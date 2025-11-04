हड्डियों का सारा कैल्शियम चूस लेते हैं ये 5 फूड्स, उम्र से पहले जोड़ों का दर्द बना लेगा अपना शिकार

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अगर हड्डियां मजबूत न हो, तो व्यक्ति का उठना-बैठना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए हड्डियों की मजबूती पर ध्यान देना जरूरी है, खासकर अगर आप 30 की उम्र पार कर चुके हैं। हड्डियों की मजबूती के लिए शरीर में सही मात्रा में कैल्शियम का होना बहुत जरूरी है। हालांकि, हम अनजाने में कई ऐसे फूड्स (Foods which Reduce Bone Density) खाते हैं, जो हमारे शरीर से कैल्शियम चूस लेते हैं।

जी हां, कुछ फूड्स ऐसे भी होते हैं, जो शरीर में कैल्शियम की मात्रा को कम कर देते हैं। ऐसे में हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए इन फूड्स (Calcium Depletion Foods) से परहेज करना बेहद जरूरी है। आइए जानें इन फूड्स के बारे में, जो हड्डियों में मौजूद कैल्शियम को कम कर देते हैं।

ज्यादा नमक जब आप ज्यादा नमक का सेवन करते हैं, तो शरीर यूरीन के जरिए एक्स्ट्रा सोडियम को बाहर निकालता है। इस प्रक्रिया में, सोडियम के साथ-साथ शरीर का कैल्शियम भी बाहर निकल जाता है। इसलिए ज्यादा नमक खाने से व्यक्ति की हड्डियों का कैल्शियम कम होने लगता है। प्रोसेस्ड फूड, चिप्स, पैक्ड सूप, अचार और फास्ट फूड में नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है।

(AI Generated Image) कैफीन चाय और कॉफी जैसे कैफीन वाली ड्रिंक्स भी कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को प्रभावित करते हैं। कैफीन की ज्यादा मात्रा किडनी के जरिए कैल्शियम को बाहर निकालने लगती है। साथ ही, यह आंतों में कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को भी कम कर सकता है। इसलिए सीमित मात्रा में कॉफी पीना काफी जरूरी है।

ज्यादा मात्रा में शुगर और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट ज्यादा चीनी और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट भी शरीर में कैल्शियम के लेवल को प्रभावित कर सकता है। ज्यादा शुगर वाली डाइट शरीर के एसिड-बेस बैलेंस को बिगाड़ सकता है, जिसकी कमी करने के लिए शरीर हड्डियों से कैल्शियम लेता है।