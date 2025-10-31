यूरिन में नजर आते हैं किडनी डैमेज के संकेत; दिखाई दें ये 5 बदलाव, तो फौरन करें डॉक्टर से बात

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। किडनी हमारे ब्लड से टॉक्सिन्स को फिल्टर करके शरीर से बाहर निकालती है। अगर किडनी ठीक से काम करना बंद कर दे, तो यह टॉक्सिन शरीर में जमा होने लगेगा, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए किडनी डैमेज के लक्षणों (Kidney Damage Symptoms) पर ध्यान देना जरूरी है, ताकि वक्त पर इसका इलाज किया जा सके।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

किडनी डैमेज के कुछ लक्षण (Kidney Damage Signs in Urine) यूरिन में भी दिखाई देते हैं। यूरिन में दिखने वाले इन संकेतों को पहचानना जरूरी है, ताकि वक्त पर डॉक्टर से सलाह ली जा सके और किडनी डैमेज को बढ़ने से रोका जा सके। आइए जानें यूरिन में दिखने वाले किडनी डैमेज के संकेतों के बारे में।

यूरिन में झाग आना थोड़ा बहुत झाग यूरिन करते समय बनना सामान्य है, लेकिन अगर यूरिन में ज्यादा झाग दिखे, जो फ्लश करने के बाद भी कम न हो, तो यह चिंता का विषय है। यह झाग प्रोटीन्यूरिया का संकेत हो सकता है। स्वस्थ किडनियां ब्लड में मौजूद प्रोटीन को शरीर में ही रोकती हैं, लेकिन डैमेज किडनियां प्रोटीन को लीक करने लगती हैं, जो यूरिन में झाग के रूप में दिखाई देता है। यह किडनी डिजीज का एक अहम लक्षण है।

यूरिन का रंग बदलना स्वस्थ व्यक्ति का यूरिन हल्के पीले रंग का होता है। यूरिन के रंग में बदलाव किडनी समस्या का संकेत दे सकता है। गहरा पीला या नारंगी- यह डिहाइड्रेशन का संकेत हो सकता है, जो लंबे समय तक रहने पर किडनी पर दबाव डालता है।

लाल या गुलाबी रंग- यह सबसे चिंताजनक संकेत है, जो यूरिन में खून के कारण होता है। किडनी में इन्फेक्शन, पथरी, सिस्ट या किडनी में सूजन जैसी समस्याओं में यह लक्षण दिख सकता है।

कोला जैसा गहरा रंग- यह भी एक गंभीर लक्षण है, जो कुछ तरह के किडनी डिजीज में देखा जाता है। यूरिन की मात्रा में बदलाव अचानक यूरिन पास करने की मात्रा और फ्लो में बदलाव किडनी डैमेज का संकेत हो सकता है।

बार-बार यूरिन आना- खासकर रात के समय बार-बार उठकर यूरिन करने जाना।

यूरिन की मात्रा कम होना- सामान्य से बहुत कम मात्रा में यूरिन आना या बिल्कुल न आना। यह किडनी फेलियर का एक गंभीर संकेत है, जिसमें किडनी शरीर का कचरा बाहर निकालना बंद कर देती हैं। यूरिन करते समय दर्द या जलन यूरिन करने के दौरान दर्द, जलन या ऐंठन महसूस होना मुख्य रूप से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का लक्षण है। हालांकि, अगर यह इन्फेक्शन बार-बार होता है या ठीक नहीं होता, तो यह किडनी तक पहुंचकर किडनी में इन्फेक्शन का कारण बन सकता है, जो किडनी को स्थायी नुकसान पहुंचा सकता है।