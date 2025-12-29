New Year 2026: सुकून भरा होगा नया साल! इन आसान तरीकों से मेडिटेशन को डेली रूटीन में करें शामिल

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपको भी लगता है कि साल 2025 पलक झपकते ही गुजर गया? असल में, काम का प्रेशर, डेडलाइन्स और ट्रैफिक के शोर में हम सब कहीं न कहीं खुद को भूल गए हैं। अब 2026 सामने खड़ा है। क्या इस बार भी वही घिसे-पिटे वादे करेंगे जो 15 जनवरी तक टूट जाते हैं?

इस बार आप खुद को जिम की मेंबरशिप के बजाय 'मानसिक शांति' का तोहफा दे सकते हैं। सोचिए, कैसा हो अगर आने वाले साल में बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आपकी मुस्कान न छीन पाए? जी हां, यह कोई जादू नहीं, बल्कि मेडिटेशन का कमाल है। आइए, जानते हैं कुछ ऐसे आसान तरीके जिनके जरिए आप इसे अपनी आदत का हिस्सा बना सकते हैं।

(Image Source: AI-Generated) सिर्फ 5 मिनट से करें शुरुआत अक्सर लोग जोश में आकर पहले ही दिन आधे घंटे ध्यान करने की कोशिश करते हैं और बोर होकर छोड़ देते हैं। आप यह गलती न करें। नए साल में नियम बनाएं कि आप सिर्फ 5 मिनट अपनी आंखें बंद करके बैठेंगे। चाहे बिस्तर पर हों या कुर्सी पर, बस 5 मिनट खुद को दें। यह समय धीरे-धीरे अपने आप बढ़ने लगेगा।

बनाएं 'ब्रश करने' जैसा रूटीन क्या आप कभी दांत ब्रश करना भूलते हैं? नहीं ना! मेडिटेशन को भी ऐसी ही आदत बना लें। इसे अपनी किसी पक्की आदत के साथ जोड़ दें। जैसे- नहाने के तुरंत बाद या सुबह की चाय से ठीक पहले। जब आप इसे किसी मौजूदा आदत के साथ जोड़ देते हैं, तो आपका दिमाग इसे आसानी से स्वीकार कर लेता है और आप इसे भूलते नहीं हैं।

'ओवरथिंकिंग' को कहें गुडबाय ज्यादातर लोग मेडिटेशन इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका दिमाग खाली नहीं हो रहा। याद रखें, मेडिटेशन का मतलब ओवरथिंकिंग को रोकना नहीं है, बल्कि उन्हें बिना जज किए आते-जाते देखना है। अगर ध्यान करते समय यह ख्याल आए कि "आज नाश्ते में क्या बनेगा?", तो घबराएं नहीं। बस अपना ध्यान वापस अपनी सांसों पर ले आएं। यही असली प्रैक्टिस है।

गहरी सांसों पर करें फोकस अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि ध्यान कैसे शुरू करें, तो सबसे आसान तरीका है अपनी सांसों को गिनना। गहरी सांस लें और छोड़ें। अपनी नाक के पास हवा के स्पर्श को महसूस करें। यह छोटा सा काम आपके दिमाग को तुरंत 'रीसेट' कर देता है और तनाव को चुटकियों में गायब कर देता है।