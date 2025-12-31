Language
    नौकरी चाहिए? तो कॉलेज में ही सीख लें ये 5 सॉफ्ट स्किल्स, करियर को मिलेगी नई ऊंचाइयां

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 05:36 PM (IST)

    आज के दौर में अच्छी नौकरी के लिए डिग्री के साथ-साथ सॉफ्ट स्किल्स भी बेहद जरूरी हैं। कंपनियां ऐसे युवाओं को पसंद करती हैं जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट हो

    हर स्टूडेंट को कॉलेज में सीखनी चाहिए ये 5 स्किल्स

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आज के दौर में सिर्फ डिग्री या तकनीकी जानकारी ही अच्छी नौकरी पाने के लिए काफी नहीं है। कंपनियां ऐसे युवाओं की तलाश में रहती हैं जो न केवल अपने फील्ड में एक्सपर्ट हों, बल्कि व्यवहार, सोच और काम करने के तरीके में भी प्रोफेशनल हों। 

    इन्हीं खूबियों को सॉफ्ट स्किल्स कहा जाता है। कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए ये स्किल्स भविष्य के करियर की मजबूत नींव बन सकती हैं। आइए जानते हैं ऐसी 5 सॉफ्ट स्किल्स, जिन्हें हर स्टूडेंट को जरूर सीखना चाहिए।

    कम्युनिकेशन स्किल्स 

    अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स करियर ग्रोथ की सबसे बड़ी चाबी मानी जाती हैं। इसमें सिर्फ बोलना ही नहीं, बल्कि सही तरीके से अपनी बात रखना, ध्यान से सुनना और लिखना भी शामिल है। इंटरव्यू से लेकर ऑफिस मीटिंग तक, हर जगह कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत होती है। जो अपनी बात साफ तरीके और आत्मविश्वास के साथ रखते हैं, वे दूसरों पर बेहतर असर छोड़ते हैं।

    टीमवर्क और कोलैबोरेशन 

    आज का वर्क कल्चर पूरी तरह टीम-आधारित है। कॉलेज प्रोजेक्ट्स, ग्रुप असाइनमेंट और इंटर्नशिप के दौरान टीमवर्क सीखने का अच्छा मौका मिलता है। अलग-अलग विचारों और व्यक्तित्वों के साथ मिलकर काम करना, मतभेदों को समझदारी से सुलझाना और टीम के लक्ष्य को प्राथमिकता देना, ये सभी गुण एक अच्छे प्रोफेशनल की पहचान हैं।

    (AI Generated Image)

    टाइम मैनेजमेंट 

    कॉलेज लाइफ में पढ़ाई, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और पर्सनल लाइफ के बीच बैलेंस बनाना आसान नहीं होता। यहीं से टाइम मैनेजमेंट स्किल की अहमियत समझ आती है। समय पर काम पूरा करना, प्राथमिकताएं तय करना और डेडलाइन को मैनेज करना न केवल पढ़ाई में मदद करता है, बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी सफलता दिलाता है।

    प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग 

    किताबों में लिखे जवाब हमेशा असल जिंदगी की समस्याओं पर फिट नहीं बैठते। ऐसे में प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स काम आती हैं। किसी भी समस्या को समझना, अलग-अलग ऑप्शन पर विचार करना और सही फैसला लेना, ये स्किल्स अच्छा इम्प्रेशन बनाने में मदद करते हैं।

    अडैप्टेबिलिटी  

    आज के समय में टेक्नोलॉजी और जॉब प्रोफाइल तेजी से बदल रहे हैं। ऐसे में वही छात्र आगे बढ़ पाते हैं, जो बदलाव को अपनाने और नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहते हैं। फीडबैक को पॉजिटिव तरीके से लेना और खुद को लगातार अपडेट करना करियर ग्रोथ के लिए बेहद जरूरी है।