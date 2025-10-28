Language
    करियर में छूनी हैं ऊंचाइयां, तो आज ही छोड़ दें ये 9 बुरी आदतें, वरना तरक्की पर लग जाएगा ब्रेक

    By Meenakshi NaiduEdited By: Nikhil Pawar
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 05:16 PM (IST)

    हर कोई अपने करियर में सफलता की सीढ़ियां चढ़ना चाहता है। हम घंटों मेहनत करते हैं, न्यू स्किल सीखते हैं, लेकिन फिर भी कई बार तरक्की रुक-सी जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? दरअसल, हमारी कुछ बुरी आदतें ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती हैं। ये आदतें हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं और हमारी मेहनत पर पानी फेर देती हैं।  

    आज ही छोड़ दें करियर बर्बाद करने वाली ये बुरी आदतें (Image Source: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दुनिया में हर कोई चाहता है कि उसका करियर तरक्की की राह पर आगे बढ़े, उसे पहचान मिले और वह अपने करियर में संतुष्ट और सफल हो, लेकिन कई बार हम अनजाने में अपने अंदर कुछ ऐसी आदतें विकसित कर लेते हैं, जो हमारी सफलता के रास्ते में रोड़े अटकाने लगती हैं।

    जी हां, ये आदतें धीरे-धीरे हमारी परफॉर्मेंस, पर्सनैलिटी और गोल्स पर बुरा असर डालती हैं। जरूरी है कि हम समय रहते इन्हें पहचाने और खुद में पॉजिटिव बदलाव लाएं। आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ आदतों के बारे में जो आपके करियर को नुकसान पहुंचा सकती हैं।

     

    समय का अनुशासित न होना

    समय पर काम न करना, लेट पहुंचना या काम को टालना आपके भरोसे को कमजोर करता है। यह आदत आपके पेशेवर रवैये पर सवाल खड़े कर सकती है।

    हर बात में नेगेटिविटी ढूंढना

    हमेशा शिकायत करना, चीजों में कमियां निकालना और हर समय असंतुष्ट रहना आपकी टीम से आपका अलगाव पैदा कर सकता है और आपको 'डिफिकल्ट एम्प्लॉई' बना सकता है।

    फीडबैक को नजरअंदाज करना

    सुधार के मौके को नजरअंदाज करना और आलोचना को व्यक्तिगत लेना आपके विकास को रोक सकता है। सीखने की मानसिकता करियर ग्रोथ की स्टेप है।

    अकेले काम करने की आदत

    टीमवर्क से दूर रहना और सहयोग में रुचि न लेना न सिर्फ आपके नेटवर्क को सीमित करता है, बल्कि आपसी विश्वास को भी प्रभावित करता है।

    जिम्मेदारी से भागना

    गलतियों पर बहाने बनाना और अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ना आपके प्रोफेशनल इमेज को खराब कर सकता है।

    नई चीजें सीखने में रुचि न लेना

    अगर आप नई स्किल्स और टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाते, तो धीरे-धीरे आपकी उपयोगिता कम हो सकती है।

    बार-बार शिकायत करना

    लगातार असंतोष और शिकायत का रवैया आपके मैनेजर और सहकर्मियों को परेशान कर सकता है।

    सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी

    डर, संकोच और खुद पर भरोसा न होना आपको मौके लेने से रोकता है और आपकी प्रतिभा को दबा देता है।

    ऑफिस पॉलिटिक्स में शामिल होना

    गॉसिप, चुगली या दूसरों के मामलों में इंटरफेयर करना आपकी प्रोफेशनल इमेज को नुकसान पहुंचाता है।

    एक सफल करियर के लिए सिर्फ टैलेंट की ही नहीं, बल्कि सही सोच, व्यवहार और आदतें भी जरूरी हैं। इन आदतों से छुटकारा पाकर आप न केवल अपने प्रदर्शन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि अपने करियर को नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचा सकते हैं।

