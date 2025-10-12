Language
    14 दिनों तक लगातार दो चम्मच चिया सीड्स खाने से मिलेंगे 7 जबरदस्त फायदे! डायबिटीज भी होगी कंट्रोल

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 09:35 AM (IST)

    हेल्दी रहने के लिए हम अक्सर अपनी डाइट में कोई न कोई बदलाव कर ही रहे होते हैं। ऐसे में क्यों न आप लगातार 14 दिनों तक चिया सीड्स खाकर देखें? चिया सीड्स पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, जिन्हें खाने से आपकी सेहत में कई सुधार (Chia Seeds Benefits) देखने को मिल सकते हैं। आइए जानें इस बारे में। 

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। चिया सीड्स दिखने में भले ही छोटे होते हैं, लेकिन इनमें पोषण का भंडार छिपा है। इनमें भरपूर मात्रा में एंटी-ऑक्सीडेंट्स, ओमेगा-3 फैटी एसिड, फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस पाए जाते हैं (Benefits of Chia Seeds), जो इसे सुपरफूड बनाते हैं। 

    लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अगर आप 14 दिनों तक रोज चिया सीड्स खाएंगे (Chia Seeds Health Benefits), तो आपकी सेहत में क्या बदलाव हो सकते हैं? इस बारे में गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, डॉ. सौरभ सेठी ने बताया। आइए जानें इस बारे में। 

    14 दिनों तक चिया सीड्स खाने के फायदे

      • पाचन तंत्र में सुधार- चिया सीड्स में मौजूद हाई फाइबर डाइजेशन को बेहतर बनाता है। 14 दिनों तक लगातार चिया सीड्स खाने से कब्ज की समस्या दूर होती है, आंतों की सफाई होती है और पेट साफ रहता है। फाइबर की मौजूदगी आंत में अच्छे बैक्टीरिया के लिए भी फायदेमंद होती है।
      • एनर्जी लेवल बूस्ट- चिया सीड्स को एनर्जी का बेहतरीन सोर्स हैं। लगातार 2 सप्ताह तक इन्हें खाने से शरीर का स्टैमिना बढ़ता है। इनमें मौजूद प्रोटीन, ओमेगा-3 और कार्बोहाइड्रेट धीरे-धीरे एनर्जी रिलीज करते हैं, जिससे दिनभर एनर्जी लेवल मेंटेन रहता है और थकान कम महसूस होती है
    • वजन कम करने में मददगार- चिया सीड्स पानी में फूलकर जेल जैसा पदार्थ बना लेते हैं, जो पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है। इससे ओवरईटिंग और अनहेल्दी स्नैकिंग की आदत पर लगाम लगती है। 14 दिनों में आपको अपनी डाइट बेहतर कंट्रोल करने और वजन घटाने की दिशा में पहला पॉजीटिव बदलाव नजर आने लगेगा।
    • हड्डियों की मजबूती- चिया सीड्स कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस से भरपूर होते हैं। ये तीनों ही हड्डियों के हेल्दी बनाने के लिए बेहद जरूरी हैं। दो सप्ताह में ही शरीर को भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलने लगता है, जो हड्डियों की डेंसिटी को बेहतर बनाने और ऑस्टियोपोरोसिस के जोखिम को कम करने में मदद करता है।
    • त्वचा और बालों में निखार- चिया सीड्स में मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट्स शरीर में फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं, जो उम्र बढ़ने के लक्षणों के लिए जिम्मेदार होते हैं। ओमेगा-3 फैटी एसिड त्वचा को हाइड्रेट रखता है और सूजन कम करता है। मात्र 14 दिनों में ही आपकी त्वचा में कसाव और बालों में चमक दिखाई देने लगेगी।
    • दिल की सेहत में सुधार- चिया सीड्स में मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है। इससे आर्टरीज में प्लाक जमने का खतरा कम होता है और ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, जिससे हार्ट अटैक का जोखिमकम होता है।
    • ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करना- चिया सीड्स में मौजूद जेल जैसा फाइबर कार्बोहाइड्रेट के पाचन और शुगर के अब्जॉर्प्शन की गति को धीमा कर देता है। इससे ब्लड में शुगर का लेवल अचानक नहीं बढ़ता और इंसुलिन सेंसिटिविटी में सुधार होता है। 