    इन 5 गलतियों की वजह से बार-बार लौट रहे हैं पिंपल, नहीं किया सुधार; तो दाग-धब्बों से भर जाएगा चेहरा

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 10:37 AM (IST)

    क्या आपको भी बार-बार एक्ने होते रहते हैं? एक पिंपल ठीक हुआ नहीं कि दूसरा निकल आता है? अगर हां, तो आप अकेले नहीं है। ऐसा कई लोगों के साथ होता है और कई बार इसके पीछे हमारी ही गलती होती है। हम रोज कुछ ऐसी छोटी-छोटी गलतियां (Acne Causing Mistakes) कर बैठते हैं, जिनके कारण पिंपल हो सकते हैं। 

    एक्ने की समस्या से कैसे बचें? (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपने कभी गौर किया है कि एक पिंपल ठीक होते ही दूसरा उभर आता है? ऐसा लगता है जैसे मुहांसे आपका पीछा ही नहीं छोड़ रहे। अक्सर हम इसे त्वचा की टाइप या हार्मोन्स का दोष मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी रोजमर्रा की कुछ आदतें (Acne Causing Habits) ही इसकी असली वजह होती हैं। 

    जी हां, हमारी रोजमर्रा की कुछ गलतियां भी एक्ने को बुलावा देती हैं। ये गलतियां इतनी सामान्य हैं कि हम उन पर ध्यान ही नहीं देते और इसी कारण पिंपल बार-बार लौटते रहते हैं। आइए जानें किन आदतों में सुधार करके पिंपल आने से रोका जा सकता है (Acne Prevention)। 

    चेहरे को ठीक से साफ न करना

    यह सबसे बड़ी और सामान्य गलती है। दिन भर की धूल, प्रदूषण, पसीना और तेल स्किन के पोर्स में जमा हो जाते हैं। अगर इन्हें रोजाना ठीक से साफ न किया जाए, तो यही गंदगी और बैक्टीरिया पिंपल का कारण बनते हैं।

    इसलिए सुबह और रात को सोने से पहले एक माइल्ड, फेस-वॉश से चेहरा धोएं। मेकअप लगाते हैं, तो रात को सोने से पहले उसे जरूर हटाएं। मेकअप हटाने के लिए डबल क्लींजिंग का तरीका ज्यादा असरदार है।

    मॉइस्चराइजर न लगाना

    बहुत से लोगों को लगता है कि ऑयली स्किन या पिंपल होने पर मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं होती। यह एक मिथक है। जब त्वचा रूखी होती है, तो सीबम की कमी पूरी करने के लिए ऑयल ग्लैड्स ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। इससे पोर्स बंद होते हैं और पिंपल होने लगते हैं। 

    इसलिए अपनी स्किन टाइप के अनुसार 'नॉन-कॉमेडोजेनिक' और 'ऑयल-फ्री' मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं। इससे त्वचा हाइड्रेटेड रहेगी और जरूरत से ज्यादा तेल नहीं बनेगा।

    पिंपल को बार-बार छूना या फोड़ना

    पिंपल दिखते ही उसे दबाने या फोड़ने की इच्छा होती है, लेकिन यह सबसे खतरनाक आदत है। ऐसा करने से इन्फेक्शन आसपास की त्वचा में फैल सकता है, सूजन बढ़ सकती है और गहरे दाग भी रह सकते हैं।

    इसलिए पिंपल को कभी न फोड़ें। इसकी जगह, सैलिसिलिक एसिड या बेंजॉयल पेरोक्साइड वाली क्रीम लगाएं। हाथों को भी बार-बार चेहरे से दूर रखें।

    गलत खान-पान और पानी की कमी

    आपकी डाइट का सीधा असल आपकी त्वचा पर पड़ता है। ज्यादा तला-भुना, मसालेदार, प्रोसेस्ड और शुगर से बना खाना शरीर में सूजन पैदा कर सकता है, जो पिंपल को ट्रिगर करता है। साथ ही, भरपूर मात्रा में पानी न पीने से शरीर के टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल पाते।

    इसलिए ताजे फल, हरी सब्जियां, नट्स और साबुत अनाज को अपनी डाइट में शामिल करें। दिनभर में कम से कम 8-10 गिलास पानी जरूर पिएं। चाय-कॉफी का सेवन सीमित करें।

    तनाव लेना और नींद पूरी न करना

    तनाव शरीर में 'कोर्टिसोल' हार्मोन का स्तर बढ़ा देता है, जो ऑयल ग्लैंड्स को ज्यादा एक्टिव करके पिंपल का कारण बन सकता है। इसी तरह, नींद पूरी न होने पर शरीर का रिपेयर सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पाता और स्किन प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं।

    इसलिए तनाव कम करने के लिए योग, मेडिटेशन या कोई हॉबी अपनाएं। रोजाना 7-8 घंटे की अच्छी नींद लेना जरूरी है।