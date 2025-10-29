सोने से पहले की 6 गलतियां बना रही हैं आपको बीमार, अच्छी सेहत के लिए कहें इन्हें अलविदा
क्या आप जानते हैं सोने से पहले की कुछ गलतियां (Poor Sleeping Habits) आपकी नींद को बिगाड़ सकती हैं, जिसका पूरा असर आपकी सेहत पर पड़ता है। इसलिए अपनी सेहत को दुरुस्त रखने के लिए आपको अपनी इन आदतों में सुधार कर लेना चाहिए। आइए जानें किन आदतों के कारण आपकी नींद और सेहत दोनों बिगड़ सकती हैं।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। कहते हैं कि अच्छी सेहत की नींव अच्छी नींद में होती है। लेकिन क्या हो अगर हमारी रात की कुछ आदतें ही इस नींव को कमजोर कर रही हों? जी हां, सोने से ठीक पहले की गई कुछ छोटी-छोटी गलतियां (Night Time Routine Mistakes) न सिर्फ आपकी नींद की गुणवत्ता को खराब करती हैं, बल्कि लंबे समय में आपको गंभीर रूप से बीमार भी बना सकती हैं।
इसलिए इन गलतियों में सुधार करना काफी जरूरी है। आइए जानते हैं सोने से पहले की जाने वाली ऐसी ही 6 गलतियों के बारे में जिन्हें तुरंत छोड़ना आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होगा।
मोबाइल फोन का इस्तेमाल
सोने से ठीक पहले स्मार्टफोन पर स्क्रॉल करना आजकल एक आम आदत बन गई है। लेकिन इससे निकलने वाली नीली रोशनी हमारे दिमाग को कन्फ्यूज कर देती है और मेलाटोनिन हार्मोन कम रिलीज होता है। नतीजा? नींद न आना, टूटी-टूटी नींद आना और नींद की पूरी साइकिल बिगड़ जाना। लंबे समय तक ऐसा होने पर इससे मानसिक तनाव, आंखों पर जोर, मोटापा और यहां तक कि डिप्रेशन का खतरा भी बढ़ सकता है।
भारी या मसालेदार खाना खाना
दिन भर बिजी रहने के कारण कई लोग रात को देर से और भारी खाना खाते हैं। सोने से ठीक पहले पेट भरकर खाना पाचन तंत्र के लिए एक बोझ की तरह होता है। शरीर को खाना पचाने में एनर्जी लगानी पड़ती है, जिससे नींद में खलल पड़ती है। मसालेदार खाना सीने में जलन और अपच की समस्या पैदा कर सकता है। नियमित रूप से ऐसा करने से पेट की गंभीर बीमारियां, मोटापा और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावना रहती है।
कैफीन पीना
सोने से कुछ घंटे पहले चाय, कॉफी या एनर्जी ड्रिंक्स पीना नींद के लिए जहर के समान है। कैफीन एक स्टिमुलेंट है, जो नर्वस सिस्टम को एक्टिव कर देता है और नींद भगा देता है। इससे आप देर तक जागते रहते हैं और नींद का पैटर्न बिगड़ जाता है। लगातार इस आदत के चलते इनसोम्निया, चिड़चिड़ापन, हाई ब्लड प्रेशर और दिल से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं।
स्ट्रेस लेना और नेगेटिव बातें करना
सोने का समय शांति से बिताने का होता है, लेकिन अगर आप उस समय ऑफिस की टेंशन, पारिवारिक चिंताएं या कोई नकारात्मक बातचीत कर रहे हैं, तो इससे आपका दिमाग स्ट्रेस में आ जाता है। तनाव की स्थिति में कोर्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, जो नींद में बाधक है। इस आदत से एंग्जाइटी, डिप्रेशन और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां जन्म ले सकती हैं।
अनियमित सोने का समय
आज देर रात जागना, कल जल्दी सोना यह अनियमित रूटीन शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक को पूरी तरह से गड़बड़ा देती है। शरीर को पता ही नहीं चल पाता कि सोने का सही समय क्या है। इसके कारण न सिर्फ नींद नहीं आती, बल्कि इससे मेटाबॉलिज्म धीमा होता है, इम्यून सिस्टम कमजोर होता है और डायबिटीज जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।
सोने से ठीक पहले एक्सरसाइज करना
एक्सरसाइज सेहत के लिए अच्छी है, लेकिन उसका समय जरूरी है। सोने से 2-3 घंटे पहले तक की गई इंटेंस एक्सरसाइज शरीर के तापमान और हार्ट बीट को बढ़ा देता है, जिससे शरीर एक्टिव हो जाता है। ऐसे में सो पाना मुश्किल हो जाता है। लगातार ऐसा करने से शरीर को पूरा आराम नहीं मिल पाता, जिससे थकान, चोट लगने का खतरा और इम्युनिटी कमजोर हो सकती है।
Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।
