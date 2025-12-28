हर साल टूट जाते हैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन? हकीकत में बदलने के लिए अपनाएं 5 कारगर तरीके

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। 31 दिसंबर की रात क्या आप भी सोचते हैं कि "बस! कल से सब बदल जाएगा। सुबह 5 बजे उठूंगा, जिम जाऊंगा और जंक फूड को हाथ भी नहीं लगाऊंगा।" कुछ दिनों बाद- "यार आज बहुत ठंड है, रजाई से निकलने का मन नहीं कर रहा... कल से पक्का शुरू करूंगा।"

क्या यह कहानी आपको अपनी-सी लग रही है? अगर हां, तो यह आर्टिकल आपके लिए ही है। हम सब बड़े चाव से नए साल की डायरी खरीदते हैं, पहले पन्ने पर अपने गोल्स लिखते हैं, लेकिन फरवरी आते-आते उस डायरी पर धूल जमने लगती है और जिम की मेंबरशिप बेकार हो जाती है।

हालांकि, इस साल कहानी वही पुरानी नहीं होगी। कमी आपके इरादों में नहीं, आपके तरीके में है। अपनी 'विश लिस्ट' को हकीकत में बदलने के लिए, इस बार अपनाएं ये 5 प्रैक्टिकल तरीके (How to keep New Year's resolutions)। (Image Source: AI-Generated) 'स्मार्ट' और छोटे लक्ष्य बनाएं सबसे बड़ी गलती हम यह करते हैं कि हम गोलमोल वादे करते हैं, जैसे "मैं फिट बनूंगा।" यह बहुत धुंधला लक्ष्य है। इसके बजाय, अपने दिमाग को स्पष्ट निर्देश दें। जैसे- "मैं हर दिन 20 मिनट पैदल चलूंगा" या "मैं महीने में एक किताब पढ़ूंगा।" जब लक्ष्य छोटा और स्पष्ट होता है, तो उसे पूरा करना आसान लगता है और दिमाग उसे बोझ नहीं मानता।

एक बार में एक ही बदलाव लाएं सुपरमैन बनने की कोशिश न करें। जी हां, अक्सर हम एक साथ सब कुछ बदलना चाहते हैं- जिम भी जाना है, पैसे भी बचाने हैं और जंक फूड भी छोड़ना है। यह नामुमकिन है। अपनी एनर्जी को एक जगह फोकस करें। पहले एक आदत को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनने दें (इसमें लगभग 21 से 66 दिन लगते हैं), फिर दूसरी आदत की ओर बढ़ें।

अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करें जो दिखता है, वही टिकता है। इसलिए, एक कैलेंडर लें और जिस दिन आप अपना संकल्प पूरा करें, उस तारीख पर एक बड़ा लाल निशान लगा दें। कुछ दिनों बाद, जब आप लगातार निशानों की एक चेन देखेंगे, तो आपका मन उस चेन को तोड़ने का नहीं करेगा। यह तरीका आपको अनुशासन में रहने के लिए प्रेरित करता है।

'सब या कुछ नहीं' वाली सोच छोड़ें मान लीजिये आपने मीठा छोड़ने का रेजोल्यूशन लिया, लेकिन एक दिन आपने गुलाब जामुन खा लिया। अब आप सोचेंगे, "अरे, मेरा रेजोल्यूशन तो टूट गया, अब छोड़ो सब कुछ!" यह गलत है। एक दिन की गलती से पूरा साल खराब नहीं होता। अगर एक दिन छूट गया, तो खुद को कोसने के बजाय अगले दिन फिर से शुरू करें। गिरना बुरा नहीं है, बल्कि गिरकर वहीं लेटे रहना बुरा है।

किसी को अपना साथी बनाएं अकेले सफर तय करना मुश्किल होता है। अपने किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को अपने संकल्प के बारे में बताएं। हो सके तो उन्हें भी अपने साथ शामिल करें। जब आपको पता होता है कि कोई और आपको देख रहा है या आपसे सवाल पूछेगा, तो आलस करना मुश्किल हो जाता है।