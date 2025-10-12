ला-नीना इफेक्ट के कारण इस साल बढ़ेगी ठंड, सर्दी के कारण मन, नींद और एनर्जी पर होगा असर

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। ठंड का मौसम सिर्फ तापमान नहीं बदलता, बल्कि हमारे मन और शरीर की गति भी बदल देता है। इस साल ला-नीना इफेक्ट के चलते सर्दी और ज्यादा बढ़ने की संभावना है, जिसका सीधा असर हमारे मूड, नींद के पैटर्न और ऊर्जा के स्तर पर पड़ेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जैसे-जैसे दिन छोटे होते हैं और धूप कम होती है, हमारे शरीर का इंटरनल क्लॉक यानी सर्केडियन रिदम गड़बड़ा जाता है। इससे न केवल सोने और जागने की साइकिल प्रभावित होती है, बल्कि शरीर में 'फील-गुड' हार्मोन सेरोटोनिन का स्तर भी घटने लगता है, जिससे उदासी और सुस्ती महसूस हो सकती है। आइए समझें इस बारे में।

सर्दी में मन और नींद पर क्यों पड़ता है असर? वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि मौसम का बदलाव हमारे दिमाग के केमिकल्स को प्रभावित करता है। ठंड के महीनों में धूप की कमी से मेलाटोनिन हार्मोन का संतुलन बिगड़ सकता है, जो नींद को कंट्रोल करता है। नतीजा ये होता है कि कई लोगों को नींद न आने की समस्या या फिर दिनभर थकान महसूस होती है। हार्वर्ड और फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के अनुसार, सर्दियों में लोगों की नींद की गुणवत्ता में गिरावट आती है, जिसका सीधा असर उनकी काम करने की क्षमता और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है।