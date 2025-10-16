मलाई के फेस पैक से इस फेस्टिव सीजन आएगा चेहरे पर ग्लो, दाग-धब्बों की समस्या भी होगी दूर
त्योहारों के सीजन में हर कोई चाहता है कि उसका चेहरा निखरा हुआ और खिला-खिला नजर आए। लेकिन स्ट्रेस, प्रदूषण जैसे कई कारणों से चेहरे का निखार छिन जाता है। ऐसे में दीवाली के लिए चेहरे को ग्लोइंग बनाने के लिए आप मलाई से बने कुछ फेस पैक्स ट्राई तक सकते हैं।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। त्योहारों का मौसम आते ही हम सभी की चाहत होती है कि हमारी त्वचा चमकती-दमकती हुई नजर आए। हालांकि, नए कपड़े, गहने और मेकअप तभी खिल उठते हैं जब हमारी स्किन पर ग्लो होता है। अब अगर आप भी दीवाली के लिए चेहरे पर ग्लो चाहते हैं, तो आपको मलाई का इस्तेमाल करना चाहिए।
जी हां, दूध की मलाई त्वचा के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है, खासकर अगर आपकी स्किन ड्राई है। मलाई से आप घर पर ही कुछ फेस पैक्स तैयार कर सकते हैं, जिनसे आपके चेहरे पर नेचुरल ग्लो आएगा और स्किन हेल्दी रहेगी। आइए जानें मलाई से बनने वाले फेस पैक्स के बारे में।
बेसन और मलाई का पैक
यह पैक उन लोगों के लिए परफेक्ट है, जिनकी त्वचा रूखी है या जिन्हें टैनिंग और हल्के दाग-धब्बों की समस्या है।
सामग्री-
- 1 चम्मच ताजी मलाई
- 1 चम्मच बेसन
- आधा चम्मच शहद
बनाने का तरीका-
सभी सामग्रियों को अच्छी तरह मिलाकर एक पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को अपने चेहरे और गर्दन पर समान रूप से लगाएं और 15-20 मिनट तक सूखने दें। सूखने के बाद हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में रगड़ते हुए स्क्रब करें और फिर ठंडे पानी से धो लें।
केसर और मलाई का फेस पैक
अगर आपकी त्वचा बेजान और रूखी लग रही है, तो त्योहारों से पहले इस पैक को आजमाकर देखें। केसर त्वचा में प्राकृतिक चमक और गुलाबी निखार लाने के लिए जाना जाता है। इससे चेहरे की ड्राइनेस भी दूर होती है।
सामग्री-
- 1 चम्मच मलाई
- 4-5 केसर के धागे
- आधा चम्मच चंदन पाउडर
बनाने का तरीका-
केसर के धागों को मलाई में 10 मिनट तक भिगो दें, ताकि उसका रंग और गुण मलाई में घुल जाएं। फिर इसमें चंदन पाउडर मिलाकर पेस्ट बना लें। इस मिश्रण को चेहरे पर लगाएं और 20 मिनट बाद धो लें।
हल्दी और मलाई का पैक
हल्दी एक पावरफुल एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट एजेंट है। मलाई के साथ मिलकर यह त्वचा के रंग को निखारने और उसे ग्लोइंग बनाने का काम करती है। इससे दाग-धब्बे कम होते हैं और त्वचा भी मुलायम होती है।
सामग्री-
- 1 चम्मच मलाई
- एक चुटकी हल्दी पाउडर
- आधा चम्मच गुलाबजल
बनाने का तरीका-
सभी चीजों को मिलाकर एक चिकना पेस्ट तैयार कर लें। इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं और 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें। हल्के हाथों से मसाज करते हुए सूखे पैक को उतारें और ठंडे पानी से चेहरा धो लें।
