टी और नींबू टोनर सबसे अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि नॉर्मल स्किन के लिए हल्के और रिफ्रेशिंग टोनर की जरूरत होती हैं।