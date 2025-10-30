Language
    डेड स्किन सेल्स हटाने में मदद करेंगे 5 फेस पैक, चेहरे पर आएगा कमाल का निखार

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 07:00 AM (IST)

    आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में त्वचा की देखभाल जरूरी है, खासकर चेहरे की, जो प्रदूषण से प्रभावित होती है और डेड स्किन सेल्स जमा कर लेती है। इन्हें हटाने और त्वचा को चमकदार बनाने के लिए केमिकल प्रोडक्ट्स के बजाय प्राकृतिक और घरेलू उपाय (Natural Exfoliating Face Packs) ज्यादा सुरक्षित और असरदार हैं।

    चेहरे के डेड सेल्स हटाने के लिए फेस पैक्स (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में त्वचा की देखभाल करना बहुत जरूरी हो गया है। खासकर चेहरे की त्वचा, जो हमेशा खुली रहती है, धूल, प्रदूषण और गंदगी की चपेट में सबसे पहले आती है। इसके कारण चेहरे पर डेड स्किन सेल्स जमा हो जाते हैं, जो रंगत को फीका, त्वचा को रूखा और बेजान बना देते हैं। 

    इन्हें हटाने के लिए बाजार में कई तरह के केमिकल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, लेकिन प्राकृतिक और घरेलू उपाय सबसे सुरक्षित और असरदार साबित होते हैं। आइए जानते हैं चेहरे के डेड स्किन सेल्स को हटाने और उसे चमकदार बनाने के लिए 5 कारगर फेस पैक्स (Face Packs to Remove Dead Cells)।

    बेसन और दही का पैक

    सामग्री-

    • 2 चम्मच बेसन
    • 1 चम्मच दही
    • आधा चम्मच शहद

    बनाने का तरीका-

    सभी सामग्रियों को मिलाकर एक पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को अपने चेहरे और गर्दन पर अच्छी तरह लगाएं और सूखने दें। सूख जाने के बाद हल्के हाथों से गोल-गोल मोशन में रगड़ते हुए स्क्रब करें और फिर ठंडे पानी से धो लें।

    फायदे-

    बेसन एक नैचुरल क्लींजर और एक्सफोलिएंटर की तरह काम करता है, जो डेड सेल्स को हटाता है। दही में लैक्टिक एसिड होता है, जो त्वचा को कोमल बनाता है और हल्के एक्सफोलिएशन में मदद करता है। शहद त्वचा में नमी बनाए रखता है। यह पैक त्वचा की गहराई से सफाई करके उसे चमकदार बनाता है।

    ओट्स और शहद का स्क्रब पैक

    सामग्री-

    • 2 चम्मच पिसा हुआ ओट्स
    • 1 चम्मच शहद
    • गुलाबजल

    बनाने का तरीका-

    ओट्स को हल्का गीला करके उसमें शहद मिलाएं। गाढ़ा पेस्ट बनाने के लिए थोड़ा सा गुलाबजल मिलाएं। इस मिश्रण को चेहरे पर लगाएं और 10-15 मिनट सूखने दें। फिर गीले हाथों से हल्के-हल्के स्क्रब करते हुए धो लें।

    फायदे-

    दलिया एक कोमल स्क्रबर है, जो डेड सेल्स को आसानी से हटा देता है और त्वचा के पोर्स को साफ करता है। शहद एक नेचुरल मॉइस्चराइजर और एंटीबैक्टीरियल एजेंट है। 

    कॉफी और नारियल तेल का एक्सफोलिएटिंग पैक

    सामग्री-

    • 1 बड़ा चम्मच बारीक पिसी कॉफी
    • 1 चम्मच नारियल तेल

    बनाने का तरीका-

    दोनों चीजों को मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को चेहरे पर लगाकर 5-7 मिनट तक हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में मसाज करें। 10 मिनट और लगा रहने दें, फिर पानी से धो लें।

    फायदे-

    कॉफी के दाने एक नेचुरल और असरदार स्क्रब का काम करते हैं, जो डेड सेल्स को हटाते हैं और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते हैं। नारियल तेल गहराई से मॉइस्चराइज करता है और त्वचा को नर्म-मुलायम बनाता है। यह पैक त्वचा को एक नई चमक देने में मदद करता है।

    संतरे के छिलके और दूध का पैक

    सामग्री-

    • 1 चम्मच संतरे के छिलके का पाउडर
    • 1 चम्मच कच्चा दूध

    बनाने का तरीका-

    दोनों सामग्रियों को मिलाकर पेस्ट बना लें। इसे चेहरे पर लगाएं और लगभग 15-20 मिनट बाद सूख जाने पर हल्के हाथों से रगड़ते हुए धो लें।

    फायदे-

    संतरे के छिलकों में मौजूद साइट्रिक एसिड डेड स्किन सेल्स को हटाने और त्वचा को चमकदार बनाने में मदद करता है। दूध में लैक्टिक एसिड होता है, जो त्वचा को एक्सफोलिएट और मॉइस्चराइज करता है। यह पैक त्वचा के दाग-धब्बों को हल्का करने में भी सहायक है।

    पपीता और शहद का पैक

    सामग्री-

    • 2 चम्मच पका हुआ पपीता 
    • आधा चम्मच शहद

    बनाने का तरीका-

    पपीते को मैश करके उसमें शहद मिला लें। इस मिश्रण को चेहरे पर अच्छी तरह लगाएं और 15-20 मिनट के बाद ठंडे पानी से धो लें।

    फायदे-

    पपीता एक प्राकृतिक एक्सफोलिएंटर है। यह डेड स्किन सेल्स को हटाता है और त्वचा को कोमल बनाता है। शहद इसमें नमी जोड़ता है और त्वचा को पोषण देता है। यह पैक त्वचा को तुरंत तरोताजा और चमकदार बना देता है।