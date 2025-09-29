Language
    नसों में जमा कोलेस्ट्रॉल साफ करते हैं ये 5 फूड्स, हेल्दी हार्ट के लिए आज से ही बना लें डाइट का हिस्सा

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 08:21 AM (IST)

    नसों में जमा कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक की सबसे बड़ी वजह है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल कम करना बेहद जरूरी है। हालांकि अक्सर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का पता तब तक नहीं लगता जब तक समस्या बढ़ बहुत बढ़ न जाए। इसलिए अपनी डाइट में ऐसे फूड्स (Foods Which Remove Cholesterol) शामिल करना जरूरी है जो आर्टरीज में जमा कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करें।

    कोलेस्ट्रॉल कम करेंगे ये फूड्स (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। कोलेस्ट्रॉल बढ़ना आजकल एक आम समस्या बनती जा रही है, जिससे कई लोग जूझ रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इस बारे में व्यक्ति को तब तक पता नहीं चलता, जब तक समस्या काफी बढ़ चुकी होती है। इसके कारण हार्ट अटैक, स्ट्रोक और दिल की कई और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।

    हालांकि, अच्छी खबर यह है कि कुछ फूड्स कोलेस्ट्रॉल कम करने में काफी मददगार हो सकते हैं। जी हां, ये फूड्स आर्टरीज में जमा कोलेस्ट्रॉल को साफ करने में मदद करते हैं। आइए जानें किन फूड्स को खाने से कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद मिलती है।

    मोरिंगा

    मोरिंगा में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। इसमें मौजूद बीटा-सिटोस्टेरॉल शरीर में कोलेस्ट्रॉल के अब्जॉर्प्शन को रोकने में मदद करता है। इसके अलावा, इसके एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण आर्टरीज में सूजन को कम करते हैं और उन्हें स्वस्थ रखते हैं। मोरिंगा की पत्तियों को चाय, सब्जी या पाउडर के रूप में अपनी डाइट में शामिल करके आप अपनी आर्टरीज के स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं।

    अखरोट

    अखरोट ओमेगा-3 फैटी एसिड्स, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स का एक बेहतरीन सोर्स है। ओमेगा-3 फैटी एसिड्स शरीर में सूजन को कम करने और खराब कोलेस्ट्रॉल को घटाने में सहायक होते हैं। यह आर्टरीज की दीवारों पर प्लाक के जमाव को रोकता है और उन्हें सख्त होने से रोकता है। रोजाना एक मुट्ठी अखरोट खाना न सिर्फ आपके दिल की सेहत के लिए फायदेमंद है, बल्कि यह पूरे स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देता है।

    ओट्स

    ओट्स में सॉल्युबल फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यह फाइबर पाचन तंत्र में जाकर कोलेस्ट्रॉल से चिपक जाता है और उसे शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। इससे ब्लड में खराब कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है और आर्टरीज साफ रहती हैं।

    भिंडी

    भिंडी फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती है। भिंडी में मौजूद चिपचिपा पदार्थ, जिसे म्यूसिलेज कहा जाता है, एक नेचुरल डिटॉक्सीफायर की तरह काम करता है। यह पाचन तंत्र में कोलेस्ट्रॉल से बंधकर उसे शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। इसके अलावा, इसमें मौजूद पेक्टिन भी कोलेस्ट्रॉल कम करने में असरदार है।

    फैटी फिश

    सालमन, मैकेरल, सार्डिन और ट्यूना जैसी फैटी फिश ओमेगा-3 फैटी एसिड्स का सबसे अच्छा नेचुरल सोर्स हैं। ये फैटी एसिड्स शरीर में ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को कम करते हैं, आर्टरीज में सूजन को घटाते हैं और खून के थक्के जमने की खतरे को कम करते हैं। ये आर्टरीज की दीवारों पर प्लाक के जमाव को रोकने में भी मदद कर सकते हैं।

