Diwali 2025: इस दीवाली केमिकल्स को कहें ‘नो’, चेहरे पर निखार पाने के लिए ट्राई करें ये 5 फेस पैक्स

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली का त्योहार आते ही घर की सफाई के साथ-साथ खुद को निखारने की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। रोशनी के इस त्योहार पर नए कपड़े, गहने और मेकअप तभी खिलते हैं, जब आपकी त्वचा भी दमक रही हो। ग्लोइंग स्किन के लिए स्किन केयर पर खास ध्यान देने की जरूरत होती है।

चेहरे को निखारने के लिए केमिकल वाले प्रोडक्ट्स की जगह आप कुछ नेचुरल फेस पैक्स भी आजमा सकते हैं। नेचुरल प्रोडक्ट्स से बने होने की वजह से ये त्वचा को नुकसान भी नहीं पहुंचाते और स्किन को ग्लोइंग बनाते हैं। आइए जानें दीवाली पर दमकती त्वचा पाने के लिए 5 बेहतरीन और असरदार फेस पैक्स।

(Picture Courtesy: Freepik) बेसन और केसर का ग्लो पैक यह पैक सदियों से भारतीय घरों में त्योहारों पर इस्तेमाल होता आ रहा है। बेसन त्वचा की गहराई से सफाई करता है, जबकि केसर त्वचा को निखारने और चमक बढ़ाने में मदद करता है।

सामग्री- 2 चम्मच बेसन

4-5 केसर के रेशे, गुनगुने दूध में भिगोए हुए

1 चम्मच दूध या मलाई

1/2 चम्मच शहद बनाने का तरीका- सभी सामग्रियों को मिलाकर एक स्मूद पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को चेहरे और गर्दन पर अच्छी तरह लगाएं और सूखने दें। सूख जाने पर गीले हाथों से हल्के हाथों से रगड़ते हुए स्क्रब करें और ठंडे पानी से धो लें। यह पैक त्वचा के डेड स्किन सेल्स को हटाकर उसमें निखार लाता है।

हल्दी और दही का निचुरिंग पैक हल्दी में एंटी-इन्फ्लेमेटरी और एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो त्वचा के दाग-धब्बों और मुंहासों को कम करते हैं। दही में मौजूद लैक्टिक एसिड स्किन को एक्सफोलिएट करके कोमल और चमकदार बनाता है। सामग्री- 1 चम्मच दही

1/4 चम्मच हल्दी पाउडर

1/2 चम्मच नींबू का रस

1 चम्मच बेसन बनाने का तरीका- सभी चीजों को मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बनाएं। इसे चेहरे पर 15-20 मिनट के लिए लगा रहने दें और फिर हल्के हाथों से मसाज करते हुए ठंडे पानी से धो लें। यह पैक त्वचा के टोन को इवन करने में मदद करेगा।

चंदन पाउडर और गुलाबजल का कूलिंग पैक दीवाली की रौनक और पटाखों की गर्मी के बीच यह पैक त्वचा को ठंडक और ताजगी देगा। चंदन पाउडर त्वचा को शांत करता है और रंग निखारता है, जबकि गुलाबजल नेचुरल टोनर का काम करता है।

सामग्री- 1 चम्मच चंदन पाउडर

1-2 चम्मच गुलाबजल

1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी बनाने का तरीका- चंदन पाउडर और मुल्तानी मिट्टी को गुलाबजल में मिलाकर एक चिकना पेस्ट तैयार कर लें। इसे चेहरे पर लगाएं और लगभग 20 मिनट बाद सूख जाने पर धो लें। इस पैक से स्किन फर्म बनती है और ग्लो बढ़ता है।

शहद और दालचीनी का ग्लो बूस्टर पैक शहद एक नेचुरल ह्यूमेक्टेंट है, यह त्वचा में नमी बनाए रखता है। दालचीनी में मौजूद गुण त्वचा में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते हैं, जिससे चेहरे पर नेचुरल गुलाबी ग्लो आता है। सामग्री- 1 चम्मच शहद

1/2 चम्मच दालचीनी पाउडर

1 चम्मच दूध बनाने का तरीका- सभी सामग्रियों को अच्छी तरह मिला लें। इस मिश्रण को चेहरे पर 15 मिनट तक लगा रहने दें। हल्के गुनगुने पानी से धो लें। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, तो पहले पैच टेस्ट जरूर कर लें।