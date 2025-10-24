लो बीपी से लेकर किडनी की समस्या तक, डॉक्टर बोले- इन 5 बीमारियों में भूलकर भी न खाएं Chia Seeds
Chia Seeds को आज 'सुपरफूड' माना जाता है। इसमें फाइबर, ओमेगा-3 फैटी एसिड और कई मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं। वजन घटाने से लेकर दिल को स्वस्थ रखने तक, इसके कई फायदे भी हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स में चिया सीड्स का सेवन आपके लिए हानिकारक हो सकता है? आइए डॉक्टर से जानते हैं।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आजकल सोशल मीडिया और हेल्थ ब्लॉग्स पर चिया सीड्स की खूब चर्चा है। कोई इसे “सुपरफूड” कहता है, तो कोई वजन घटाने से लेकर दिल की सेहत तक के लिए इसका गुणगान करता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर किसी के लिए चिया सीड्स फायदेमंद नहीं होते (Chia Seeds Side Effects)? जी हां, फोर्टिस हॉस्पिटल के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर शुभम वत्स का कहना है कि कुछ लोगों के लिए यह सेहत को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे 5 मामलों के बारे में जहां चिया सीड्स से दूरी ही बेहतर है।
लो ब्लड प्रेशर वाले लोग रहें सतर्क
अगर आपका ब्लड प्रेशर पहले से ही कम रहता है, तो चिया सीड्स आपके लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। इनमें पोटैशियम और ओमेगा-3 फैटी एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, जो ब्लड प्रेशर को और कम कर देती है। इसका असर कमजोरी, चक्कर आना और थकान के रूप में दिख सकता है।
गैस या पेट फूलने की समस्या
अगर आपको पहले से ही पेट से जुड़ी समस्याएं हैं- जैसे कि गैस, पेट दर्द या IBS (इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम), तो चिया सीड्स आपकी दिक्कत बढ़ा सकते हैं। इनमें फाइबर काफी ज्यादा होता है, जो कुछ लोगों में पेट में ऐंठन, भारीपन और असहजता पैदा कर सकता है।
ब्लड थिनर दवाएं लेने वाले लोग
जो लोग एस्पिरिन या किसी अन्य ब्लड थिनर दवा का सेवन कर रहे हैं, उन्हें चिया सीड्स सीमित मात्रा में या डॉक्टर की सलाह पर ही लेने चाहिए। चिया सीड्स में मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड खून को और पतला कर देता है, जिससे ब्लीडिंग या चोट लगने पर ज्यादा ब्लीडिंग का खतरा बढ़ सकता है।
किडनी से जुड़ी दिक्कतों में नुकसानदेह
किडनी की बीमारी से जूझ रहे लोगों को चिया सीड्स का सेवन नहीं करना चाहिए। इनमें पोटैशियम, फॉस्फोरस और ऑक्सलेट्स की मात्रा ज्यादा होती है, जो किडनी पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं और स्टोन बनने का खतरा बढ़ा सकते हैं।
कम पानी पीने वाले लोग
चिया सीड्स पानी सोखने की क्षमता रखते हैं। अगर इन्हें खाने के बाद पर्याप्त पानी नहीं पिया गया, तो यह पेट में सूजकर पाचन में बाधा डाल सकते हैं। इससे निगलने में दिक्कत या एसिडिटी जैसी समस्या हो सकती है।
कितना और कैसे लें चिया सीड्स?
अगर आप बिल्कुल हेल्दी हैं और चिया सीड्स लेना चाहते हैं, तो दिनभर में 1 से 2 टेबलस्पून काफी हैं। इन्हें हमेशा पानी या तरल पदार्थ में भिगोकर ही खाएं और दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं।
चिया सीड्स बेशक पोषक तत्वों से भरपूर हैं, लेकिन हर शरीर की जरूरत और प्रतिक्रिया अलग होती है। इसलिए “सुपरफूड” का टैग देखकर आंख मूंदकर सेवन न करें, बल्कि अपनी सेहत, मेडिकल हिस्ट्री और डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इनका इस्तेमाल करें।
