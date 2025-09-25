रोजमर्रा के काम भी मुश्किल बना देता है माइग्रेन, इन 5 तरीकों से करें इसे समय रहते कंट्रोल

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। माइग्रेन एक ऐसा सिरदर्द है जो रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल बना देता है। अमेरिका की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिस्ऑर्डर एंड स्ट्रोक ने माइग्रेन को एक गंभीर, सिर के एक हिस्से में धमक के साथ होने वाला दर्द बताया है। इस दर्द की वजह से कई महत्वपूर्ण मौके मिस हो जाते हैं। अगर आप अपने माइग्रेन के ट्रिगर्स को पहले ही जान लें और कुछ आसान तरीके अपनाएं तो इस दर्द को होने से पहले ही काफी हद तक रोक सकते हैं।