हाई ब्लड प्रेशर का कारण होता है बढ़ता स्ट्रेस,  किन बातों का रखें ऐसे में खयाल

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आज की मॉर्डन लाईफ स्टाइल ने हमें कई सुविधाएं दी हैं, लेकिन साथ ही स्ट्रेस और बीमारियों की चपेट में भी ला दिया है। इन्हीं में से एक है हाई ब्लड प्रेशर, जो धीरे-धीरे ‘साइलेंट किलर’ के रूप में उभर रहा है। इसका सीधा संबंध मानसिक तनाव यानी स्ट्रेस से जुड़ा है।

लंबे समय तक बना रहने वाला स्ट्रेस ब्लड प्रेशर को असंतुलित कर देता है, जिससे किडनी, हार्ट और आंखों जैसे महत्वपूर्ण अंग प्रभावित होते हैं। इसलिए इसे नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। इस विषय पर यहां विस्तार से जानकारी दी गई है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में-