कहीं आपका बच्चा तो नहीं Type-2 Diabetes का अगला शिकार? 7 लक्षण दिखते ही तुरंत भागे डॉक्टर के पास

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। डायबिटीज एक गंभीर बीमारी है, जिसका कोई इलाज नहीं। इस बीमारी की चपेट में आने पर सिर्फ दवा और लाइफस्टाइल में कुछ बदलावों की मदद से व्यक्ति इस बीमारी को कंट्रोल करता है। दुनियाभर में डायबिटीज के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। खासकर भारत में इसके मामले चिंताजनक हो चुके हैं।

इस बीमारी के बढ़ने की एक प्रमुख वजह इसे लेकर जागरूकता की कमी भी है। ऐसे में लोगों को हर साल डायबिटीज के बारे में जागरूक करने के मकसद से 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है। पहले यह बीमारी आमतौर पर बड़े-बुजुर्गों में ज्यादा आम मानी जाती है, लेकिन अब बच्चे भी इसका शिकार होने लगे हैं। ऐसे में हमने मैक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, शालीमार बाग में बाल रोग विभाग के सीनियर डायरेक्टर और एचओडी डॉ. परविंदर सिंह नारंग से बात कर इसके बारे में विस्तार से जाना।

डॉक्टर बताते हैं कि डायबिटीज टाइप-2 अब कम उम्र में ही बच्चों में तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसके सबसे बड़े रिस्क फैक्टर्स में बच्चों का ज्यादा वजन, कम शारीरिक गतिविधि और चीनी व प्रोसेस्ड फूड्स का ज्यादा इनटेक शामिल है। इसके अलावा पारिवारिक इतिहास होने पर मोटापे के साथ-साथ डायबिटीज होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है।

किन बच्चों में ज्यादा आम है यह समस्या है? डॉक्टर आगे बताते हैं कि यह समस्या गेस्टेशनल डायबिटीज से पीड़ित महिलाओं से जन्मे बच्चों में यह ज्यादा आम है, खासकर कम वजन वाले बच्चों में, जो मोटापे का शिकार हो जाते हैं। दरअसल, बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज मेटाबोलिक सिंड्रोम और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का ही एक हिस्सा है।

ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोटापा इंसुलिन रेजिस्टेंट का कारण बनता है, जिससे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ट्राइग्लिसराइड्स, कमर का आकार बढ़ना और सबसे जरूरी गर्दन और बगल के आसपास पिग्मेंटेशन का बढ़ना, जिसे एकेंथोसिस निग्रिकन्स कहा जाता है, का खतरा बढ़ जाता है। एकेंथोसिस निग्रिकन्स मोटापे के साथ विकसित होता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस का कारण बनता है।