कहीं आपको भी तो नहीं क्रॉनिक इनसोम्निया? ऐसे करें पहचान और मैनेज करने के लिए क्या करना चाहिए?

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हमारा शरीर भी एक मशीन की तरह ही है, जिसे ठीक तरीके से काम करने के लिए ब्रेक की जरूरत होती है। हमारे शरीर को यह आराम नींद से मिलता है। लेकिन कई कारणों से रात को ठीक से नींद नहीं आती और कई बार यह समस्या लगातार बनी रहती है। इसे क्रॉनिक इनसोम्निया (Chronic Insomnia) कहा जाता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कभी-कभार नींद न आना सामान्य बात है। स्ट्रेस या दिन में सो जाने की वजह से कभी-कभी रात को जल्दी नींद नहीं आती है। लेकिन लगातार नींद न आना एक गंभीर समस्या है और इससे व्यक्ति की सेहत और जीवन की गुणवत्ता दोनों पर प्रभाव पड़ता है। आइए जानें क्रॉनिक इनसोम्निया के लक्षण (Chronic Insomnia Symptoms) कैसे होते हैं और इसे कैसे मैनेज (Tips to Manage Chronic Insomnia) कर सकते हैं।

(Picture Courtesy: Freepik) क्रॉनिक इनसोम्निया क्या है? क्रॉनिक इनसोम्निया केवल रात भर करवटें बदलने का नाम नहीं है। इसे तब क्रॉनिक माना जाता है जब कोई व्यक्ति सप्ताह में कम से कम तीन रातों को पूरी नींद लेने में असमर्थ रहता है और यह स्थिति तीन महीने या उससे ज्यादा समय तक बनी रहती है। इसके लक्षण ऐसे होते हैं-