आपकी किडनी को 'चुपचाप' तबाह कर रही हैं ये 8 टेस्टी ड्रिंक्स, आज ही करें अपनी डाइट से बाहर
अक्सर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ऐसी ड्रिंक्स का सेवन करते हैं जो दिखने में तो नॉर्मल लगती हैं, लेकिन धीरे-धीरे हमारी किडनी को नुकसान पहुंचाती हैं। जी हां, इनके कारण शरीर में टॉक्सिन जमा होने लगते हैं। बता दें, इसके शुरुआती संकेतों में थकान, सूजन, यूरिन में बदलाव और भूख में कमी देखने को मिलती है।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। किडनी हमारे शरीर के लिए एक फिल्टर की तरह काम करती है, जो खून को साफ करके टॉक्सिन और एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकालती है। मगर हम में से कई लोग रोज ऐसी ड्रिंक्स का सेवन करते हैं जो टेस्टी तो लगती हैं, लेकिन धीरे-धीरे किडनी को नुकसान पहुंचाती हैं, वो भी बिना किसी स्पष्ट चेतावनी के। इसलिए जरूरी है कि हम इन ड्रिंक्स को पहचानें और इनसे सतर्क रहें, जो हमारी किडनी की सेहत को चुपचाप नुकसान पहुंचाने का काम कर रही हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।
किडनी को नुकसान पहुंचाने वाली ड्रिंक्स
कोल्ड ड्रिंक्स और सोडा
ये फॉस्फोरिक एसिड, शुगर और कैफीन से भरपूर होते हैं, जो किडनी स्टोन और किडनी फेलियर की संभावना बढ़ाते हैं।
डाइट सोडा या जीरो शुगर ड्रिंक्स
इनमें आर्टिफिशियल स्वीटनर जैसे एस्पार्टेम होता है, जो लंबे समय तक सेवन करने पर किडनी फंक्शन को धीमा कर सकता है।
एनर्जी ड्रिंक्स
हाई कैफीन और स्टिमुलेंट्स युक्त ये ड्रिंक्स ब्लड प्रेशर को बढ़ाकर किडनी पर दबाव डालते हैं।
पैकेज्ड फ्रूट जूस
नेचुरल जूस की जगह ये ड्रिंक्स अक्सर प्रिजर्वेटिव्स, शुगर और कलर्स से भरे होते हैं जो किडनी को ओवरलोड कर देते हैं।
फ्लेवर मिल्क और शेक
इनमें मौजूद शुगर और आर्टिफिशियल फ्लेवर किडनी की कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकते हैं।
अधिक मात्रा में कॉफी का सेवन
बहुत अधिक कैफीन यूरीन आउटपुट को बढ़ाकर शरीर को डिहाइड्रेट करता है, जिससे किडनी पर असर होता है।
अत्यधिक शराब
शराब किडनी की फिल्टरिंग क्षमता को कमजोर करती है और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिगाड़ सकती है।
बॉडी बिल्डिंग ड्रिंक्स
हाई प्रोटीन सप्लिमेंट्स या ड्रिंक्स अगर जरूरत से ज्यादा ली जाएं, तो किडनी को ओवरबर्डन कर सकती हैं।
किडनी डैमेज के संकेत
- बार-बार पेशाब आना या पेशाब में झाग
- चेहरे, टखनों और पैरों में सूजन
- भूख में कमी, उल्टी या मतली
- लगातार थकान महसूस होना
- मुंह का स्वाद खराब होना (मेटालिक टेस्ट)
- हाई ब्लड प्रेशर
- ध्यान केंद्रित करने में परेशानी
ऐसी कई ड्रिंक्स, जो हम रोजाना बिना सोचे-समझे पीते हैं, वे हमारी किडनी के लिए धीमा जहर बन सकती हैं। अगर आप अपनी किडनी को लंबे समय तक हेल्दी रखना चाहते हैं, तो नारियल पानी, नींबू पानी और हर्बल चाय जैसे नेचुरल व हाइड्रेटिंग ऑप्शन अपनाएं।
