किडनी डैमेज होने पर सुबह दिखते हैं ये 5 लक्षण, नजर आते ही करवा लें डॉक्टर से चेकअप

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हमारी बॉडी में किसी भी तरह की परेशानी होती है, तो कुछ संकेतों के जरिए हमारा शरीर चेतावनी देना शुरू कर देता है। ऐसे ही किडनी से जुड़ी परेशानियां होने पर भी हमारा शरीर कुछ चेतावनियां (Kidney Damage Warning Signs) देना शुरू करता है, खासकर सुबह के समय।

जी हां, किडनी डैमेज होने पर सुबह कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जिन्हें अगर समय रहते पहचान लिया जाए, तो समस्या को बढ़ने से पहले रोका जा सकता है। आइए जानें किडनी डैमेज होने पर सुबह के समय कैसे लक्षण (Kidney Damage Signs in Morning) दिखाई देते हैं।

चेहरे में सूजन यह किडनी खराब होने सबसे अहम और आम लक्षण है। जब किडनी ठीक से काम नहीं करती, तो शरीर से एक्स्ट्रा सोडियम और पानी बाहर नहीं निकल पाता। यह फ्लूइड शरीर के टिश्यूज में जमा होने लगता है, जिसे एडीमा कहते हैं। रातभर लेटे रहने के कारण यह फ्लूइड चेहरे, खासतौर से आंखों के आसपास, जमा हो जाता है और सुबह उठने पर सूजन नजर आती है।