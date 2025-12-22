एक किलो वजन घटाने के लिए कितने स्टेप्स चलना होगा? फिटनेस कोच ने बताया फैट बर्न करने का सही फॉर्मूला

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो वजन घटाने के नाम पर भारी डंबल उठाने और जिम में घंटों पसीना बहाने के ख्याल से ही थक जाते हैं? अक्सर हमें लगता है कि शरीर की चर्बी पिघलाने के लिए खुद को बहुत ज्यादा थकाना जरूरी है, लेकिन सच तो आपके जूतों के नीचे छिपा है।

दरअसल, फिटनेस एक्सपर्ट और वेट लॉस कोच अंजलि सचान ने एक ऐसा चौंकाने वाला गणित शेयर किया है, जो साबित करता है कि बिना किसी भारी मशीन के, सिर्फ सड़कों या पार्क में टहलकर भी आप 1 किलो चर्बी घटा सकते हैं।

(Image Source: AI-Generated) 1 किलो चर्बी और कैलोरी का गणित अंजलि सचान के मुताबिक, शरीर से 1 किलोग्राम फैट घटाने का मतलब है लगभग 7,700 कैलोरी जलाना। यह वह चर्बी है जो शरीर में ऊर्जा के रूप में जमा होती है, न कि केवल शरीर का पानी या सूजन। चूंकि फैट स्टोर हुई एनर्जी है, इसलिए इसे जलाने में समय लगता है, लेकिन एक बार जब यह बर्न हो जाती है, तो यह हमेशा के लिए खत्म हो जाती है।

1,000 कदमों में कितनी कैलोरी बर्न होती है? पैदल चलने के दौरान हमारा शरीर मांसपेशियों को हिलाने, संतुलन बनाए रखने और हार्ट रेट को सुचारू रखने के लिए ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। कोच सचान बताती हैं कि हर 1,000 कदम चलने पर शरीर लगभग 50 से 70 कैलोरी बर्न करता है।

