किडनी डैमेज होने पर सुबह दिखते हैं ये 5 लक्षण, नजर आते ही करवा लें डॉक्टर से चेकअप

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 01:49 PM (IST)

    क्या आप जानते हैं कि किडनी डैमेज होने पर शरीर में सुबह के समय कुछ खास लक्षण (Kidney Damage Symptoms) दिखाई देते हैं? जी हां, जब किडनी ठीक से फंक्शन नहीं कर पाती, तो शरीर कुछ वॉर्निंग देना शुरू कर देता है। अगर वक्त पर इन लक्षणों की पहचान कर ली जाए, तो बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकता है। 

    किडनी डैमेज के लक्षण न करें इग्नोर (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हमारी बॉडी में किसी भी तरह की परेशानी होती है, तो कुछ संकेतों के जरिए हमारा शरीर चेतावनी देना शुरू कर देता है। ऐसे ही किडनी से जुड़ी परेशानियां होने पर भी हमारा शरीर कुछ चेतावनियां (Kidney Damage Warning Signs) देना शुरू करता है, खासकर सुबह के समय। 

    जी हां, किडनी डैमेज होने पर सुबह कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जिन्हें अगर समय रहते पहचान लिया जाए, तो समस्या को बढ़ने से पहले रोका जा सकता है। आइए जानें किडनी डैमेज होने पर सुबह के समय कैसे लक्षण (Kidney Damage Signs in Morning) दिखाई देते हैं। 

    चेहरे में सूजन

    यह किडनी खराब होने सबसे अहम और आम लक्षण है। जब किडनी ठीक से काम नहीं करती, तो शरीर से एक्स्ट्रा सोडियम और पानी बाहर नहीं निकल पाता। यह फ्लूइड शरीर के टिश्यूज में जमा होने लगता है, जिसे एडीमा कहते हैं। रातभर लेटे रहने के कारण यह फ्लूइड चेहरे, खासतौर से आंखों के आसपास, जमा हो जाता है और सुबह उठने पर सूजन नजर आती है।

    सुबह-सुबह जी मिचलाना

    किडनी के खराब होने पर शरीर में यूरिया जैसे टॉक्सिन्स का स्तर बढ़ जाता है। इस स्थिति को यूरेमिया कहा जाता है। यह यूरिया पाचन तंत्र में जाकर जी मिचलाने, उबकाई आने और उल्टी जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है। यह लक्षण अक्सर सुबह के समय ज्यादा नजर आती है, खासकर जब पेट खाली होता है।

    पेशाब में बदलाव

    सुबह के पहले पेशाब पर खास ध्यान दें। किडनी समस्याओं में पेशाब की प्रकृति बदल जाती है।

    • झाग बनना- पेशाब में ज्यादा झाग आना प्रोटीन के रिसाव का संकेत हो सकता है, जो किडनी डैमेज का एक बड़ा लक्षण है।
    • रंग में बदलाव- पेशाब का रंग गहरा पीला या कोला जैसा हो सकता है।
    • पेशाब में खून आना- यह गंभीर समस्या का संकेत है।

    पीठ के निचले हिस्से में दर्द

    कुछ तरह की किडनी समस्याओं, जैसे किडनी में इन्फेक्शन या पथरी में, पीठ के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है। यह दर्द सुबह के समय अकड़न के साथ महसूस हो सकता है।

    त्वचा में रूखापन और खुजली

    जब किडनी ब्लड से टॉक्सिन्स को ठीक से नहीं निकाल पाती, तो वे त्वचा में जमा हो सकते हैं। इसके कारण सुबह के समय त्वचा में रूखापन, जलन और तेज खुजली हो सकती है।

    केवल एक लक्षण दिखने का मतलब यह नहीं है कि आपकी किडनी खराब है, लेकिन अगर आपको इनमें से दो या ज्यादा लक्षण एक साथ और लगातार नजर आ रहे हैं, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। 

    Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।