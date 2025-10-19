ऑयली से लेकर ड्राई तक, हर स्किन टाइप के लिए घर पर बनाएं नेचुरल Face Toner
सबकी स्किन अलग अलग होती है और हर स्किन टाइप की जरूरतें भी अलग होती हैं, इसलिए टोनर भी स्किन के अनुसार होना चाहिए। टोनर स्किन को साफ करता है, पोर्स टाइट करता है और निखार लाता है। जैसे कि ऑयली स्किन के लिए नीम-गुलाब जल, ड्राई स्किन के लिए खीरा-एलोवेरा। आइए, जानते हैं ऐसे ही डिफरेंट स्किन टाइप के लिए बेस्ट फेस टोनर्स के बारे में।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हर किसी की स्किन की जरूरतें अलग होती हैं- किसी की स्किन ऑयली होती है, तो किसी की ड्राई या सेंसिटिव। ऐसे में, एक ही तरह के स्किनकेयर प्रॉडक्ट्स सभी के लिए फायदेमंद नहीं हो सकते हैं। खासकर टोनर, जो स्किन को डीप क्लीन करने, पोर्स टाइट करने और स्किन को बैलेंस करने में मदद करता है।
यही वजह है कि इसे अपने स्किन टाइप के अनुसार बनाना जरूरी है। बता दें, मार्केट के केमिकल बेस्ड टोनर्स की जगह आप घर पर ही नेचुरल टोनर बना सकते हैं, जो न केवल आपकी स्किन को निखारेंगे, बल्कि उसे हेल्दी भी बनाएंगे। आइए जानते हैं डिफरेंट टाइप के स्किन के लिए अलग-अलग तरीके के टोनर्स के बारे में।
ऑयली स्किन के लिए
नीम और गुलाब जल टोनर ऑयली स्किन को बैलेंस करने के लिए परफेक्ट होता है। जिसमें नीम एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है।
- बनाने की विधि: नीम की पत्तियों को पानी में उबालकर ठंडा करें और छान लें। इसमें 3 बड़े चम्मच गुलाब जल मिलाएं। यह टोनर पिंपल्स को कंट्रोल करता है, पोर्स को क्लीन करता है और स्किन को ऑयल-फ्री रखता है।
ड्राई स्किन के लिए
खीरा और एलोवेरा टोनर ड्राई स्किन के लिए परफेक्ट होता है, क्योंकि ड्राई स्किन को हाइड्रेशन की जरूरत होती है और खीरा व एलोवेरा इसमें सहायक होते हैं।
- बनाने की विधि: खीरे का रस निकालें और उसमें एक बड़ा चम्मच एलोवेरा जेल मिलाएं। यह टोनर स्किन को नमी देता है, खुश्की हटाता है और स्किन को सॉफ्ट बनाता है।
सेंसिटिव स्किन के लिए
कैमोमाइल और गुलाब जल टोनर सबसे अच्छा होता है, क्योंकि सेंसिटिव स्किन को बेहद सौम्य देखभाल की जरूरत होती है।
- बनाने की विधि: कैमोमाइल टी बनाकर ठंडी करें और उसमें गुलाब जल मिलाएं।यह स्किन को शांत करता है, रेडनेस और जलन को कम करता है।
नॉर्मल स्किन के लिए
नॉर्मल स्किन के लिए ग्रीन टी और नींबू टोनर सबसे अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि नॉर्मल स्किन के लिए हल्के और रिफ्रेशिंग टोनर की जरूरत होती हैं।
- बनाने की विधि: ग्रीन टी को ठंडा करें और उसमें आधा चम्मच नींबू रस मिलाएं।यह स्किन को फ्रेश लुक देता है और हल्का ग्लो भी लाता है।
इन होममेड टोनर्स को आप एक स्प्रे बॉटल में भरकर फ्रिज में 5-7 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। डेली फेसवॉश के बाद इन्हें इस्तेमाल करें और पाएं एक हेल्दी, ग्लोइंग और परफेक्ट स्किन।
Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लें।
