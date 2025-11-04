हड्डियों का सारा कैल्शियम चूस लेते हैं ये 5 फूड्स, उम्र से पहले जोड़ों का दर्द बना लेगा अपना शिकार
क्या आपको पता है कि आप अनजाने में कई ऐसे फूड्स खाते हैं, जो धीरे-धीरे आपकी हड्डियों का कैल्शियम कम देते हैं? जी हां, कुछ फूड्स ऐसे होते हैं, जो शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम करने लगते है (Bone Health Tips)। इसके कारण हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और उम्र से पहले ही जोड़ों में दर्द और उठने-बैठने में परेशानी शुरू हो जाती है।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अगर हड्डियां मजबूत न हो, तो व्यक्ति का उठना-बैठना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए हड्डियों की मजबूती पर ध्यान देना जरूरी है, खासकर अगर आप 30 की उम्र पार कर चुके हैं। हड्डियों की मजबूती के लिए शरीर में सही मात्रा में कैल्शियम का होना बहुत जरूरी है। हालांकि, हम अनजाने में कई ऐसे फूड्स (Foods which Reduce Bone Density) खाते हैं, जो हमारे शरीर से कैल्शियम चूस लेते हैं।
जी हां, कुछ फूड्स ऐसे भी होते हैं, जो शरीर में कैल्शियम की मात्रा को कम कर देते हैं। ऐसे में हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए इन फूड्स (Calcium Depletion Foods) से परहेज करना बेहद जरूरी है। आइए जानें इन फूड्स के बारे में, जो हड्डियों में मौजूद कैल्शियम को कम कर देते हैं।
ज्यादा नमक
जब आप ज्यादा नमक का सेवन करते हैं, तो शरीर यूरीन के जरिए एक्स्ट्रा सोडियम को बाहर निकालता है। इस प्रक्रिया में, सोडियम के साथ-साथ शरीर का कैल्शियम भी बाहर निकल जाता है। इसलिए ज्यादा नमक खाने से व्यक्ति की हड्डियों का कैल्शियम कम होने लगता है। प्रोसेस्ड फूड, चिप्स, पैक्ड सूप, अचार और फास्ट फूड में नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है।
सॉफ्ट ड्रिंक्स और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स
कोल्ड ड्रिंक और अन्य कार्बोनेटेड ड्रिंक्स फॉस्फोरिक एसिड से भरपूर होते हैं। ज्यादा फॉस्फोरस शरीर में कैल्शियम के बैलेंस को बिगाड़ देता है। ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फोरस की सही मात्रा होनी चाहिए। लेकिन जब फॉस्फोरस का स्तर बहुत बढ़ जाता है, तो शरीर हड्डियों से कैल्शियम खींचकर ब्लड में छोड़ता है। लगातार ऐसा होने से हड्डियों की डेंसिटी कम होने लगती है।
कैफीन
चाय और कॉफी जैसे कैफीन वाली ड्रिंक्स भी कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को प्रभावित करते हैं। कैफीन की ज्यादा मात्रा किडनी के जरिए कैल्शियम को बाहर निकालने लगती है। साथ ही, यह आंतों में कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को भी कम कर सकता है। इसलिए सीमित मात्रा में कॉफी पीना काफी जरूरी है।
ज्यादा मात्रा में शुगर और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट
ज्यादा चीनी और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट भी शरीर में कैल्शियम के लेवल को प्रभावित कर सकता है। ज्यादा शुगर वाली डाइट शरीर के एसिड-बेस बैलेंस को बिगाड़ सकता है, जिसकी कमी करने के लिए शरीर हड्डियों से कैल्शियम लेता है।
ऑक्सालेट वाले फूड्स
पालक, चौलाई, बथुआ जैसी हरी पत्तेदार सब्जियों और चोकर जैसे अनाज में ऑक्सालेट पाए जाते हैं। ये आंत में कैल्शियम के साथ बंधकर ऐसे कंपाउंड बना देते हैं जो शरीर में अब्जॉर्ब नहीं हो पाते। इसका मतलब यह नहीं है कि आप इन स्वस्थ सब्जियों को खाना छोड़ दें, क्योंकि ये अन्य पोषक तत्वों से भरपूर हैं। इसलिए इनकी मात्रा सीमित करें और इन्हें हमेशा अच्छे से उबालकर खाएं।
